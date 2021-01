'The Lady and The Dale', la docuserie que retrata el auge y caída de la empresaria transgénero Liz Carmichael

Liz Carmichael, la promotora de The Dale.

El true crime se ha convertido en uno de los géneros televisivos más populares de los últimos años. Su éxito ha sido tal entre los espectadores, que también se han producido varias de estas series documentales en España. La última en llegar es The Lady and The Dale, un documental en cuatro episodios que se estrena el 1 de febrero en HBO España.

Los hermanos Duplass, ganadores del Emmy al mejor documental de 2018 con Wild Wild Country, producen esta serie en la que se narra una curiosa historia que, como suele ocurrir en estos casos, fue muy mediática en su momento en Estados Unidos, pero es desconocida para el gran público. El Dale al que se refiere el título, fue un modelo de coche que nunca llegó a salir al mercado pero que tuvo gran repercusión en los medios en los años 70, y The Lady and The Dale nos cuenta esa historia y la de Elizabeth Carmichael, la emprendedora detrás de este proyecto.

The Lady

Elizabeth Carmichael fue una emprendedora visionaria, y la fundadora de la 20th Century Motor Car Company, una empresa con la que se abrió paso en un mundo empresarial dominado por hombres con un producto que, sobre el papel, podría revolucionar el mercado. La serie cuenta también su historia personal, la cual cubre varias décadas en las que se incluye un caótico pasado delictivo, un retrato muy complejo de una persona transgénero, en un momento en el que la sociedad no disponía de herramientas, lenguaje, capacidad de apoyo ni conciencia de la realidad trans.

The Dale

Durante la crisis del petróleo en Medio Oriente en la década de 1970, en un momento en el que el mercado del automóvil en Estados Unidos estaba dominado por tres grandes fabricantes, Carmichael saltó a la fama al promocionar un automóvil con un particular diseño de tres ruedas, asequible y de bajo consumo, que prometía recorrer 40 kilómetros con solo un litro de combustible.

El Dale protagonizó portadas, consiguió inversores y llegó a aparecer, aunque en ese momento era solo un prototipo, como uno de los premios de El precio justo, uno de los programas de más audiencias de la televisión estadounidense en aquella época. The Lady and The Dale nos cuenta, entre otras muchas cosas, por qué este proyecto no salió adelante y el juicio al que Liz Carmichael fue sometida, tanto por los tribunales como por los medios de comunicación y la opinión pública, que se centraron en su vida personal.

Delante y detrás de cámaras

Nick Cammilleri y Zackary Drucker dirigen esta serie documental, en la que han contado con la colaboración de Candi Michael y Michael Michael, hijos de Liz Carmichael; Jeri Burchard, una de sus nietas; Charles Richard Barrett, su cuñado; y abogados, fiscales y empleados de 20th Century Motor Car Company. Para el contexto histórico y legal han contado con la historiadora Susan Stryker, la teórica de género y medios Sandy Stone; y la defensora criminal Mia Yamamoto. Sean Donnelly es el director de animación, encargado de supervisar al equipo que se encarga de la reconstrucción de escenas cuando no disponen de material de archivo.

'The Lady and The Dale' se estrena el 1 de febrero en HBO España.

