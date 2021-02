'La cocinera de Castamar': las claves de la serie de Atresplayer Premium según sus protagonistas

El 21 de febrero llega a Atresplayer Premium La cocinera de Castamar, la tercera producción española que estrena la plataforma este 2021, lanzamiento que llega después de Deudas y de la nueva temporada de Luimelia, con los que se va confirmando la previsión de novedades de este primer trimestre del año, de la que solo falta Alba, que se estrenará en marzo.

SERIES & MÁS pudo charlar con Michelle Jenner, Roberto Enríquez, María Hervás y Hugo Silva, protagonistas de esta serie de época, que nos contaron algunas curiosidades sobre la producción, sus personajes y qué es lo que creen que más llamará la atención del espectador de esta propuesta. Una serie de época con intrigas palaciegas, traiciones, secretos, manipulación, triángulos amorosos con varias intersecciones, mucha cocina y un enfoque de la narración muy sensorial.

Tráiler- 'La Cocinera de Castamar'- Atresplayer Premium

La adaptación de la novela homónima de Fernando J. Múñez, publicada en 2019, está ambientada en el Madrid del siglo XVIII, en un entorno que nos permite ver la ostentosa vida de los nobles, al tiempo que nos muestra el día a día de sus criados, que son los que mantienen la maquinaria del lujo, las grandes fiestas y los copiosos banquetes en funcionamiento. Una serie de época que, como nos cuenta Enríquez, quien interpreta a Diego de Castamar, tiene referentes directos en películas "como Valmont de Milos Forman o Las amistades peligrosas de Stephen Frears" y que, por lo que ocurre en las cocinas y las instancias destinadas al servicio, también nos recuerda a la serie Downton Abbey.

Diego de Castamar es uno de los nobles más respetados de la corte, y una de las personas de confianza de su majestad Felipe V, que desde que enviudó ha abandonado sus obligaciones con la corte y que tiene la presión añadida de contraer matrimonio nuevamente para traer al mundo un heredero. La diferencia de clases condenará su amor desde el inicio, pero la mujer que le devolverá las ganas de vivir será Clara Belmonte, el personaje que interpreta Michelle Jenner, una mujer de buena familia que cae en desgracia, "sufre agorafobia por un trauma, está sola y tiene que buscarse la vida para sobrevivir", nos cuenta la actriz.

Imagen promocional de 'La cocinera de Castamar'. Atresmedia

Clara llega al ducado de Castamar en donde su talento y pasión por la cocina, con la que es capaz de provocar y evocar sensaciones placenteras en los paladares de sus comensales, la llevará a convertirse en la cocinera de la hacienda. Algo que la acercará a Diego, por quien se sentirá atraída porque "no encaja en lo que se espera de alguien de su posición y de su categoría. Ella se da cuenta de que es un hombre diferente, que es especial".

Entre esas cosas que hacen diferente al duque de Castamar, está la forma en la trata a sus criados, a quienes no ve como seres inferiores. Esto se debe, tal como nos explica Enríquez, a la influencia de su padre, "un hombre que bebió mucho de la Ilustración, por eso intenta tratar a quienes trabajan para él con el mismo respeto que los señores, por eso. Diego no ve el mundo como otros nobles y está orgulloso de Gabriel (Jean Cruz), su hermano negro, algo que era un desafío en la época".

María Hervás y Roberto Enríquez en un fotograma de la serie. Atresmedia

Otra superviviente en esta historia, y uno de los personajes más atractivos y complejos de la serie, es Amelia Castro, el personaje interpretado por María Hervás, quien explica que el equipo de La cocinera de Castamar ha estado muy abierto al diálogo y a incorporar elementos que no se suelen ver en este tipo de series, "por ejemplo, ya sabes que en las series de época no se suelen aceptar los acentos, pero Amelia es de Cádiz y me di cuenta de que tenerlo era importante para el personaje, así que le mandé una nota de voz a uno de los directores con la propuesta. Pensé que iban a decir que no, porque era muy arriesgado y ya habíamos rodado dos escenas, pero estuvieron de acuerdo. No sé qué pensarán los gaditanos, espero que les guste, estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho".

Hugo Silva como Enrique de Arcona, el marqués de Soto. Atresmedia

Sobre esa disposición a salirse de lo establecido en cuanto a las convenciones del género, Hugo Silva también destaca la dirección y la puesta en escena: "está ambientada en la España de 1720, pero la realización, la iluminación, el acting y los ángulos de cámara son muy modernos. Hay muchas cosas que van totalmente en contra de lo que tenemos asociado a las ficciones de época, como el uso de la cámara al hombro; la serie es muy atrevida en ese sentido", afirma el actor.

Sobre su personaje, presentado como el antagonista al inicio de la historia, Silva nos avanza que "puede ser muy agresivo y temible porque tiene muchos recursos y es capaz de manipular a muchas personas, pero el espectador entenderá cuáles son sus verdaderas motivaciones. Y eso pasará con todos. Aunque sean personajes de una época tan lejana, lo que los mueve es el instinto humano más puro y vamos a sentirnos muy identificados con ellos".

'La cocinera de Castamar' se estrena el 21 de febrero en Atresplayer Premium.

