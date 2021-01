'La casa de papel', 'Better Call Saul', 'Ozark' y otras 21 series que finalizarán en 2021

Aunque nos gustaría que nuestras series favoritas duraran para siempre, tenemos que estar preparados para la despedida, porque todo lo bueno tiene un final y, últimamente, lo importante es tener un final.

En los tiempos que corren, que una serie tenga pueda darle cierre a su historia es casi un motivo de celebración, porque no todas tienen esa suerte. Muchas series que habían sido renovadas se encontraron el año pasado con cancelaciones producidas por el aumento de costes de la implementación de los protocolos de la COVID-19, así que lo mejor que podemos hacer es disfutar el viaje. Estas son todas las series que estrenarán sus últimas temporadas durante 2021.

'Atípico' (Netflix)

Imagen promocional de la temporada 3 de 'Atípico'. Netflix

La dramedia protagonizada por Sam, un adolescente en el espectro autista, y su familia, llegará a su final en la cuarta temporada, cuyo estreno está previsto en el primer semeste de este año.

'Better Call Saul' (AMC)

El viaje de Jimmy McGill finalizará en la sexta temporada, en la que esperamos ver escenas en blanco y negro (las correspondientes al futuro, después de Breaking Bad) más extensas, y a Rhea Seehorn consiguiendo la nominación a los premios Emmy que le deben. En España veremos la temporada final en Movistar Series.

'Black Lightning' (The CW)

Las series de los superhéroes de DC en The CW van llegando poco a poco a su final. Después de la despedida de Arrow, este año veremos los finales de dos más, una de ellas es Black Lightning que, como siempre, estará disponible en HBO España.

'Bosch' (Amazon Prime Video)

Con siete temporadas, Bosch, la serie protagonizada por Titus Welliver que adapta las novelas policiacas de Michael Connelly, se despedirá con el récord de ser la serie original más longeva de Amazon Prime Video hasta el momento.

'Claws' (TNT)

Después de cuatro temporadas diremos adiós en HBO España a las mujeres de Claws, la dramedia protagonizada por Niecy Nash, en la que las trabajadoras de un salón de manicuras de Florida empieza a trabajar para una banda criminal hasta formar su propio imperio.

'Dead to Me' (Netflix)

Christina Applegate y Linda Cardellini en 'Dead to Me'. Netflix

La serie protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini se despedirá en su tercera temporada. Echaremos mucho de menos los giros locos de esta historia y, sobre todo, la relación de Jen y Judy, una de las amistades más complicadas y magnéticas de la pantalla.

'El Método Kominsky' (Netflix)

Después de dos temporadas en las que consiguió reconocimiento en los premios, El método Kominsky estrenará la tercera, su última entrega, en la que no contará con Alan Arkin, quien interpreta al representante y mejor amigo del personaje de Michael Douglas.

'F is for Family' (Netflix)

La comedia animada para la que el comediante Bill Burr se inspiró en su infancia llegará a su final en la quinta temporada. Cocreada junto a Michael Price, guionista de Los Simpson, está protagonizada por el patriarca de una familia de origen irlandés en la Pensilvania de los años 70.

'Feel Good' (Channel 4)

La dramedia creada y protagonizada por Mae Martin, que se estrenó a nivel internacional en Netflix, fue renovada por una segunda y última temporada en la que veremos a Mae negociar con su sobriedad y su relación con George, el personaje interpretado por Charlotte Ritchie (Raised by Wolves).

'Goliath' (Amazon Prime Video)

La serie protagonizada por Billy Bob Thornton, uno de los originales de Amazon Prime Video más populares (según reportes de la propia plataforma) estrenará su cuarta y última temporada este año, después del retraso sufrido por el cese de rodajes por la COVID-19 en 2020.

'Grace and Frankie' (Netflix)

Jane Fonda y Lily Tomlin se despedirán de sus personajes este año, después de convertirse en la serie más longeva de Netflix, un récord para la plataforma, con el que habrá superado a Orange is The New Black (que también finalizó en su séptima entrega) en número de episodios.

'La casa de papel' (Netflix)

Jaime Lorente en 'La casa de papel'. Netflix

Netflix también dará cierre este año a una de sus series más populares a nivel mundial, la más vista en lengua no inglesa, porque la quinta temporada de La casa de papel será la última.

'La materia oscura' (HBO/BBC)

La versión televisiva de las novelas de Phillip Pullman cierra la historia de Lyra con El catalejo lacado, la última de la trilogía, que será adaptada en ocho episodios que se estrenarán en HBO España a lo largo de este año.

'Lost in Space' (Netflix)

Protagonizado por Parker Posey, Molly Parker y Toby Stephens, entre otros, este drama de ciencia ficción familiar y de aventuras, que reimagina la serie homónima de los años 60, se despedirá en su tercera entrega.

'Lucifer' (Netflix)

Después de ser cancelada por FOX en la tercera temporada, la serie protagonizada por Tom Ellis fue rescatada por Netflix que, dos años después, anunció que la quinta temporada sería la última. Finalmente no fue así, y fue renovada por una sexta. La temporada 5 fue dividida en dos partes que debían haberse estrenado en 2020, pero de las cuales solo se ha visto la primera mitad. Los episodios restantes de la quinta y la entrega final, la sexta, esperan su estreno este 2021.

'Ozark' (Netflix)

La última aventura de la familia Byrde en Ozark tendrá versión extendida. La serie protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney concluirá en la cuarta temporada, que tendrá 14 episodios, en lugar de los 10 habituales.

'Queridos blancos' (Netflix)

Por una cuarta y última temporada también fue renovada Queridos blancos (Dear White People), la dramedia que Justin Siemen ha adaptado como serie a partir de la película homónima que escribió y dirigió en 2014 y que en su tercera entrega contó con la participación especial de Tessa Thompson, la protagonista original de la película.

'Shameless' (Showtime)

'Shameless' finalizará en la temporada 11, que ya está en emisión. Movistar Series

Con 11 temporadas, todo un récord en Showtime, se despedirá Shameless, la versión estadounidense de la homónima británica creada por Paul Abbot. A mediados de primavera veremos el final de las aventuras de la disfuncional familia Gallagher, que en el último episodio emitido en diciembre puede haber dado una pista de la historia que quieren explorar con el personaje de Frank.

'Supergirl' (The CW)

Aunque empezó como serie original de CBS, en la segunda temporada pasó a The CW donde junto a todas las series del antes llamado Arrowverso estaba en su habitat natural. Este año, después de seis temporadas, la adorable Supergirl de Melissa Benoist llegará a su final.

'Superstore' (NBC)

La sexta temporada de Superstore, actualmente en emisión en Estados Unidos, será la última, por lo que se está acercando su final, que se verá durante la primavera de este año. En España aún no hay fecha para el estreno de esta entrega.

'The Expanse' (Amazon Prime Video)

Rescatada por Amazon Prime Video después de haber sido cancelada por SYFY al finalizar su tercera temporada, la que es considerada por muchos como la mejor serie de ciencia ficción desde Battlestar Galactica verá su final cuando emita el último episodio de la sexta entrega, cuyo estreno está previsto para finales de 2021.

'Tin Star' (Sky Atlantic)

Para la tercera y última temporada, la famiia protagonista de este thriller criminal, interpretada por Tim Roth, Genevieve O'Rielly y Christina Hendricks volverá a Liverpool para enfrentar cara a cara su violento pasado.

'Van Helsing' (SYFY)

Los 13 episodios de la quinta y última temporada de Van Helsing se esperaban en 2020 pero como mucha otras series, esta tuvo que retrasar su rodaje debido a la crisis del coronavirus. Las aventuras de Vanessa Helsing, descendiente del famoso Abraham Van Helsing, llegarán a su final este año, y cuando concluya su emisión en SYFY podremos verlas posteriormente en Netflix.

'Younger' (TV Land)

Parecía que no tendría mucho recorrido, pero la premisa de Younger, en la que Sutton Foster, una madre soltera de 40 años pudo hacerse pasar por una joven milenial, consiguió atraer a los espectadores durante siete temporadas, la última se estrenará en TV Land en verano y aquí podremos verla, como siempre, en Movistar Series.

También te puede interesar...

• De 'Modern Family' a 'Homeland': Las series que terminaron en 2020 y cómo recordaremos su final



• Todas las series españolas que están preparando los canales y plataformas, y veremos en 2021