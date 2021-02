Globos de Oro 2021: dónde ver bajo demanda las películas nominadas

Ya tenemos nominados en la 78. ª edición de los Globos de Oro, los premios de la Asociación Extranjera de Hollywood. En un año marcado por el coronavirus y el cierre de miles de cines en todo el mundo, el streaming ha tenido un papel más protagonista que nunca en el reconocimiento a lo más destacado del cine en 2020. Actualmente hay 20 películas disponibles en las plataformas y os vamos a contar dónde verlas y por qué.

'Mank'

Amanda Seyfried en 'Mank'. Netflix

De qué va: Una mirada al Hollywood de la década de 1930 desde el punto de vista del mordaz crítico social y guionista alcohólico Herman J. Mankiewicz mientras se afana en acabar el guion de Ciudadano Kane para Orson Welles, un actor y dramaturgo que está a punto de estrenarse en el cine como director.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película - Drama, Mejor Director, Mejor Actor Principal - Drama (Gary Oldman), Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried), Mejor Guión y Mejor Banda Sonora Original.

Disponible en: Netflix

• Crítica: El peliculón por el que Netflix debería ganar el Oscar este año

'El juicio de los 7 de Chicago'

Sacha Baron Cohen y Jeremy Strong en 'El juicio de los 7 de Chicago' Netflix

De qué va: Lo que iba a ser una protesta pacífica durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 se convirtió en una violenta batalla campal con la Policía y la Guardia Nacional. Los organizadores de la protesta, entre los que figuraban Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale, fueron acusados de conspiración para incitar una revuelta, y el juicio posterior fue uno de los más notorios de la historia de Estados Unidos.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película - Drama, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto (Sacha Baron Cohen), Mejor Guión y Mejor Canción Original.

Disponible en: Netflix

• Crítica: El peliculón de Netflix del que todo el mundo va a hablar este año

'Borat, película film secuela'

Maria Bakalova es la revelación de la secuela de Borat. Amazon Prime Video

De qué va: Catorce años después de su primera aventura, el cuarto mejor periodista de Kazajistán vuelve a Estados Unidos. Pero esta vez viaja con su hija, con el objetivo de entregarla como obsequio a un gran hombre estadounidense.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película - Comedia o Musical, Mejor Actor Principal - Comedia o Musical (Sacha Baron Cohen) y Mejor Actriz Principal - Comedia o Musical (Maria Bakalova)

Disponible en: Amazon Prime Video

• La película más bestia e incorrecta del año: así es la vuelta de Borat a Amazon

'Una noche en Miami...'

La película es el debut en el cine como directora de Regina King. Amazon Prime Video

De qué va: A raíz de la victoria de Cassius Clay frente a Sonny Liston en 1964, el boxeador se reúne con el líder activista Malcolm X, el cantante Sam Cooke y el deportista Jim Brown en la habitación de un motel. Allí intercambiarán opiniones sobre la segregación de la población negra en el sur del país.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Dirección (Regina King), Mejor Actor de Reparto (Leslie Odom Jr.) y Mejor Canción Original

Disponible en: Amazon Prime Video

• Crítica: 'One Night in Miami', la estupenda reflexión de Regina King sobre el racismo y la fama

'Hamilton'

'Hamilton'. Disney+

De qué va: La versión filmada del exitoso musical Hamilton combina lo mejor del teatro en vivo y de la cinematografía en una asombrosa mezcla de hip-hop, jazz, R&B y comedia musical. Este relato sobre Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, constituye un momento revolucionario en el teatro y narra la historia desde una perspectiva actual.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película - Comedia o Musical y Mejor Actor Principal - Comedia o Musical (Lin-Manuel Miranda)

Disponible en: Disney+

• ‘Hamilton’ no es una película, por mucho que lo digan Disney+ y los Globos de Oro



'La madre del blues'

Chadwick Boseman en ‘La madre del blues’. Netflix

De qué va: Corre el año de 1927 y Ma Rainey se encuentra grabando una nueva producción discográfica en un estudio de Chicago, Estados Unidos. La situación se empieza a poner tensa por las diferencias entre la llamada Reina del Blues, su agente y el productor. El control de su música es el motivo del enfrentamiento. Entre ellos, se encuentra el trompetista Levee, quien desea tener mayor protagonismo en la escena musical a través de un toque más contemporáneo en las canciones.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Actor Principal - Drama (Chadwick Boseman) y Mejor Actriz Principal - Drama (Viola Davis)

Disponible en: Netflix

• Crítica: Netflix busca el Oscar póstumo para Pantera Negra con ‘La madre del blues’

'Palm Springs'

'Palm Springs' fue un bombazo en Sundance 2020. Movistar+

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película - Comedia o Musical y Mejor Actor Principal - Comedia o Musical (Andy Samberg)

Disponible en: Movistar+

• Crítica: 'Palm Springs', una comedia romántica encantadora y divertida en clave de bucle temporal

'The Prom'

Ryan Murphy dirige 'The Prom'. Netflix

De qué va: Dee Dee Allen y Barry Glickman son dos estrellas del teatro neoyorquino con una crisis entre manos: su nuevo espectáculo de Broadway ha resultado ser un fracaso absoluto y ha dinamitado sus carreras profesionales. Entretanto, en un pueblo de Indiana, una adolescente sufre por una situación completamente distinta: pese al apoyo del director del instituto, la presidenta de la Asociación de Padres y Profesores le ha prohibido asistir al baile de fin de curso con su novia Alyssa. Cuando Dee Dee y Barry deciden que la situación de Emma es la causa perfecta para resucitar su moribunda imagen pública, se lanzan a la carretera junto con Angie y Trent, otro par de actores cínicos que buscan un empujón profesional. Pero, cuando ese activismo tan egocéntrico y propio de famosos les explota inesperadamente en la cara, los cuatro ven cómo sus vidas dan un vuelco mientras se afanan por conseguir que Emma disfrute de una noche en la que pueda presumir con orgullo de ser ella misma.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película - Comedia o Musical y Mejor Actor Principal - Comedia o Musical (James Corden)

Disponible en: Netflix

• Crítica: El musical con el que Netflix puede arrasar en los Globos de Oro

'Soul'

Fotograma de Soul.

De qué va: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser... tú? Pixar te lleva en un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película de Animación y Mejor Banda Sonora Original

Disponible en: Disney+

• Crítica: Pixar lo logra de nuevo, ‘Soul’ es una obra maestra de la animación

• A favor y en contra: 'Soul', ¿obra maestra o un grandes éxitos de Pixar?

'La vida por delante'

Sophia Loren en su regreso al cine. Netflix

De qué va: En la costa de Italia, una superviviente del Holocausto que regenta una guardería acoge a Momo, un niño de la calle de 12 años que le había robado. Los dos, solitarios por naturaleza, se protegen el uno al otro y acaban formando una familia muy poco convencional. Nueva adaptación de la novela de Romain Gary.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Canción Original

Disponible en: Netflix

• Sophia Loren regresa al cine de la mano de Netflix: "Voy a trabajar todo lo que pueda"

'Noticias del gran mundo'

Helena Zengel es la revelación en lo nuevo de Paul Greengrass. Netflix

De qué va: Cinco años después del fin de la Guerra Civil estadounidense, el capitán Jefferson Kyle Kidd, veterano de tres guerras, viaja de ciudad en ciudad narrando noticias, hablando de presidentes y reinas, de luchas gloriosas, devastadoras catástrofes y apasionantes aventuras que tienen lugar en cualquier rincón del mundo. Un día, en las llanuras de Texas, el capitán conoce a Johanna, una niña de diez años secuestrada seis años atrás por la tribu Kiowa, y que durante ese tiempo fue educada como uno de ellos. Johanna, en contra de su voluntad, debe irse a vivir a casa de sus tíos, un lugar hostil y desconocido para ella. El capitán Kidd acepta entregar a la niña a sus tutores legales. En el viaje, ambos recorrerán cientos de kilómetros a través de una inhóspita naturaleza, y deberán enfrentarse a enormes dificultades, humanas y naturales, en búsqueda de un lugar al que puedan llamar “hogar”.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Actriz de Reparto (Helena Zengel), Mejor Banda Sonora Original

Disponible en: Netflix (desde el 10 de febrero)

'Sound of Metal'

Riz Ahmed protagoniza 'Sound of Metal'. Amazon Prime Video

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Actor Principal - Drama (Riz Ahmed)

Disponible en: Amazon Prime Video

• Crítica: la joya escondida en Amazon que pocos conocen y tienes que ver

'Fragmentos de una mujer'

Vanessa Kirby. Netflix

De qué va: La vida de Martha y Sean Carson, una pareja de Boston, cambia radicalmente tras perder a su hija durante un parto casero por la negligencia cometida por una matrona a la que posteriormente denuncian ante los tribunales. Comienza entonces un largo vía crucis para Martha, que además de tener que superar el dolor por la pérdida de su hija, tiene que hacer frente a su compleja relación tanto con su pareja como con su madre, una mujer dominante por naturaleza.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Actriz Principal - Drama (Riz Ahmed)

Disponible en: Netflix

• Crítica: 'Fragmentos de una mujer': Vanessa Kirby apunta al Oscar en el demoledor drama de Netflix

• Entrevista: anessa Kirby y el parto de 23 minutos del que todo el mundo habla: "Queríamos retratarlo de forma genuina"

'La increíble historia de David Copperfield'

Dev Patel es el nuevo David Copperfield. Movistar+

De qué va: David Copperfield es un niño al que su padrastro abandona tras la muerte de su madre. Sin embargo, eso no detiene a David, que hace todo lo posible para demostrar que tiene lo necesario para triunfar. Actualización del clásico de Charles Dickens en clave de sátira.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Actor Principal - Comedia o Musical (Dev Patel)

Disponible en: Movistar+

'On the Rocks'

Bill Murray es un padre millonario en 'On the Rocks'. Apple TV+

De qué va: Ante las recientes dudas sobre su matrimonio, una joven neoyorquina le pide ayuda a su extravagante padre para seguir a su marido .

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Actor de Reparto (Bill Murray)

Disponible en: Apple TV+

'Wolfwalkers'

'Wolfwalkers' plantará batalla a 'Soul'. Apple TV+

De qué va: En una época en la que reinan la superstición y la magia, los lobos están considerados como una fuerza demoníaca que debe ser eliminada. Robyn es una joven aprendiz que viaja hasta Irlanda junto a su padre para erradicar al último grupo de lobeznos que conoce, pero la situación cambia cuando Robyn salva a Mebh. Su amistad la lleva a conocer el mundo de los denominados "Wolfwalkers", transformándose en aquello que su padre la ha mandado a destruir.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película de Animación

Disponible en: Apple TV+

• 'Wolfwalkers': Apple TV+ se estrena en la animación con una deslumbrante fábula venida de Irlanda

'Hillbilly, una elegía rural'

Glenn Close es lo mejor de 'Hillbilly, una elegía rural' Netflix

De qué va: J.D. Vance, un ex-marine del sur de Ohio y actual estudiante de derecho en Yale, está a punto de conseguir el trabajo de su vida cuando una crisis familiar le obliga a volver a la casa que ha intentado olvidar. J.D. debe lidiar con las complejas dinámicas de su familia, incluyendo su inestable relación con su madre, Bev , y su drogadicción. Alimentado por los recuerdos de su abuela Mamaw, la mujer resistente y lista que le crió, J.D. intenta llegar a abrazar la huella indeleble de su familia en su propio viaje personal.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Actriz Secundaria (Glenn Close)

Disponible en: Netflix

'Cielo de medianoche'

George Clooney dirige 'Cielo de medianoche'. Netflix

De qué va: Augustine es un solitario científico que se encuentra en el Ártico, y que trata de contactar con una nave espacial que intenta regresar a la Tierra. Augustine quiere impedir que Sully y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Banda Sonora Original

Disponible en: Netflix

• Entrevista: eorge Clooney: “Si negamos el cambio climático durante 30 años el mundo podría estallar”

'Onward'

'Onward' fue la primera película de Pixar en 2020. Disney+

De qué va: Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película de Animación

Disponible en: Disney+

• Crítica: 'Onward', la película de Pixar que Putin no quiere que veas por LGTB

'Más allá de la Luna'

'Mas alla de la Luna'. Netflix

De qué va: Una niña inteligente, decidida y enamorada de la ciencia construye un cohete para viajar a la Luna y demostrar la existencia de una legendaria diosa. Allí la pequeña, de nombre Fei Fei, se verá envuelta en una inesperada aventura y descubrirá un enigmático mundo de criaturas fantásticas.

Nominada en las siguientes categorías: Mejor Película de Animación

Disponible en: Netflix