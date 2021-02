3 series recomendadas para ver este fin de semana bajo demanda

Vivimos en una época en la que tenemos a nuestra disposición centenares de series disponibles en diversas plataformas. Para que puedas invertir tu valioso tiempo libre en verlas, en lugar de navegar durante horas buscando en sus catálogos, en SERIES & MÁS te preparamos cada viernes tres recomendaciones para el fin de semana.

Como sabemos que las preferencias de consumo son diferentes para todos, te traemos para el fin de semana del 12 al 14 de febrero una serie de estreno, una perfecta para hacer maratón y una joya por descubrir. Las series de hoy están disponibles en Filmin, HBO España y Netflix.

El estreno que no te debes perder: 'The Split' (Filmin)

Tráiler - 'The Split' T1 - Filmin

De qué va

Hannah Stern (Nicola Walker, Último tango en Halifax), abogada especializada en derecho familiar y divorcios, abandona el bufete fundado por su madre para trabajar como socia en una importante firma rival de Londres. Este drama legal combina los casos legales que representa Hannah con su vida personal, en casa con su marido y sus hijos, y las relaciones con su madre, sus hermanas, y un padre que reaparece después de haberlas abandonado siendo niñas.

Por qué debes verla

La serie está creada por Aby Morgan, responsable de The Hour y River, y guionista de películas como Shame o Sufragistas, y su capacidad de construir personajes memorables y estructurar las temporadas con arcos interesantes queda reflejada en esta nueva serie.

The Split es entretenida, tiene una protagonista que enamora, los casos en los que trabajan en despacho son peculiares y nos da una buena oportunidad para conocer cómo funciona el sistema legal británico, diferente al estadounidense al que estamos tan acostumbrados a ver en la ficción. Si estás buscando una sustituta para The Good Fight o The Good Wife, esta serie británica no te decepcionará. Filmin ha estrenado esta semana su segunda temporada y la anterior también está disponible en la plataforma.

Perfecta para maratonear: 'Homeland' (Netflix)

Homeland FOX

De qué va

Claire Danes interpreta en este thriller político a la inolvidable Carrie Mathison, una agente de la CIA, que en la primera temporada, estrenada diez años después de los atentados del 11S, sospecha que Nicholas Brody, un soldado liberado después de haber permanecido varios años secuestrado por al-Qaeda, es un traidor. Ese es el punto de partida de una serie que estuvo en antena durante ocho intensas temporadas en las que en varias ocasiones se anticipó a varios asuntos de política internacional.

Por qué debes verla

Ahora que Netflix ha estrenado su octava y última temporada, esta una gran oportunidad para recuperar la serie, si eres uno de los que decidió abandonarla en algún momento. Aunque en algunas entregas, especialmente en la tercera, fue demasiado irregular, aún en sus peores etapas Homeland siempre tuvo, por lo menos, dos episodios impactantes por los que compensa todo el viaje. La octava temporada está al nivel de la primera y su final es uno de los mejores de la historia de la televisión.

Para descubrir: 'The Comeback' (HBO)

Lisa Kudrow en 'The Comeback'. HBO

De qué va

Lisa Kudrow interpreta en The Comeback a Valerie Cherish, una trasunta de la actriz después de su paso por Friends, que no había vuelto a conseguir ningún papel relevante después de haber participado en una exitosa comedia que finalizó en 1993. Más de diez años después, le ofrecen un papel en una nueva serie y acepta que una cámara la siga durante 24 horas para grabar un reality del que espera sea su triunfal regreso a la televisión.

Por qué debes verla

The Comeback fue una serie adelantada a su tiempo (se estrenó dos años antes de que llegara el reality Keeping Up with the Kardashians), una sátira cáustica de la industria de Hollywood, en la que Kudrow (que también es cocreadora) interpreta a una vieja gloria de la televisión, que está tan agradecida de poder volver a la pantalla, que está dispuesta a hacer lo que haga falta para volver a sentir que es relevante.

Es una serie con muchos cameos de estrellas invitadas, meta referencias constantes, muy divertida, también incómoda y por ratos agridulce. Valerie Cherish es una heroína muy inusual y un personaje inolvidable. Y el final de la serie es precioso.

