'Bruja Escarlata y Visión': Todo lo que tienes que saber de las películas de Marvel antes de verla en Disney+

Durante la última semana tres personas distintas me han hecho la misma pregunta: "¿puedo ver Bruja Escarlata y Visión si no he visto ninguna de las pelis de superhéroes de Marvel?". Sé que habrá quien se rasgue las vestiduras, pero mi respuesta en todos los casos ha sido que sí. La experiencia, por supuesto, será diferente en ambos casos, pero la forma en la que se introduce la historia de Wanda y Visión en los tres primeros episodios de la serie facilita la entrada de un espectador novato en el tema.

Si necesitáis una segunda opinión, os traigo la de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, que respondió así a la misma pregunta en una entrevista en Entertainment Weekly: "Si no has visto las películas, y quieres ver Bruja Escarlata y Visión porque te gustan las comedias como El Show de Dick Van Dyke, la serie funciona".

Pasa como con el universo de Los Vengadores. Las personas que llevan toda su vida leyendo cómics identifican referencias y encuentran (merecidas) recompensas que se nos escapan a quienes solo estamos viendo las películas, pero al final, todos vivimos con intensidad estas nuevas aventuras y su épica. Hay premio para los espectadores expertos en el mundo superheroico, pero Disney+ no tiene ningún interés en alienar a los que somos nuevos en esto; su propuesta no puede ser obligar a alguien a ver 23 películas para poder disfutar de una serie de 9 episodios.

Dicho esto, si no has visto todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, y quieres leer este repaso, tengo que advertirte que lo hagas bajo tu propia responsabilidad, porque en este texto vas a encontrar detalles muy importantes de sus tramas, especialmente, de Vengadores: Endgame, la última de la Fase 3. Si ya las has visto y antes de empezar Bruja Escarlata y Visión quieres recordar dónde nos quedamos, bienvenido a este Previously On Wanda y Visión.

Wanda (de 'Capitán América: Soldado de invierno' a 'Vengadores: Endgame')

Wanda Maximoff en 'Vengadores: Endgame'. Marvel Studios

Su personaje se introdujo en la escena postcréditos de Capitán América: Soldado de invierno junto a su hermano Pietro, cuando se convierten en sujetos exitosos de los experimentos del barón Wolfgang von Strucker (HYDRA) en Sokovia. Wanda y Pietro (Mercurio) luchan contra los Vengadores en Era de Ultrón hasta que ella descubre los verdaderos planes del villano y cambia de bando. Su hermano muere en el enfrentamiento final mientras ella salva el día, momento a partir del cual entra de forma oficial al equipo de los superhéroes.

En Capitán América: Civil War, Wanda mata de forma accidental a un grupo de trabajadores humanitarios de Wakanda, lo que deriva en los Acuerdos de Sokovia firmados por la ONU. Torturada por el sentimiento de culpa es confinada por orden de Tony Stark en la sede de Los Vengadores en Nueva York. Para el final de la película Wanda y Visión luchan en bandos diferentes, aunque tienen oportunidad de reconciliarse.

Cuando empieza Vengadores: Infinity War, Wanda vive tranquila con Visión en Edimburgo (donde se ocultan después de que Steve Rogers la rescatara de la prisión) hasta que aparecen los lacayos de Thanos y empieza el caos. En el momento más cruel de todo el universo cinematográfico de Marvel, Wanda cumple la promesa que le hizo a Visión y acepta el sacrificio definitivo: destruye la Gema del Infinito que está en la cabeza de Visión (con lo que eso implica), pero Thanos usa la Gema del Tiempo para reconstruir la de la Mente, y mata a Visión, otra vez y ante sus ojos. Wanda se evaporó con el chasquido de dedos de Thanos, pero regresó en Vengadores: Endgame y usó todo su poder y furia para derrotar al gran villano.

Visión (de 'Vengadores: Era de Ultrón' a 'Vengadores: Infinity War')

Vision en 'Vengadores: Infinity War' Marvel Studios

El personaje se introduce en Vengadores: Era de Ultrón. El cuerpo orgánico sintético de Visión es una creación de Ultrón y la científica Helen Cho, y fue diseñado como una mejora para el primero que se completó con la Gema de la Mente. Tony Stark y Bruce Banner lo fusionan con los remanentes de la inteligencia artificial de J.A.R.V.I.S., con la esperanza de que los ayude a vencer a Ultrón, pero también con cierta desconfianza por la naturaleza de su origen y su enorme poder. En una escena se establece que Visión es el único ser no originario de Asgard capaz de levantar el martillo de Thor, lo cual demuestra que es digno. Con su ayuda derrotan a Ultrón y todos sus drones en la batalla final; en la que protege a Wanda, que lucha en ese momento del lado de Los Vengadores.

En Capitán América: Civil War, Visión se posiciona del lado de Tony Stark en el conflicto de los Acuerdos de Sokovia que separa al grupo. Al final ayuda a capturar a los aliados de Steve Rogers, entre ellos Wanda, con quien siente conexión desde que estuvieron juntos en su confinamiento, lo cual está a punto de poner en peligro su misión durante la batalla. En Vengadores: Infinity War, después de ser atacados en Edimburgo, Visión le pide a Wanda que lo destruya si llega el momento en el que nada pueda impedir que Thanos se apropie de la Gema de la Mente. En Wakanda, Shuri intenta evitar que Wanda tenga que recurrir a esa drástica decisión, pero no lo consigue a tiempo. Thanos arranca la Gema de la Mente de la cabeza de Visión y lo mata antes de hacer chasquear los dedos, por lo que su muerte no se revierte en Vengadores: Endgame.

La pareja Wanda y Visión en el universo cinematográfico de Marvel

Wanda y Vision en 'Capitán América: Civil War'. Marvel Studios

Aunque Wanda y Visión siempre han sido secundarios y han compartido pocos minutos en pantalla, los orígenes de ambos están conectados con la Gema de la Mente, y las pocas pinceladas de su relación han sido tan precisas que han dejado mucha huella entre los seguidores, especialmente, con su trágico desenlace.

Películas relacionadas:

Además de Vengadores: Era de Ultrón, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, también están relacionadas, aunque en menor medida, Thor y Thor: El mundo oscuro, como recordatorio del personaje de Darcy Lewis, que forma parte del elenco de Bruja Escarlata y Visión; y Ant-Man y la Avispa, de donde sale el agente de la CIA Jimmy Woo, que con un nuevo cargo también aparece en la nueva serie.

Para un repaso más rápido, en Disney+ están disponibles los episodios Wanda y Visión de Marvel Studios: Legends, dos vídeos de ocho minutos cada uno, con los momentos más importantes de ambos personajes en las películas.

Los dos primeros episodios de 'Bruja Escarlata y Visión' se estrenan el 15 de enero en Disney+.

