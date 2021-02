Guerra de plataformas: Apple TV+ paga la puja más alta por una película en Sundance

Una chica adolescente es la única persona con audición en una familia de sordos. Si esta premisa os suena de algo, seguramente sea porque La familia Bélier fue una de esas comedias de buenos sentimientos que llegaron a España con el eslogan promocional de “la película francesa de la temporada”. Seis años después del estreno en todo el mundo de la película de Eric Lartigau, su fórmula de humor, empatía y emoción ha sido suficiente para provocar una guerra entre las plataformas de streaming en pleno Festival de Sundance para hacerse con los derechos de exhibición en todo el mundo de su adaptación anglosajona. Finalmente, Apple TV+ desembolsará más de 25 millones de dólares por quedarse la codiciada CODA, un título por el que Netflix y Amazon también han sacado la chequera, sin éxito.

Pero... ¿qué es esta película que había pasado desapercibida para el radar de la industria hasta el momento? CODA (acrónimo en inglés para la expresión “Children of a Deaf Adult”, hijo de un adulto sordo) es la nueva película de como directora y guionista de Sian Heder, un nombre prácticamente desconocido de la escena indie en cuyo currículo destacan seis guiones para Orange is The New Black y por ser la directora de una (casi) desconocida película con Elliot Page y Allison Janney que Netflix estrenó casi de tapadillo en 2016: Tallullah. Ni siquiera su reparto está lleno de ellas, una costumbre cada vez más habitual en un festival, Sundance, que el mismísimo Robert Redford ayudó a crear e impulsar con la esperanza de ayudar a los menos poderosos del cine estadounidense a encontrar un hueco en la industria.

El miembro más conocido del reparto es Marlee Matlin, una actriz que hizo historia en 1987 al ser la primera persona sorda en ganar un Oscar interpretativo. 34 años después nadie ha sido capaz de seguir sus pasos en una industria donde la diversidad funcional es la excepción y no la regla. Desde su premiada interpretación en Hijos de un dios menor junto a William Hurt, la actriz pasó por las series más importantes de la televisión estadounidense (sus apariciones recurrentes en El ala oeste de la Casa Blanca como Joey Lucas siguen siendo recordadas por los fans de la serie dos décadas después de su estreno). Sin embargo, el cine nunca supo qué hacer con ella. Hasta ahora. Su personaje como la madre de una adolescente que se acerca a la decisión más difícil en sus 17 años de vida: elegir entre su familia y sus estudios fuera de casa.

Los ingredientes que maneja la nueva niña bonita de Apple TV+ no son precisamente originales. Todas las críticas publicadas sobre la comedia dramática coinciden en ello. También están de acuerdo en que no importa. En absoluto. Si la película de Heder ha sido capaz de provocar esa ola de entusiasmo y emoción en la primera edición online en la historia del festival de cine independiente más importante del mundo, es imposible no preguntarse qué hubiera pasado con la película en un año normal para el certamen.

Un año después de que la estupenda Palm Springs (estrenada la semana pasada en Movistar+) rompiera el anterior récord de venta en Sundance gracias a los 22 millones de dólares abonados por Hulu, CODA supera esa cifra en, al menos, tres millones. Se confirma así la teoría que en 2020 apuntaban medios como el Washington Post: las plataformas de streaming cambiarán para siempre la forma de hacer negocios en el festival. Históricamente, Sony Pictures Classics, Miramax, A24, Focus Features, Fox Searchlight, Annapurna y algunas distribuidoras independientes que ya no están en el mercado eran las grandes protagonistas de las millonarias pujas del certamen. La llegada de las plataformas y sus abundantes recursos le han dado un nuevo significado a la expresión “millonarias” en Sundance.

Se desconoce por el momento cuál será la estrategia a seguir por Apple TV+ para distribuir la película más buscada este año en Sundance. En cualquier otro año la estrategia del comprador hubiera consistido en dejar la película en un cajón durante varios meses, relanzarla en los festivales de otoño y montar una campaña promocional para intentar hacerse un hueco en los Oscar. Así fue para películas como Pequeña Miss Sunshine, Whiplash, An Eduation, The Full Monty, Precious o Boyhood. Pero estamos en 2021. El coronavirus ha cambiado las reglas del juego.

La Academia extendió hasta el 28 de febrero el plazo para poder competir en los Oscar de este año. No hay nada que impida que Apple anuncie por sorpresa el estreno de CODA en su plataforma -antes de que acabe el mes- para aprovechar la publicidad gratuita salida de Sundance e intentar colarse en una edición de los premios de la Academia menos competida de lo habitual. Sería una jugada oportuna para Apple, que ha visto como Cherry (la película de Tom Holland con Joe y Anthony Russo, directores para Marvel de Infinity War, Endgame y las dos últimas películas del Capitán América) no parece haber convencido a los críticos como esperaban.

En CODA Ruby (Emilia Jones) es la única miembro con audición de una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres (Marlee Matlin y Troy Kotsur) y su hermano (Daniel Durant) en Gloucester antes de ir a clase, tratando de mantener a flote su negocio pesquero. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por la persona con la que realiza duetos. Su entusiasta profesor (Eugenio Derbez) ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia.

