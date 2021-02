Star: las 10 series y películas exclusivas ideales para empezar a ver el nuevo canal adulto de Disney+

Desde hoy 23 de febrero se puede acceder en Disney+ a Star, un canal de entretenimiento destinado a los mayores de la casa. Su incorporación al catálogo supondrá un incremento de 2 euros al mes o 20 euros al año para los clientes de una plataforma que ya está en 95 millones de hogares en todo el mundo.

Para asegurar que la plataforma sigue siendo apropiada para la audiencia de todas las edades y la experiencia que los padres esperan, Disney+ ha lanzado también hoy un control parental que permite diferenciar la oferta de entretenimiento según la calificación del contenido en todo el servicio de streaming. También se puede añadir un código PIN que bloquea el acceso de los perfiles a ciertos contenidos.

Star llega a España con más de 300 películas y series destinadas a un público adulto. Si no sabes por dónde empezar, en SERIES Y MÁS hemos seleccionado cinco series y cinco películas para lanzarse al nuevo canal de Disney+. Te contamos cuáles son… y por qué.

'Con amor, Víctor' (serie)

'Con Amor, Víctor'. Disney+

De qué va

Victor acaba de cambiar de instituto. El adolescente se enfrenta a un momento vital en su vida, teniendo que hacer frente a diferentes batallas personales: la crisis del matrimonio de sus padres, el cambio a una nueva ciudad y el descubrimiento de su orientación sexual. Cuando todo se le pone cuesta arriba, el joven Víctor encuentra un inesperado aliado en un viejo alumno del instituto Creekwood.

Por qué hay que verla

Con amor, Víctor es uno de los pocos estrenos inéditos que tiene Star en su llegada a Disney+. La serie, emitida en Estados Unidos a través de Hulu, es una continuación libre de la generacional y revolucionaria Con amor, Simon (también disponible en Star), la primera película de un gran estudio de Hollywood protagonizada por un personaje LGTB+. Simon se ha ido a la universidad, pero Víctor hereda su rol en una historia que recupera la esencia de la popular novela de Becky Albertalli e incorpora nuevos elementos, especialmente en el retrato de la familia del personaje protagonista. La familia blanca, protestante y rica de la película deja paso en la serie a una unidad familiar de origen latino que está en una situación familiar y económica muy diferente. El encantador Michael Cimino es una elección excelente retratar un viaje de madurez cargado de dudas, miedo y excitación.

'Armas de mujer' (película)

'Armas de mujer'. Disney+

De qué va

Tess, una joven neoyorquina de origen humilde, acude todos los días a su oficina dispuesta a luchar con uñas y dientes para alcanzar y superar cuanto antes el nivel de sus jefes. Sin títulos académicos, formación profesional ni posición social, es una más de las treinta secretarias que trabajan en la empresa Petty Marsh, pero ella desea desesperadamente un empleo mejor.

Por qué hay que verla

La madre de películas como El diablo viste de Prada es una ejemplar comedia adelantada a su tiempo sobre una mujer que quiere tenerlo todo. Mucho más inteligente y aguda de lo que puede parecer a simple vista, la película de Mike Nichols es un relato atemporal y lleno de momentazos que han perdurado en la cultura pop. Todo el reparto está en estado de gracia, pero nadie roba la pantalla tanto y tan bien como Joan Cusack. Elegir entre “¿Dos mil dólares por una cazadora? ¡Si ni siquiera es de cuero!” y “En casa a veces canto y bailo en ropa interior y eso no me convierte en Madonna” es una misión imposible.

'Betty' (serie)

America Ferrara es 'Betty'. Disney+

De qué va

Betty Suarez es una joven neoyorquina hispana, inteligente y trabajadora, pero pocas personas son capaces de valorar estas cualidades, porque en el mundo superficial de la moda, en el que Betty quiere trabajar, la imagen lo es todo. En este sentido Betty es una chica totalmente fuera de lugar; su físico y su forma de vestir no entran dentro de los cánones actuales de belleza. Pero Betty conseguirá ser la secretaria de Daniel, el director de la revista Moda. Sus brillantes ideas empresariales harán que muchos cambien su forma de pensar sobre ella.

Por qué hay que verla

La adaptación estadounidense de la popular telenovela colombiana Yo soy Betty la fea (versionada en España con éxito en Yo soy Bea) fue todo un fenómeno en su estreno en la NBC, plantandole cara a la prestigiosa 30 Rock en los Emmy y los Globos de Oro. Una sensacional America Ferrera ganó todos los premios de la industria por dotar de humanidad, nervio y humor a un arquetípico personaje que en sus manos fue más allá del tópico. No fue la única que elevó el material original. Vanessa Williams siguió los pasos de la Meryl Streep de El diablo viste de Prada y creó una villana inolvidable con Wilhelmina Slater. Tampoco podemos olvidarnos de Mark y Amanada, dos escenarios robaescenas que estuvieron a punto de protagonizar su propio spin off. Tras una bajada de audiencia en su cuarta temporada, Betty fue cancelada antes de lo esperado. Tranquilos: hay un final cerrado.

'Cinco hermanos' (serie)

'Cinco hermanos'. Disney+

De qué va

Los Walker son cinco hermanos que están a punto de descubrir que su familia no es tan idílica como creían, sino que oculta secretos que los separará dramáticamente o los hará todavía más inseparables. El espectador entra en la historia a través de Kitty, la hija predilecta del padre y una popular locutora de radio. Tras la muerte de su progenitor, la seguridad de los Walker se tambalea y tendrán que replantearse sus vidas.

Por qué hay que verla

Cinco hermanos es una serie perfecta para aquellos que se lo pasen en grande con las series que colocan las alocadas dinámicas de una familia pija, acomodada y progresista en el centro de sus tramas. Si caíste rendido ante Parenthood, This is Us y Las chicas Gilmore, sabes de qué estamos hablando. Gracias a la icónica matriarca, Nora Walker, Sally Field protagonizó un estelar regreso a la primera línea (ganó el Emmy por la primera temporada de la serie) con una comedia dramática que brillaba más cuando ponía a sus personajes a comentar sus dramas mientras hablaban por teléfono y bebían vino. Atentos al reparto de actores que interpretaban a los hijos: Calista Flockhart (Ally McBeal), Rachel Griffiths (A dos metros bajo tierra) y Matthew Ryhys (años antes de The Americans).

'Cougar Town' (serie)

'Cougar Town'. Disney+

De qué va

Al divorciarse a sus 43 años, Jules se da cuenta de que ha pasado las dos últimas décadas siendo “la esposa de” y la “madre de”. Años de los que, ni mucho menos, se arrepiente pero que la empujan a querer recuperar ese tiempo perdido. Ahora, Jules se encuentra a sí misma de nuevo soltera y preparada para descubrir lo mucho que ha cambiado el mundo de los ligues desde que ella era joven hasta la actualidad.

Por qué hay que verla

Cougar Town es el raro ejemplo de serie que ve como su razón de ser y su ADN cambia radicalmente poco después de entrenarse. Bill Lawrence (creador también de Scrubs) y la cadena ABC se plantearon cambiar el nombre de la serie, pero finalmente optaron por hacer un chiste en cada episodio cambiando su logo en los títulos de crédito. Después de olvidarse de la idea de hacer una comedia a la mayor gloria de Courtney Cox (en su primera comedia desde Friends) sobre una mujer de mediana edad que liga con hombres más jóvenes que ella, Cougar Town se convierte en una absurda, encantadora y referencial comedia sobre un grupo de amigos con un claro problema de alcoholemia (que la serie nunca trata ni se toma en serie). A quién le importa que la serie fuera tan irregular e imperfecta. Durante seis años fue el lugar más despreocupado y buenrollero de la televisión.

'La delgada línea roja' (película)

'La delgada linea roja'. Disney+

De qué va

Año 1942. Es la Segunda Guerra Mundial en la Isla de Guadalcanal, en el Pacífico. Un grupo de hombres de la compañía de fusileros del ejército americano combate contra el ejército japonés por la conquista de una estratégica colina. Este grupo forma parte de las tropas enviadas para relevar a las unidades de infantería de la Marina, agotadas por el combate.

Por qué hay que verla

La delgada línea roja fue la primera película de Terence Malick en veinte años. Este clásico instantáneo del cine bélico es una poética mirada a los horrores de la guerra, un tema recurrente en el género y que nunca antes había sido abordado con la intimidad de la personal mirada del director de Malas tierras (también disponible en el lanzamiento de Star). El director contó con un sinfín de actores conocidos, aunque muchos de ellos se quedaron en la sala de montaje. Otros, como Adrien Brody, descubrieron en la premiere que su papel había quedado reducido a la mínima expresión en la versión final de la producción. Su intensidad no será del gusto de todos, pero es una de esas películas que hay que ver.

'El plan' (película)

'El plan'. Disney+

De qué va

Son las nueve de la mañana de un caluroso día de verano en el barrio madrileño de Usera. Paco, Ramón y Andrade, tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa en la que trabajaban, han quedado para ejecutar un plan. Cuando por fin se reúnen, un contratiempo les impide salir de casa: el coche que necesitaban para trasladarse está averiado. Mientras buscan otra manera de llegar a su destino, se ven envueltos en una serie de incómodas discusiones que poco a poco derribarán sus muros y arrancarán sus máscaras.

Por qué hay que verla

El plan pasó desapercibida en los cines españoles en las semanas previas a la declaración del Estado de Alarma que cerró nuestras salas durante meses. No debería. La adaptación al cine de la obra de teatro de Ignasi Vidal es una sorprendente comedia negra que habla de la naturaleza humana y la crisis del capitalismo a través de la historia de tres perdedores. Raúl Arévalo y Antonio de la Torre están tan bien como siempre, pero la gran sorpresa de El plan es Chema del Barco, un veterano de la televisión española que tiene aquí su primera oportunidad para brillar en un papel protagonista en cine. El 6 de marzo puede llevarse el Goya al mejor actor revelación.

'Mi primo Vinny' (película)

Joe Pesci y Marisa Tomei. Disney+

De qué va

Debido a una serie de fatales coincidencias, dos jóvenes neoyorkinos, que viajaban al sur del país, son tomados por asesinos. Como no pueden pagar los honorarios de un buen abogado, deciden llamar al primo de uno de ellos, que es un abogado sin experiencia. En estas circunstancias, se prevé que el resultado del juicio puede ser verdaderamente desastroso.

Por qué hay que verla

No todas las películas judiciales tienen que responder seguir los tradicionales caminos marcados por nombres como John Grisham (Tiempo de matar, El jurado) y Aaron Sorkin (Algunos hombres buenos, El juicio de los 7 de Chicago). El director Jonathan Lynn y el guionista Dale Launer demuestran que también se puede contar un caso judicial desde la comedia más desenfadada. Joe Pesci es el protagonista de Mi primo Vinny, pero la gran estrella de la función es una extraordinaria Marisa Tomei. Durante años se especuló con que Jack Palance había anunciado por error que la actriz había ganado el Oscar a la mejor actriz secundaria, pero cualquiera que vea la película entenderá por qué. Su Mona Lisa es uno de esos personajes que roban una película en cada una de sus apariciones. Desacharrante.

'The Rocky Horror Picture Show' (película)

'The Rocky Horror Picture Show'. Disney+

De qué va

Adaptación del musical The Rocky Horror Show, de Richard O'Brien. La película está protagonizada por una pareja de recién prometidos que, tras una avería en su coche, se ven obligados a pasar la noche en la aislada mansión del Doctor Frank-N-Furter. En esos momentos, éste celebra una convención de transilvanianos con motivo de la creación de su criatura, Rocky Horror, un hombre perfecto cuyo cerebro pertenece a un delincuente juvenil.

Por qué hay que verla

The Rocky Horror Picture Show es un musical rock que homenajea y, al mismo tiempo, satiriza las películas de ciencia ficción, en particular las producciones en blanco y negro de la RKO. Poco después de su estreno en 1975 se convirtió en una película de culto. Más de cuarenta años después de su estreno en cines, el legado del musical sigue vivo gracias a una serie de proyecciones en las que participa tanto la audiencia como, a menudo, un grupo de actores que reinterpretan lo que se ve en la pantalla. Más que una película, Rocky Horror es una fiesta y una performance que se ha ganado el respeto de la alta cultura que la rechazó en su llegada a las salas. En 2005 The Rocky Horror Picture Show fue considerada de interés “cultural, histórica y estéticamente significativo” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ver la película en el salón de tu casa no mantiene el encanto de la reinterpretación teatral, pero es un buen primer caso para entender un fenómeno atípico de la cultura pop.

'Scandal' (serie)

'Scandal'. Disney+

De qué va

Olivia Pope es una abogada experta manejando crisis y escándalos. A ello se dedica en pleno Washington, siendo cliente suyo hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Su misión, y la de su equipo, es proteger y defender la imagen y las vidas de sus clientes, normalmente pertenecientes a la élite. Su relación con el presidente pondrá en riesgo su vida… y la de todo un país.

Por qué hay que verla

El thriller protagonizado por una excesiva y fascinante (aunque no siempre para bien) Kerry Washington es exactamente la clase de serie que algunos definen como “placer culpable” (una expresión que no nos gusta nada). Desatada, ridícula, impredecible y entretenidísima son algunos de los adjetivos sirven para definir a una serie que por momentos parece creerse El ala oeste de la Casa Blanca… sin ser ella nada de eso. La segunda temporada, con una trama centrada en el robo de unas elecciones presidenciales, es puro delirio. Incluso si el espectador se baja después de que se acabe esta historia, merece la pena descubrir todo lo relacionado con la palabra Defiance. ¿Placer culpable? Jamás.

