10 películas y series para alargar la Nochevieja y entrar con buen pie en 2021

Para esta Nochevieja, te proponemos 10 historias de ayer, hoy y siempre, que incluyen historias de ciencia ficción, comedias románticas, noches de hotel locas, clásicos para toda la familia, y que encontrarás en las plataformas de contenidos bajo demanda. Lo avisamos: por mucho que Noche de fin de año (disponible en Netflix, por cierto) encaje a la perfección con el concepto, en SERIES & MÁS queremos que entréis en 2021 con buen pie.

Podrás elegir de acuerdo con tus preferencias, pero siempre con la tranquilidad de que al llegar a los títulos de crédito finales te sentirás bien, porque son títulos que te darán ganas de enfrentarte al nuevo año con buen rollo y ganas de darlo todo.

'Friends' (HBO)

Las fiestas navideñas y la Nochevieja han sido protagonistas de un episodio en todas las temporadas de la serie, con la excepción de la décima: con la reducción a 18 capítulos se nos privó de una de las costumbres más fieles de la serie. Cualquiera de esos especiales es buena opción, pero nos tenemos que quedar con el décimo episodio de la sexta temporada: El del numerito, que podéis ver en HBO España. Si en los 20 años que han pasado desde su estreno todavía no te has aprendido la coreografía, aquí tienes una nueva oportunidad para seguir los pasos de Monica y Ross Geller.

'Carol' (HBO, Netflix)

Cate Blanchett y Rooney Mara se enamoran. Normal. HBO

La adaptación al cine de la revolucionaria novela de Patricia Highsmith, que en 1952 se atrevió a romper con la tradición de terminar en tragedia las historias de amor entre dos personas del mismo sexo no es, a priori, un clásico navideño. Debería serlo: no solo la historia de amor entre la matriarca Carol y la joven Therese empieza cuando la primera compra un regalo navideño en la tienda en la que trabaja la segunda, el primer beso llega en Nochevieja. Hay muchas formas de empezar el año: pocas tan bonitas como esta.

'Four Rooms' (Amazon Prime Video)

Tim Roth es el protagonista de 'Four Rooms'. Amazon Prime Video

Robert Rodríguez está viviendo un renacer profesional. Quentin Tarantino nunca ha pasado de moda. Si quieres ver varias historias pero sin comprometerte con una serie, esta película de episodios se desarrolla durante una Nochevieja en un hotel de Los Ángeles. La presencia recurrente es un botones (Tim Roth) que es continuamente solicitado por los ocupantes de cuatro habitaciones. Si quieres una opción más cañera para empezar el año, Four Rooms es una opción más que recomendable.

'Downton Abbey' (Amazon Prime Video)

Lady Mary y el primo Matthew. Amazon Prime Video

Los especiales navideños fueron una de las especialidades de la serie creada por Julian Fellowes en este clásico moderno al que podemos volver una y otra vez. Los dos momentos clave de la relación entre Lady Mary y el primo Matthew tienen lugar en los últimos días del año: dependiente de tu estado de ánimo, puedes ver el de la segunda temporada (todo bien) o el de la tercera (todo mal).

'Doctor Who' (Amazon Prime Video)

Ho, ho, ho. Amazon Prime Video

Actualmente Amazon Prime Video tiene en su catálogo seis temporadas del clásico inglés. Cualquier especial navideño es una buena opción, pero si tenemos que quedarnos con uno solo sería La última Navidad, el cierre de la octava temporada y primer episodio navideño para Peter Capaldi. Las espadas están en alto en este capítulo: el Doctor y Clara se han distanciado, aparece Papá Noel, un personaje muy querido se despide de la serie, hay guiños a los abrazacaras de Alien… ¡y mucho más!

'Mientras dormías' (Disney+)

Enamorarse 'Mientras dormias'. Disney+

Enamorarse con y de Sandra Bullock es buen plan cualquier noche del año, pero la última quizás sea la más adecuada para volver a ver Mientras dormías: el día nº 365 es el que la taquillera de metro tiene que elegir entre un amor idealizado y uno de verdad.

'Solo en casa' (Disney+) + 'The Movies That Made Us' (Netflix)

'Solo en casa' cumple 30 años. Disney+

Es un clásico que seguro que ya has visto hasta hartarte, pero este año la película de Chris Columbus ha celebrado su 30 cumpleaños entrando en el catálogo de Disney+, y eso es una excusa más que suficiente para meterse otra vez en la piel de Kevin McCallister, el mejor creador de trampas letales que ha dado el cine. Ya quisiera el asesino de Saw tener la mala leche del personaje que convirtió en una estrella infantil a Macaulay Culkin. Y cuando termines, ponte el especial de The Movies That Made Us dedicado a la película.

'El diario de Bridget Jones' (HBO España, Movistar+, Rakuten)

Hay dos clases de personas en este mundo: las que han empezado un año viendo cómo Renée Zellweger se desgañita cantando All By Myself una Nochevieja y bebe para dejar atrás las penas y las que no reconocen haberlo hecho… pero lo han hecho. La comedia romántica inglesa en la que Hugh Grant y Colin Firth se pegan (literal y metafóricamente) por el corazón de esta adorable perdedora es una opción perfecta para inaugurar el 2021. #TeamColin, por supuesto.

'Cómo conocía a vuestra madre' (Netflix)

'Como conocí a vuestra madre' en una limusina. Casi. Netflix

La una vez vista como sucesora de Friends ha quedado algo olvidada en los últimos años, pero no olvidemos sus estupendos especiales navideños. En el octavo episodio de la primera temporada, Ted Mosby alquila una limusina para impresionar a sus amigos. Spoiler: sale mal, hasta que vuelve a vivir un inesperado momento romántico con Robin.

