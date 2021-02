'ODIO' de Dani Rovira y otros 10 monólogos imprescindibles que puedes ver bajo demanda

El malagueño Dani Rovira acaba de volver a subirse a un escenario con ODIO, el segundo especial de comedia producido por Netflix en España después de su pionera experiencia con Joaqúin Reyes en 2017. La reflexión del protagonista de 8 apellidos vascos sobre los "ofendiditos", su batalla con el cáncer o su imposible comparación con Hugh Jackman son algunos de los instantes más recordados en una esperadísima rutina que nos ha recordado lo bien que nos viene reír a carcajadas en estos tiempos oscuros.

A continuación, repasamos algunos de los mejores y más reivindicables especiales de comedia de los últimos años que podéis encontrar en plataformas como HBO o Netflix.

Carrie Fisher en Bendito Alcoholismo (HBO)

Carrie Fisher en 'Bendito alcoholismo'. HBO

La inolvidable princesa Leia de Star Wars se lanzó a los escenarios entre 2008 y 2009 con una mordaz mirada a los episodios clave de su vida, a los que se enfrente sin miramientos. Sus múltiples problemas de adicción. La batalla con las enfermedades mentales (fue una de las primeras estrellas en hablar abiertamente de sus demonios personales). Su particular infancia en Hollywood y cómo ésta cambió radicalmente el día que su padre Eddie Fisher) fue infiel a su madre (Debbie Reynolds) ni más ni menos que con Elizabeth Taylor son algunos de los temas estrellas del especial. Todo vale. La escritora y actriz suelta chistes como una metralleta mientras mira al pasado y revive, sin caer en la autocompasión, su extraordinaria existencia. Bendito alcoholismo funciona mejor en su versión literaria que en la escénica, pero es más que disfrutable como homenaje a un símbolo de la cultura pop que perdimos demasiado pronto. Carrie Fisher era realeza, dentro y fuera de la galaxia. (Daniel Mantilla)

Ellen DeGeneres en Relatable (Netflix)

Ellen DeGeneres en 'Relatable'. Netflix

Antes de protagonizar una crisis de relaciones públicas que estuvo a punto de acabar con el talk show más popular de la televisión, Ellen DeGeneres recuperó su faceta de monologuista quince años después de su último especial en HBO. Tras un millonario acuerdo con Netflix, la actriz y presentadora regresó a la comedia con Relatable ("identificable" en castellano), una rutina en la que Ellen jugaba con su imagen de persona cercana (durante años fue vista como la persona más simpática del show business) y, en el fondo, similar a sus millones de espectadores. Va a ser que no, pero los chistes sobre su mayordomo, unos inesperados efectos secundarios y una mamografía nos recuerdan por qué la humorista llegó tan lejos antes de dar el salto a los programas de entrevistas. (Daniel Mantilla)

Dave Chappelle en Equanimity y The Bird Revelation (Netflix)

Dave Chappelle en 'Bird Revelation'. Netflix

En 2017 el rey de la comedia afroamericana, Dave Chappelle, volvía después de exiliarse decididamente de los focos cuando estaba en la cima del mundo del espectáculo y retirarse a un pueblo de Ohio durante 12 años. Regresaba de la mano de Netflix con un contrato multimillonario de 60 millones de dólares por 3 especiales de comedia. En Equanimity, el primero del acuerdo, el cómico tan sarcástico e incisivo como siempre destripa, rutina tras rutina, la sociedad norteamericana, clavando sus cuchillos en los haters y la américa de Trump. En el segundo, The Bird Revelation, más pausado y reflexivo, Chapelle apunta desde su silla y cigarro en mano, al racismo, los acosos sexuales en Hollywood, y una ristra de temas candentes, entre ellos, su largo retiro del show business.

Hannah Gadsby en Nanette (Netflix)

Hannah Gadsby en 'Nanette'. Netflix

La humorista australiana (conocida fuera de su país únicamente por su participación en la serie Please Like Me) es la autora del especial de humor que más ha dado que hablar en los últimos años. Nanette llegó a Netflix de tapadillo, pero se convirtió automáticamente en un fenómeno cultural del que era imposible escapar. Voluntaria o involuntariamente, Gadsby inició una conversación sobre los límites del stand up como medio a partir de una rutina revolucionaria en la que habla, entre otros temas, de la separación entre el artista y la obra y de sus propias experiencias con los abusos sexuales y las enfermedades mentales. La humorista ganó el Emmy en 2019 al mejor guion de un especial de variedades por este monólogo. Su continuación (Douglas, también disponible en Netflix) es también recomendable a pesar de la pérdida del efecto sorpresa. (Daniel Mantilla)

Trevor Noah en Hijo de Patricia (Netflix)

Trevor Noah en 'Hijo de Patricia'. Netflix

Jon Stewart sorprendió a la industria cuando eligió a su corresponsal internacional para hacerse con las riendas del reverenciado The Daily Show en 2015. El humorista sudafricano ha demostrado estar a la altura del desafío desde entonces, sacando hueco además para grabar especiales para Netflix y escribir una de las mejores memorias de la última década en la industria del espectáculo (Prohibido nacer, Blackie Books). En El hijo de Patricia, Noah brilla al hablar de la música trap, la complicada historia de Estados Unidos con la raza, su pasión por los tacos (de comer, no de hablar mal) o la experiencia de ser llamado “n*gger” en la calle. Si te gusta su sentido del humor, su libro es imprescindible. Lupita Nyong’o ya ha comprado los derechos para interpretar a su madre en el cine. (Daniel Mantilla)

Joaquín Reyes en Una y no más (Netflix)

Joaquin Reyes en 'Una y no más'. Netflix

El nombre de Joaquín Reyes se escribe con letras mayúsculas en el libro de historia de la comedia en España. Con Una y no más, se convirtió en el primer cómico español en tener un especial en Netflix, una de las plataformas que más invierte en el género. Y en Una y no más dice adiós a gran parte de sus greatest hits, como si de un rockero se tratara, jubilando el material y encapsulando su legado que tantas alegreías le (nos) ha dado, para la posteridad. (Francis Arrabal)

Dani Rovira en ODIO (Netflix)

Dani Rovira en 'ODIO'. Netflix

Tras varios años rodando por España con su especial de comedia ODIO y tras superar un cáncer, Dani Rovira estrena este especial de comedia rodado en mitad de la pandemia desde su Málaga natal. Los "ofendiditos", las crispación de la sociedad y la bilis en redes sociales son las dianas a las que apunta Rovira en un monólogo tremendamente personal, donde exorciza también su padecimiento con el cáncer, lo que estamos sufriendo con la pandemia mundial, el veganismo, la relación con los perros y su "alter ego bien", al que nunca podrá superar, Hugh Jackman (una rutina tremendamente hilarante). Divertido a la par que emotivo, Dani Rovira pone en una balanza los problemas reales de la sociedad y consigue todo lo que se propone, coronándose como uno de los grandes cómicos del panorama nacional. (Francis Arrabal)

Adam Sandler en 100% Fresh (Netflix)

Adam Sandler en '100% Fresh'. Netflix

Veintidós años después de What the Hell Happened to Me? en HBO, Adam Sandler volvía en 2018 a grabar un especial de comedia para una plataforma, y lo hizo con uno de los mejores (si no el mejor) del año. Con un fuerte componente musical (guitarra en mano), el cómico de Brooklyn destila chistes sin parar demostrando que, más allá de hacer películas MUY malas con las que gana MUCHO dinero, es uno de los mejores cómicos de su generación. La canción en el acto final dedicada a su íntimo amigo el actor Chris Farley fallecido en el 97, es uno de los momentos más especiales, emotivos y humanos que se hayan podido ver un especial, elevándolo a la categoría de joya imprescindible. (Francis Arrabal)

Amy Schumer en Live at the Apollo (HBO)

Amy Schumer en 'Live at the Apollo'. HBO

No importa si estás en el grupo de grupis de Amy Schumer (el que escribe es culpable de este delito) o la encuentras sobrevalorada y pasada de moda. La creadora y protagonista de la imprescindible serie de sketches Inside Amy Schumer entró como un huracán en el mundo de la comedia. Live at the Apollo fue estrenada en HBO en su mejor momento profesional. En este especial dirigido por una leyenda del humor como Chris Rock, Schumer se ríe de sí misma y de la imagen que ella misma ha creado cómo comediante. Su visión de la ropa interior femenina, las demenciales exigencias de su preparador físico mientras se ponía en forma para rodar la comedia Y de repente tú, y su encuentro con Kate Upton son algunas de las mejores perlas. No apto para alérgicos al lenguaje y los chistes vulgares. (Daniel Mantilla)

Jenny Slate en Stage Fright (Netflix)

Jenny Slate en 'Stage Fright'. Netflix

El pánico escénico es un extraño compañero de viaje para alguien que se dedica profesionalmente al humor y la interpretación. Jenny Slate (hilarante en un personaje recurrente como Mona-Lisa, la insoportable hermana de Jean-Ralphio en Parks & Recreation) abre su corazón en un excéntrico y encantador monólogo en el que explica quién es y por qué se ha convertido en esa persona. Para reforzar esa idea, Stage Fright incluye numerosos insertos documentales en los que vemos a Slate en su casa y con su familia. Es un acercamiento original y muy íntimo para una nueva voz del humor que, esperemos, debería volver pronto a las plataformas. No todo lo que hace la humorista funciona, pero cuando lo hace (su chiste sobre la luna, la casa familiar encantada) es irresistible. (Daniel Mantilla)

Ramy Youssef en Feelings (HBO)

Ramy Youssef en 'Feelings'. HBO

Ramy (Starzplay) ha demostrado que Ramy Youssef tiene una de las voces más personales y sutiles del humor actual. En su incursión en el stand up el cómico estadounidense-egipcio habla de temas universales y propios del género (el sexo, el mundo de las citas, los malos padres) con una mirada mordaz y muy precisa. Feelings resulta más interesante y original cuando aborda emociones concretas y muy personales (la vergüenza y la culpa) con el distintivo punto de vista que ya aparecía en su imprescindible serie. Su constante uso de la palabra “like” y su hilarante decisión de convertir “fuck” en sustantivo, verbo y adjetivo puede hacer que Ramy Youssef parezca un milenial más: no lo es. (Daniel Mantilla)