Todas las series de Marvel que llegan a Disney+ después de 'Bruja Escarlata y Visión'

Doce series. Los seguidores de las historias de Marvel están de enhorabuena, porque esas son las producciones que están en marcha para los próximos dos años. Algunas de ellas ya tienen fecha de estreno en Disney+ para el primer semestre de este año, en el que según lo planeado, desde Bruja Escarlata y Visión se irán encadenando lanzamientos para que los suscriptores tengan un episodio nuevo cada viernes hasta el verano.

Las siguientes están en diferentes fases de producción. De algunas aún se conocen pocos detalles más allá de la premisa, pero la gran mayoría ya tienen elegidos a sus protagonistas. En cualquier caso, en SERIES & MÁS hemos recopilado toda la información que se ha hecho pública hasta este momento, para que puedas ir apuntando las que más te interesen y seguirles la pista hasta que se estrenen.

'Falcón y el Soldado de Invierno'

Falcón y Soldado de Invierno

Estreno: 19 de marzo.

Episodios: 6.

Protagonistas: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl y Emily VanCamp.

Detrás de cámaras: Guiones de Malcolm Spellman (Truth Be Told, Empire) y dirige Kari Skogland (El cuento de la criada, La voz más alta).

Mackie y Stan retoman sus personajes de las películas después de los eventos ocurridos en Vengadores: Endgame, en una aventura en la que Sam y Buckie tendrán que trabajar juntos poniendo a prueba su paciencia. También vuelven el villano Baron Zemo que interpreta Brühl y VanCamp como Sharon Carter.

'Loki'

Tráiler 'Loki' en Disney+

Estreno: mayo 2021.

Episodios: 6.

Protagonistas: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino y Richard E. Grant.

Detrás de cámaras: Guiones de Michael Waldron (Heels, Rick y Morty) y dirección de Kate Herron (Sex Education).

Si has visto Vengadores: Endgame sabes lo que ocurrió con Loki al inicio de la película, pero también que los héroes de la historia viajaron en el tiempo hasta la Batalla de Nueva York de la primera de la saga. En esta serie seguimos a Loki cuando desaparece con el Teseracto, un Loki que no ha tenido el viaje de redención que vimos posteriormente y que se verá envuelto en varias locas aventuras. Está renovada por una segunda temporada.

'What if...'

Tráiler What if en Disney+

Estreno: verano 2021.

Episodios: 23.

Detrás de cámaras: Guiones de Ashley Bradley (Trullhunters) y dirección de Bryan Andrew (Samurai Jack).

La primera serie animada de Marvel en Disney+ adaptará los cómics homónimos que imaginaron qué habría pasado si algunas cosas hubieran ocurrido de forma diferente. En el primero de ellos, por ejemplo, nos muestran qué habría cambiado si el sérum del Super Soldado hubiera sido usado en Peggy Carter en lugar de Steve Rogers. Las voces las pondrán todos los actores que interpretaron a los personajes en el cine.

'Ms. Marvel'

'Ms Marvel' First Look

Estreno: otoño 2021.

Episodios: 6.

Protagonistas: Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur y Nimra Bucha.

Detrás de cámaras: Guiones de Bisha K. Ali (Cuatro bodas y un funeral) y dirección de Adil El Arbi & Bilall Fallah (Snowfall) y Meera Menon (You, Outlander).

Esta serie introducirá por primera vez en el universo cinemático de Marvel a uno de los personajes más queridos por los lectores, la adolescente Kamala Khan, que cuando adquiere sus poderes asume el nombre Ms. Marvel en honor a Carol Danvers, la heroína a la que idolatra.

'Ojo de Halcón'

'Ojo de Halcón', cartel promocional. Marvel Studios

Estreno: finales de 2021.

Episodios: 6.

Protagonistas: Jeremy Renner, Hailee Steinfield, Vera Farmiga, Tony Dalton, Brian d’Arcy James y Alaqua Cox.

Detrás de cámaras: Guiones de Jonathan Igla (Mad Men) y dirección de Rhys Thomas (Documentary Now), Bert y Bertie (The Great, Kidding).

Steinfeld (Dickinson) interpreta en la serie a Kate Bishop, hija de Clint Barton, que en los cómics llega a luchar como la arquera Ojo de Halcón.

'She-Hulk'

'She Hulk', cartel promocional. Marvel Studios

Estreno: 2022.

Protagonistas: Tatiana Maslany, Mark Ruffalo y Tim Roth.

Detrás de cámaras: Guiones de Jessica Gao (Rick y Morty, Corporate) y dirección de Kat Coiro (Dead to Me, Colgados en Filadelfia) y Anu Valia (Yo nunca, The Other Two).

She-Hulk será una comedia legal en la que conoceremos a Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, una abogada que se encarga de casos relacionados con los superhéroes y sus actividades.

'Moon Knight'

'Moon Knight', cartel promocional. Marvel Studios

Estreno: sin confirmar

Protagonistas: Oscar Isaac, Ethan Hawke.

Detrás de cámaras: Dirige Mohamed Diab.

Por ahora solo sabemos que Hawke interpretará al villano de la temporada y que Isaac será el protaognista dando vida a Marc Spector (Moon Knight), un vigilante que tiene transtorno de identidad disociativo y una historia de origen en los cómics un tanto complicada.

'Secret Invasion'

'Secret Invasion', cartel promocional. Marvel Studios

Estreno: sin confirmar

Protagonistas: Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn.



Jackson y Ben Mendelsohn retoman sus personajes como el Nick Fury y Skrull, respectivamente, en este ambicioso evento que recupera una historia de los cómics en la que descubrimos que una facción de cambiaformas Skrulls llevan años infiltrados en la Tierra.

'Ironheart'

'Ironheart', cartel promocional. Marvel Studios

Estreno: sin confirmar

Protagonistas: Dominique Thorne.



Thorne (El Blues de Beale Street)interpreta a Riri Williams, una joven ingeniera que crea una potente y avanzada armadura, similar a la que usaba Tony Stark como Iron Man y se convierte en superheroína.

'Armor Wars'

'Armor Wars', cartel promocional. Marvel Studios

Estreno: sin confirmar

Protagonistas: Don Cheadle.

Detrás de cámaras: Dirige Mohamed Diab.

Cheadle regresa como James Rhodes, Máquina de Guerra, que deberá enfrentarse a las consecuencias de una clásica historia de Marvel en la que la poderosa tecnología de Tony Stark cae en las manos equivocadas.

'Guardianes de la Galaxia. Especial Navidad'

'Guardianes de la Galaxia', cartel promocional. Marvel Studios

Estreno: Navidad de 2022.

Protagonistas: Chris Pratt, Bradley Cooper, Vin Diesel y Karen Gillian.

Detrás de cámaras: Escirbe y dirige James Gunn.

Un especial festivo en el que los veremos al equipo original viviendo divertidas aventuras festivas. Se estrenará como previa de la tercera película de Guardianes de la Galaxia, que llegará a los cines en 2023.

'I Am Groot'

'I Am Groot', cartel promocional. Marvel Studios

Estreno: sin confirmar



Lo único que se sabe por ahora es que será una serie de cortometrajes protagonizados por Groot y otros nuevos personajes.

