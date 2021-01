'The Mallorca Files': la serie británica que ha traído un tour seriéfilo a Baleares

'The Mallorca Files' busca unir televisión y turismo. Mallorca Film Commission

A finales de 2019 el Consulado General del Reino Unido estimó que en Baleares residían de forma regular 25.000 ciudadanos de origen británico. Desde este mes de enero tienen un nuevo recorrido turístico que visitar en las islas. La Mallorca Film Commission ha preparado una guía para las localizaciones locales de The Mallorca Files, una serie de BBC grabada en Mallorca que está a punto de estrenar nuevos episodios en la televisión pública británica.

La oficina ha preparado una selección de algunas localizaciones donde se ha rodado la serie, que en su primera temporada promedió más de seis millones de espectadores. Las cuevas del Drac, los acantilados de Cabo Blanco, la Sierra de Tramontana o las áreas naturales del interior de Mallorca, son algunos de los puntos de interés turístico que se han dejado ver en este thriller que une los caminos de una ambiciosa detective británica Miranda Blake (Elen Rhys) y su despreocupado socio alemán Max Winter (Julian Looman). El español Nacho Aldeguer (La pecera de Eva) le da un toque español al reparto con un papel secundario como un forense que les ayuda con la investigación.

El creador y principal guionista de la serie, Dan Sefton, explicó en el diario británico The Times que para él Mallorca era una isla particular porque “los ingleses creen que es una isla inglesa, y los alemanes piensan que es una isla alemana, mientras que los locales no tienen muy claro que siga siendo su isla. En esa idea hay una serie”. La Mallorca Film Commission ha lanzado mil copias del mapa en castellano y otras mil copias en inglés, publicándose también en su propia web, con la esperanza de ayudar al turismo en un momento comprometido para el sector.

The Mallorca Files no es la primera producción audiovisual internacional que escoge las islas Baleares para ambientar sus tramas. El infiltrado, la adaptación de la novela de John LeCarre, con Tom Hiddleston y Hugh Laurie se rodó en Mallorca. La película Ibiza, con Gillian Jacobs (Community), causó indignación entre los locales por el retrato que hacía de la isla. White Lines, la primera creación con vocación internacional de Álex Pina (La casa de papel), también fue rodada y ambientada en Ibiza.

Los viajes recorriendo escenarios de usados por el cine y la televisión no son ninguna novedad. El pasado año Netflix y la Cantabria Film Comission prepararon un tour por las localizaciones de Diecisete, la comedia dirigida por Daniel Sánchez Arévalo. Los más populares, sin embargo, siguen siendo todos los tours que dejó por España el rodaje de varias temporadas de la serie más popular del planeta en nuestro país: Juego de tronos.

