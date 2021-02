Todas las series y películas que estrenará HBO en 2021

'The Nevers' se estrena en abril en HBO España.

Entre los planes de HBO en 2021 está la unificación de su marca a nivel internacional, movimiento con el que HBO España pasará a convertirse en HBO Max. Mientras llega ese momento, ya podemos apuntar en nuestras agendas las series y películas que tienen previsto su estreno durante los próximos meses en la plataforma, entre los que destacan grandes nombres delante y detrás de cámaras como Kate Winslet, Oscar Isaac, Jullian Fellowes o Jessica Chastain.

Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor interpretan a una pareja que se ven obligados a confinarse bajo el mismo techo justo cuando habían tomado la decisión de separarse. Doug Liman, responsable de otra popular historia sobre una pareja enfrentada como Sr. y Sra. Smith, dirige el guion escrito por Steven Knight, el creador de Peaky Blinders.

Fecha de estreno: ya disponible en HBO España.

'Friends Reunion'

El que se esperaba fuera el reclamo estrella del lanzamiento de HBO Max en Estados Unidos fue uno de los tantos proyectos que se retrasó por la crisis del coronavirus. Este episodio especial de Friends reunirá a los seis protagonistas para compartir anécdotas, recuerdos e imágenes inéditas de la serie que sigue conquistando a los espectadores mas de 15 años después de haber emitido su final.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Gossip Girl'

Una nueva versión de la serie que se estrenó en 2007 en The CW llegará este año a HBO Max, con más relevancia de las redes sociales en las tramas, nuevos personajes y el mismo espíritu. Josh Schwartz y Stephanie Savage, los creadores de la serie original, también están al frente de este reboot.

Fecha de estreno: por confirmar.

'En terapia'

Con las limitaciones que se imponen con los protocolos de seguridad por la COVID-19 en los rodajes, era de esperar que volviera En terapia, una serie cuyo formato y puesta en escena se adapta perfectamente a la nueva normalidad. En esta nueva versión, Uzo Aduba (Orange is The New Black) interpretará a la doctora Brooke Taylor, en un papel similar al de Gabriel Byrne en la serie original. Entre los actores confirmados del reparto, está John Kinnaman (Para toda la humanidad), que interpretará a Adam, un exnovio de Taylor que reaparece de la noche a la mañana.

Fecha de estreno: en mayo.

'Genera+ion'

Producida por Lena Dunham y creada por Zelda Barnz y Daniel Barnz, GENERA+ION sigue a un grupo de estudiantes de instituto cuya exploración de la sexualidad moderna pone a prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora.

Fecha de estreno: 11 de marzo.

'It's a Sin'

Russel T. Davies (Years and Years) nos trae en It's a Sin un retrato de la amistad y el amor durante la crisis del SIDA en la década de los 80, a través de los ojos de tres jóvenes homosexuales, mientras empiezan una nueva vida en Londres. Olly Alexander, el líder y cantante de la banda Years & Years, será su protagonista, junto a Omari Douglas y Callum Scott, y contará con las colaboraciones especiales de Keeley Hawes (Bodyguard, Los Durrell) y los conocidos Neil Patrick Harris y Stephen Fry.

Fecha de estreno: ya disponible en HBO España.

'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

Llega por fin el esperado nuevo montaje de cuatro horas firmado por Zack Snyder, el director original de La Liga de la Justicia. Esta nueva versión se ha hecho a partir de las escenas que Snyder rodó en 2016, además de varias escenas adicionales que filmó el año pasado, y no usará el material rodado por Joss Whedon.

Fecha de estreno: 18 de marzo.

'Mare of Easttown'

En esta miniserie escrita por Brad Ingelsby (The Way Back) y dirigida por Craig Zobel (Compliance), Kate Winslet interpreta a Mare Sheehan, la detective de policía de un pueblo de Pensilvania que verá como su vida se desmorona a su alrededor mientras investiga un asesinato. A Winslet la acompañan en el reparto Jane Smart (Watchmen), Evan Peters (American Horror Story) y Guy Pearce.

Fecha de estreno: 18 de abril.

'Secretos de un matrimonio'

Hagai Levi, el creador de la serie original En terapia (que volverá este año a HBO), adaptará la miniserie de Ingmar Bergman que protagonizaron en 1973 Liv Ullmann y Erland Josephson. En esta nueva versión la pareja protagonista estará interpretada por Jessica Chastain y Oscar Isaac.

Fecha de estreno: por confirmar.

'The Gilded Age'

Julian Fellowes, creador de Downton Abbey, estrenará The Gilded Age, una serie sobre una familia de magnates del ferrocarril en el Nueva York de 1880, un proyecto que estuvo en otra cadena desde 2012, hasta que HBO se hizo con sus derechos y le dio luz verde con un encargo directo de una temporada diez capítulos.

Fecha de estreno: por confirmar.

'The Lady and The Dale'

El Dale al que se refiere el título, fue un modelo de coche que nunca llegó a salir al mercado pero que tuvo gran repercusión en los medios en los años 70, y The Lady es Elizabeth Carmichael, la emprendedora visionaria detrás de este proyecto, una mujer transgénero con un caótico pasado delictivo. Esta serie documental está producida por los Hermanos Duplass, responsables hace unos años de Wild Wild Country.

Fecha de estreno: ya disponible en HBO España.

'The Nevers'

The Nevers, es una historia ambientada en el Londres del siglo XIX, está protagonizada por un grupo de jóvenes victorianas lideradas por Amelia True (Laura Donnelly, Outlander) y Penance Adair (Ann Skelly, Vikingos), que descubren que tienen poderes. Estas elegidas usarán sus habilidades recién descubiertas para luchar en nombre de aquellos que han sido ignorados en favor de los que intentan mantener a toda costa el orden establecido.

Fecha de estreno: en abril.

'Todo lo otro'

Abril Zamora, cocreadora de Señoras del (h)ampa, escribe, dirige y protagoniza la primera y, por ahora única, serie de producción propia de HBO España confirmada para 2021. Todo lo otro será una comedia romántica sobre un grupo de treintañeros inseguros que intentan encauzar su vida en un Madrid que no parece ponérselo fácil. En el reparto están confirmados David Matarín, Nuria Herrero, Andrea Guasch, María Maroto, Bea de la Cruz, Marta Belenguer, Pepe Lorente y Raúl Mérida.

Fecha de estreno: por confirmar.

'Vitals. Una historia humana'

Esta serie documental nos muestra el otro lado de la crisis del coronavirus, el personal, a través de las experiencias vividas por pacientes y sanitarios de un hospital de Barcelona durante los momentos más difíciles de la pandemia, entre marzo y junio de 2020. Tres episodios de 50 minutos que conforman un retrato íntimo que es también un valioso documento de uno de los momentos históricos más importantes del siglo XXI.

Fecha de estreno: ya disponible en HBO España.

