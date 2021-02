Netflix: los estrenos de series, documentales y películas de febrero de 2021

Desde el 19 de enero Netflix es la primera plataforma de streaming supera la barrera de los 200 millones de usuarios en todo el mundo. Para mantenerlos en sus filas y sumar nuevos clientes, la compañía dirigida por Reed Hastings y Ted Sarandos seguirá buscando y preparando contenidos para todos los públicos. En febrero los platos fuertes tienen nombre propio como Zendaya y Dani Rovira, pero ojo, el segundo mes del 2021 estará marcado por el estreno de series internacionales y lejanas a Hollywood, el regreso a la televisión de Katherine Heigl, inquietantes documentales basados en hechos reales y un nuevo estreno de cine made in Spain que buscará reeditar el éxito de Bajocero.

Para que no os perdáis entre tantos títulos, os marcamos en negrita nuestras recomendaciones.

Las series de Netflix en febrero de 2021

Plan #1: viajar en el tiempo con ‘El baile de las luciérnagas’ y ‘Tribus de Europa’

'Tribus de Europa' | Avance oficial | Netflix

Dos de las series de febrero nos invitarán a subirnos a un Delorean (metafóricamente hablamos, lo sentimos) y viajar a nuestro pasado y futuro. En El baile de las luciérnagas, la versión televisiva de un best seller de Kristin Hannah, seremos testigos de la relación entre dos amigas desde su infancia hasta nuestros días. Son 40 años en los que Katherine Heigl (Anatomía de Grey) y Sarah Chalke (Scrubs) se ayudan mutuamente para mantenerse a flote esquivando las tormentas que amenazan su relación: celos, enfados, dolor, resentimiento... Cuando ya que han sobrevivido a todos los desafíos posibles, una traición las separa y pone a prueba el futuro de su amistad.

Si eres de los que prefiere mirar al futuro, tu opción es Tribus de Europa. Desde Alemania nos llega una propuesta de seis episodios que nos trasladará al año 2074. Tras una enigmática catástrofe mundial, las tribus que emergen de las ruinas de Europa libran una guerra. Tres hermanos de la pacífica tribu de los ‘origine’ son separados y se ven obligados a forjar su propio destino en una trepidante lucha por el futuro de esa nueva Europa.

Todos los estrenos del mes

• Zig & Sharko T3 (01/02)

• Mighty Express T2 (02/02)

• Kid Cosmic (02/02)

• El baile de las luciérnagas (03/02)

• Hache, T2 (05/02)

• Ciudad invisible (05/02)

• Capitani (11/02)

• En los boxes (15/02)

• Detrás de sus ojos (17/02)

• Así habló Kishibe Rohan (18/02)

• Tribus de Europa (19/02)

Todas las películas de Netflix en febrero

Plan #2: enamorarte en el mes de San Valentín

'Loco por ella' | Tráiler Oficial | Netflix

Después de un movidito mes de enero para arrancar el 2021, esperemos que febrero sea más tranquilito y se centre en estar a la altura de su fama de mes más romántico del calendario. Aquellos que sigan celebrando el Día de San Valentín (y los que no, pero estén deseando evadirse en una fantasía romántica durante un par de horas) tienen un plan perfecto para ir calentando motores: el día 12 se estrena el tercer y último capítulo de A todos los chicos de los que me enamoré, la saga literaria de Jenny Han que acabó convirtiéndose en la primera trilogía de Netflix. El subtítulo de la película, Para siempre, nos va preparando para el desenlace. Mientras Lara Jean se prepara para el fin de su etapa en el instituto y el comienzo de la vida adulta, un par de viajes trascendentales la llevan a replantearse cómo será la vida con sus familiares, sus amigos y Peter después de la graduación.

No habrá que ir tan lejos para creer en el amor. Desde el 26 de febrero se podrá ver la española Loco por ella, la nueva película del inquieto Dani de la Orden (El mejor verano de mi vida, Hasta que la boda nos separe). Tras una mágica noche con la enigmática Carla, Adri decide internarse voluntariamente en el centro psiquiátrico donde ella reside con el objetivo de reencontrarse, pero pronto descubrirá que salir de ahí no va a ser tan fácil como él pensaba. Susana Abaitua y Álvaro Cervantes son los protagonistas de esta película que nos recordará que, tal y como sospechábamos, enamorarse en 2021 es cosa de locos.

Y si lo que quieres este mes es replantearte tu relación, quizás deberías echar un ojo a Malcolm y Marie, la nueva película del creador de Euphoria con su estrella protagonista, Zendaya. Un director de cine (John David Washington, visto en Tenet) y su novia (Zendaya) vuelven a casa tras asistir a la fiesta de un estreno de cine que él cree que será un gran éxito de crítica y público. Pero entonces afloran ciertas revelaciones sobre su relación que ponen a prueba la solidez de su amor, y de pronto la noche cambia por completo.

Todos los estrenos del mes

• Addicted (01/02)

• Un hombre para la eternidad (01/02)

• Virgen de San Juan. Cuatro siglos de milagros (02/02)

• Todos mis amigos están muertos (03/02)

• Black Beach (03/02)

• El maestro del yin y el yang: en busca de la eternidad (04/02)

• Norrtullsligan (04/02)

• Vuxna Manniskor (04/02)

• No soy tu enemigo (05/02)

• Mujeres grandes y pequeñas (05/02)

• El último de los Paradiso (05/02)

• Malcolm & Marie (05/02)

• Barrenderos espaciales (05/02)

• Pasando tema en París (10/02)

• Barbara (10/02)

• Spraenfarlig Bombe (10/02)

• Himlen (10/02)

• Oldboys (10/02)

• Staying Alive (10/02)

• Reprise (10/02)

• Morke (10/02)

• Karlas Kabale (10/02)

• Cockpit (10/02)

• Karla og Jonas (10/02)

• Superbror (10/02)

• Kenny Begins (10/02)

• Alguien como Hodder (10/02)

• Supervoksen (10/02)

• Tur & Retur (10/02)

• Klurt blir Grusom (10/02)

• Ond Tro (10/02)

• Naboer (10/02)

• Kollegiet (10/02)

• Apan (10/02)

• Frigtelig Lykelig (10/02)

• Kalde Fotter (10/02)

• Asfalt Englene (10/02)

• Padre de cuatro: Vuelve el tío Sofus (10/02)

• Padre de cuatro: Unas vacaciones muy locas (10/02)

• Punto rojo (11/02)

• Squared Love (11/02)

• Layla M. (11/02)

• A todos los chicos: Para siempre (12/02)

• El camino de Xico (12/02)

• Bienvenido a casa, Roscoe Jenkins (16/02)

• El cruce (17/02)

• Cuatro historias de mujeres (17/02)

• I Care a Lot (19/02)

• Classmates Minus (20/02)

• Ginny y Georgia (24/02)

• There’s someone inside your house (26/02)

• Súper empollonas (26/02)

• Mira, la chica del tren (26/02)

• Loco por ella (26/02)

Los documentales y especiales de comedia de Netflix en febrero de 2021

Plan #3: reirte con Dani Rovira y sufrir en las escenas de famosos crímenes

'Odio', de Dani Rovira | Tráiler Oficial | Netflix

Las historias de no ficción de febrero de este mes nos provocarán emociones dispares. En su primer especial de comedia para Netflix, Dani Rovira promete una mirada sincera, delirante y sin filtros sobre el ser humano en estos tiempos. Si tu risa es primigenia, eres vegano, tienes perro o gato, frecuentas Instagram, estás haciendo obras, eres madre o el mismísimo Antonio Banderas, si utilizas aplicaciones para ligar, o simplemente estás a la que salta..., vete preparando: hay odio para todos. El protagonista de 8 apellidos vascos avisa: ¡no te hagas el ofendidito!

El director Joe Berlinger (Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy, un true crime con el que ya podéis ir matando el tiempo en Netflix hasta que se estrene su nuevo trabajo) nos pondrá la piel de gallina con Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil. Esta nueva serie documental desmontará la mitología y los misterios en torno a lugares funestos relacionados con crímenes actuales. La primera temporada estará centrada en el hotel Cecil de Los Ángeles, un lugar que durante casi un siglo se ha vinculado a algunos de los sucesos más notorios de la ciudad, desde muertes prematuras hasta alojar a asesinos en serie. Ninguno tan mediático e inquietante como el de Elisa Lam, una universitaria que en 2013 se hospedaba en el Cecil cuando desapareció sin dejar rastro, desatando un frenesí mediático y movilizando a una comunidad global de internautas detectives ansiosos por resolver el caso.

Todos los estrenos del mes

• They Ready T2 (02/02)

• Desnúdate, rebélate (05/02)

• Escena del crimen: desaparición en el hotel Cecil (10/02)

• Ghosts of Cité Soleil (10/02)

• Odio, de Dani Rovira (12/02)

• Nadiya Bakes (12/02)

• La funeraria Bernard (12/02)

• El gran día: la industria de las bodas en la India (14/02)

• Misión Safari: sobrevivir es el reto, la película (16/02)

• Meat Eater: caza y cocina T10 (17/02)

• Héroes: silencio y rock & roll (19/02)

• Pelé (23/02)

Los estrenos de febrero 2021 | Netflix España

También te puede interesar...

• Los 5 estrenos que no te puedes perder en febrero

• Las mejores series y películas que nos deja este mes de enero