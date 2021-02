'The Split': las claves de esta joya escondida en Filmin, perfecta para nostálgicos de 'The Good Fight'

The Good Fight fue una de las muchas series que se vio obligada a dar cierre adelantado a su temporada en 2020 por culpa de la pandemia y todavía no tiene una fecha de regreso prevista. Si eres uno de los tantos que está esperando su vuelta con ansia o de los que aún echa de menos The Good Wife, su predecesora, hoy te recomendamos The Split, una serie británica que lo tiene todo para llenar ese vacío y que muy probablemente se convierta en uno de tus descubrimientos del año.

'Qué es The Split'

Tráiler - 'The Split' T1 - Filmin

Este drama legal sigue a Hannah Stern, una abogada especializada en divorcios, cuando se marcha del bufete en el que trabajaba con su hermana y su madre para vincularse como socia en una firma rival.

La serie combina los casos legales con la vida personal de la protagonista, mientras nos va mostrando la especial relación de las tres hermanas (la menor no forma parte del mundo de la abogacía) y nos revela detalles de la complicada relación que mantienen con el padre ausente.

Más allá de la premisa: tres razones para verla

1. Un reparto sólido y con química

El elenco de actores de The Split es uno de sus mejores reclamos. De entre todos, la que más destaca es Nicola Walker (Hannah Stern), a quien habrás visto en series como River o El último tango en Halifax; una de esas actrices que enamora a primera vista y que tiene un talento innato para conseguir hacernos cómplices de lo que piensa o siente con solo un gesto, un silencio o una mirada.

Junto a ella están Annabel Scholey (Brittania, Muerte en Salisbury), la hermana del medio, también abogada; Deborah Findlay (La sombra del poder, Cranford), la madre que sacó adelante a la familia y consiguió fundar uno de los bufetes especializados más importantes de Londres; Fiona Button (Granchester), la hermana menor y de espíritu independiente; Anthony Head (Ted Lasso), el padre ausente durante décadas; Barry Atsma (Bad Banks, The Rook), ex de Hannah y socio en el nuevo bufete en el que trabaja; y Stephen Mangan (Episodes), esposo de Hannah.

La relación de la madre y las tres hermanas es el corazón de la serie. Filmin

2. Los casos que aborda son atractivos

Para que una serie de abogados funcione necesita buenos personajes y que los casos en los que trabajen sean atractivos, para mantener nuestro interés tanto en el ámbito personal como el laboral y que ambos se complementen y dialoguen entre sí.

En The Split, esta regla se cumple a la perfección con casos peculiares como el de un monologuista demandado por su exposa para que no hable de su relación en su próxima gira, el acuerdo prenupcial de un jugador de fútbol o la filtración de los nombres de los clientes de una web de citas para hombres casados. Casos muy originales que siempre interpelan a la protagonista o que, incluso, la afectan directamente.

3. El talento detrás de cámaras

La serie está creada por Aby Morgan, ganadora de un premio Emmy por la serie The Hour, creadora de River y guionista de películas como Shame, Sufragistas o The Iron Lady. La dirección ha estado a cargo de Jessica Hobbs, nominada al Emmy por The Crown; Paula van der Oest (Zus & zo, The Domino Effect) y Joss Agnew (Deep State, Poldark). En la dirección de fotografía han colaborado Nick Dance (Gentleman Jack) y Dale Elena McCready (Tin Star, Belgravia).

The Split es una serie que puede pasar desapercibida entre el aluvión de novedades y es una de esas recomendaciones que podemos hacer con la confianza de que no va a decepcionar a quien le dé una oportunidad. Son dos temporadas de solo seis episodios, es entretenida y adictiva, se sustenta en un buen diseño de personajes, las relaciones que se establecen entre ellos y sus arcos de temporada están muy bien estructurados para mantener el interés, teniendo siempre en su centro al personaje de Hannah y el talento y magnetismo de Nicola Walker. La segunda temporada acaba de aterrizar en Filmin y BBC ha anunciado su renovación por una tercera entrega que será la última.

'The Split' está disponible en Filmin.

También te puede interesar...

• Kike Maíllo estrena ‘Cosmética del enemigo’ en Filmin: “Levantar películas en España es muy difícil”

• El ‘22 de julio’ que aterrorizó a Noruega: las miniseries y películas sobre la tragedia