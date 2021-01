5 miniseries para darte un buen atracón junto al roscón de Reyes

Emma Thompson en 'Angels in America'. HBO

Las navidades llegan a su fin. Ya pasó la Nochebuena, tomamos las uvas y entramos en el Año Nuevo, y ya sólo quedan los Reyes Magos y su magia para que demos la bienvenida oficial a nuevo curso. Muchos se resisten a volver a la rutina, al trabajo y a la normalidad, y apurarán el último trozo de roscón para ello.

Por eso, desde SERIES & MÁS vamos a dar una buena recomendación seriéfila para darse el último atracón antes de entrar en la dieta post navideña. Como el tiempo apremia, y las vacaciones se acaban, esta vez serán cinco mini series que se pueden devorar en un par de maratones o en un fin de semana. Joyas de ayer y hoy que siempre viene bien recuperar.

'The night of' (HBO España)

Una de las mejores mini series de la última década y una de las que normalmente todos se olvidan cuando recopilan las grandes series de estos últimos años. Se trata de The night of, creada por Steven Zaillian -guionista de La lista de Schindler y El irlandés- y Richard Price. Todavía duele pensar que en los premios Emmy perdió el premio a la Mejor miniserie frente a Big Little Lies (que encima luego se demostró que era una serie con su segunda temporada).

Un thriller que cuenta la historia de un joven que tras pasar la noche con una mujer la encuentra apuñada a su lado. Tras huir asustado es detenido y convertido en el único sospechoso. Un argumento que podría ser de un thriller más, pero que aquí se utiliza para hablar de temas mucho más interesantes, entre ellos todos los fallos de un sistema judicial como el de EEUU.

'Ángeles en América' (HBO España)

Una de las grandes series de la historia de la televisión. La América de los 80, el sida, la intolerancia, los cambios políticos y sociales bajo el yugo de Reagan… todo está en esta adaptación brillante de la obra del mismo nombre que realizó su mismo creador, Tony Kushner, y que dirigió el gran Mike Nichols. Una serie que tardó años en gestarse, pero que finalmente llegó y revolucionó la televisión. Al Pacino, Emma Thompson, Meryl Streep, Justin Kirk… todos ellos brillantes. Cinco Globos de Oro y 11 premios Emmy (de un total de 21 nominaciones) confirmaron que estábamos ante una obra maestra que se convirtió rápidamente en título de culto.

'Delhi Crime' (Netflix)

Las plataformas han extendido el mapa de las ficciones. Antes todo era EE.UU., pero el mundo se ha revelado a través de sus series. Es lo que pasó el año pasado con India gracias a esta serie de siete episodios que cuenta el caso real de una violación en grupo en Nueva Delhi. Un thriller centrado en la investigación, pero que también critica el machismo de la sociedad india y la precariedad del cuerpo de policía. Siete capítulos adictivos que tienes en Netflix. Una creación de Richie Mehta que ganó el Emmy internacional – mismo premio que logró La casa de papel- y que quieren convertir en una serie antológica en la que cada temporada se centre en un caso diferente.

'Adult Material' (Filmin y HBO España)

El mundo del porno como nunca lo habías visto antes. La serie británica que este año ha estrenado Filmin pone el foco en esta industria que mueve millones y que basa su contenido en el machismo y la vejación a las mujeres como a la que da vida de forma brillante Hayley Squires, actriz descubierta por Ken Loach en Yo, Daniel Blake, y que borda su papel de estrella madura del porno. Con un tono que bascula entre la comedia y el drama, y sin juzgar a ninguna de las mujeres que protagonizan esta película, Adult Material se convierte en un documento contundente sobre el cine de adultos, el consentimiento, y la libertad en un mundo capitalista donde todo se puede comprar y vender. Cuatro episodios para devorar, y que dejan un sabor agridulce, ya que a pesar de su brillantez, remueven ya que ponen un espejo ante nuestra sociedad, que ha aceptado y normalizado muchas prácticas.

'La conjura contra América' (HBO España)

David Simon no falla. El autor de obras maestras como The Wire estrenó el pasado año una de esas adaptaciones imposibles, la de la obra del mismo nombre de Philip Roth. Una novela que especula sobre una realidad alternativa en la que EEUU no hubiera entrado en la guerra y el antisemitismo se hubiera extendido. Con su estilo insobornable, Simon traza poco a poco un relato demoledor que habla de nuestro presente y sobre callar ante los abusos del poder. Seis episodios brillantes que se pueden ver en HBO y que cuentan con un reparto brillante encabezado por Zoe Kazan, John Turturro y Winona Ryder.

