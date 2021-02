Todas las series del universo Star Wars que Disney+ está preparando y estrenará en 2021 (y en adelante)

Disney+ va a por todas. En la guerra de las plataformas el que no se mueve se queda atrás, y por eso la empresa del ratón anunció hace un par de meses todo el arsenal de películas y series con los que querían desbancar a Netflix como líder absoluto. Para ello va a utilizar sus grandes franquicias, y sacará ficciones nuevas sobre Pixar, Marvel y, cómo no, Star Wars. El gran éxito de The Mandalorian ha vuelto a poner a la saga galáctica en boca de todos.

La serie, ambientada años después de El retorno del Jedi, se ha convertido en un fenómeno, y esta segunda temporada ha conquistado a fans nuevos y a los de la trilogía clásica, uniendo tramas y personajes en un último episodio épico. Era cuestión de tiempo que aprovecharan este éxito para anunciar nuevas series. Estas son todas las que preparan para los próximos años, además de la tercera y esperadísima temporada de The Mandalorian.

'El libro de Bobba Fett' (Diciembre de 2021)

Fue una de las grandes sorpresas del final de la segunda temporada de The Mandalorian. En forma de escena post créditos se anunció esta serie que no se había contado en la rueda de prensa de Disney+. Un as en la manga que sorprendió a los fans, que descubrieron que en diciembre de 2021 habría una nueva serie de Star Wars y centrada en un personaje muy querido, Boba Fett. El cazarrecompensas que metió a Han Solo en carbonita y se lo entregó a Jabba el Hutt.

En la escena post créditos se ve a Fett llegando, precisamente, a la guarida de Hutt, donde Bib Fortuna ha quedado como gran lord del crimen. Fett le dispara y se sienta en el trono que vimos en la primera trilogía. Se espera que ese sea el inicio de esta serie de la que se sabe que tendrá detrás de las cámaras a Jon Favreau, Robert Rodriguez y Dave Filoni como productores ejecutivos.

'Star Wars: The Bad Batch' (2021)

También se continuará la apuesta por las series de animación que tanto gustó a los fans gracias a productos como Las guerras clon. Precisamente esta serie actuará de secuela directa y de spin-off de esta. Centrará sus tramas en unos clones experimentales que salen ‘defectuosos’, ya que no sucumbieron a la Orden 66, que movió al ejército clon contra los Jedi, tal como se vio en el Episodio II de la saga. Cada uno tiene una habilidad excepcional y singular y muchos han visto en ellos una especia de Equipo A dentro de la saga galáctica y con David Filoni, uno de los hombres fuertes de la franquicia, como showrunner.

'Ahsoka' (2022)

Ahsoka Tano en 'The Mandalorian'.

El gran personaje que ha aparecido en la segunda temporada de The Mandalorian ha sido Ahsoka Tano, una de las pocas Jedi que quedan vivas y que conocimos en la serie animada de las Guerras Clon. Mando acude a ella para ver dónde puede llevar a Baby Yoda -que ya sabemos que se llama Grogu- y tiene lugar uno de los mejores episodios de la temporada.

Había mucha expectación por ver cómo llevaban un personaje tan carismático a una serie de acción real y el resultado ha sido espectacular. También gracias al carisma de Rosario Dawson. Los responsables sabían que los fans quedarían encantados, y por eso ya preparaban una serie sobre ella, con la actriz al frente y producida por Felloni y Jon Favreau. Poco se sabe de ella, simplemente que temporalmente se situará a la vez que The Mandalorian.

'Andor' (2022)

Diego Luna como Cassian Andor.

Rogue One fue el primer spin off de la saga estrenado en cines, y fue un éxito de público. El final de sus personajes ya se sabía, ya que se trataba de los espías que robaron los planos de la Estrella de la Muerte, pero su aventura conquistó a los fans. Por eso, Disney+ ha querido continuar explotando a esos personajes. No podrá ser una secuela, pero será una precuela que cuenta la historia de Cassian Andor, al que daba vida el mexicano Diego Luna. Poco se sabe de la serie, más allá de que Luna repite como Andor, que se estrenará en 2022 (se rumorea que a medianos) y que los mentideros expertos en Star Wars aseguran que estos doce episodios dirigidos por Toby Haynes serán un thriller de espías que se ubicará unos años antes de la trama de Rogue One.

'Obi-Wan Kenobi' (2022)

Ewan McGregor como Obi Wan Kenobi.

Una de las series más esperadas, ya que recupera a uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Obi Wan Kenobi volverá, y lo hará con los rasgos del actor que le dio vida en los episodios I, II y II, Ewan McGregor. La gran sorpresa de la serie se anunció en la convención de Disney+, Hayden Christensen también estaría en la serie, lo que supone que Darth Vader lo estará. Lo único que se sabe es que la serie tendrá lugar diez años después del Episodio III: La venganza de los Sith. Los rumores apuntan a que no será una serie de varias temporadas, sino que se ajustará a un formato de miniserie de seis episodios que tendrá como directora a Deborah Chow, que ya se encargó de algún episodio de The Mandalorian.

'Rangers of the New Republic'

Todos los proyectos anunciados por Disney+.

Otra de las series anunciadas en el día de los inversores y de la que poco se sabe. Tendrá como productores a Jon Favreau y Dave Filoni y se ambientará a la vez que The Mandalorian y Ahsoka. El título hace referencia a los personajes que se trataron en las novelas pero no en el canon oficial, una especia de policías galácticos cuya misión era perseguir a los criminales que eran considerados demasiado peligrosos para las instituciones. La trama hizo pensar a muchos que el personaje de Gina Carano sería una de las protagonistas, pero su salida de la franquicia por sus declaraciones negacionistas y antisemitas han trastocado esas predicciones.

'Lando'

Donald Glover como Lando.

El episodio IX presentó el regreso de uno de los personajes más míticos de toda la saga, Lando Calrissian. El amigo de Han Solo -que le traiciona y luego se redime- regresaba, aunque ya le habíamos visto en sus años mozos en el spin-off sobre los orígenes del contrabandista. La película no funcionó en taquilla, pero para dar vida a Calrissian se contrató a uno de los actores más carismáticos y en forma de la industria: Donald Glover. No se sabe si la serie se ambientará en sus años mozos o en otra línea temporal, aunque todos creen que será Glover quien retome el personaje.

'The Acolyte'

Logo de 'The acolyte'.

Una de las series de las que se sabe menos es este “thriller de misterio que llevará a los espectadores a galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del Lado Oscuro en los últimos días de la Alta República", tal y como lo presentó Disney. Lo interesante de este proyecto es que se contará por primera vez la historia de la galaxia vista desde el otro lado, desde el de los Sith, gracias a la historia de un aprendiz de Jedi que caerá en el lado oscuro.

'Visions'

Logo de 'Visions'.

Una de las series más diferentes, ya que se trata de una antología de cortometrajes de animación para los que Disney ha contratado a los “mejores creadores de anime japoneses del mundo''. Se estrenará en 2021, pero no se sabe de qué tratarán esos cortos.

'A droid story'

Los droides más famosos de 'Star Wars'.

Era raro que no se hubiera recurrido a los droides más carismáticos de la historia del cine para explotar la franquicia galáctica. Era cuestión de tiempo, R2-D2 y C-3PO tendrán su serie animada en la que contarán sus aventuras cuando tengan que entrenar a un nuevo droide.

