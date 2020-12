10 películas para ver en Navidad bajo demanda (que te harán sentir bien)

Siempre estamos a la búsqueda de nuevas series a las que engancharnos, pero las películas también son una muy buena opción, una que no requiere compromiso a largo plazo y nos da la satisfacción de no dejar las cosas a medias.

Para estos días de fiesta, te proponemos 10 opciones variadas de estreno reciente, que incluyen cine de animación, musical, de misterio comedias románticas, adaptaciones literarias y documentales, y que encontrarás en las plataformas de contenidos bajo demanda como Netflix, HBO, Amazon, Movistar y Filmin.

Podrás elegir de acuerdo con tus preferencias, pero siempre con la tranquilidad de que al llegar a los títulos de crédito finales te sentirás bien, porque son títulos divertidos, entrenidos optimistas y con corazón para estas navidades.

'Soul' (Disney+)

'Soul', la nueva película de Pixar. Disney+

En este plan coincidiremos muchos. La nueva película de Pixar ya está disponible en Disney+ y quienes ya la han visto aseguran que estamos ante otra obra maestra de la animación. También nos sugieren verla sin haber leído mucho sobre ella para dejarnos sorprender, así que no os diremos nada más.

'Wolfwalkers' (Apple TV+)

'Wolfwalkers', la competidora de 'Soul' en los próximos Óscar. Apple TV+

Esta historia de aventuras y fantasía dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart es la mejor película de animación del año para los críticos de Los Ángeles y Nueva York. El estudio irlandés Cartoon Saloon ya consiguió la nominación al Óscar con sus anteriores películas (El secreto del libro de Kells, La canción del mar, El pan de la guerra) y los críticos apuestan porque en la próxima edición se lleve finalmente el premio.

'Más allá de la luna' (Netflix)

'Más allá de la luna'. Netflix

Aventura musical en la que la pequeña heroína de la historia, una niña apasionada por la ciencia y en duelo por la pérdida de un ser querido, decide construir un cohete para probar la existencia de Chang'e, la Diosa de la luna.

'The Prom' (Netflix)

'The Prom' está dirigida por Ryan Murphy. Netflix

Ryan Murphy dirige esta adaptación televisiva de una obra de Broadway en la que un grupo de actores venidos a menos encuentra la forma de limpiar su imagen pública: ayudar (interesadamente) a una estudiante a la que la asociación de padres le prohíbe ir con su novia al baile de fin de curso. El principal reclamo de esta película es su elenco de estrellas, encabezado por Meryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington y James Corden.

'La estación de la felicidad' (alquiler y compra en Apple TV, Rakuten, Google Play)

'Happiest Season' tiene un reparto lleno de caras conocidas. Sony Studios

Desde la muerte de sus padres, Abby (Kristen Stewart) odia la Navidad. Para reconciliarla con las fiestas, su novia, Harper (Mackenzie Davis), la invita a pasar Nochebuena en casa de su familia. Abby decide entonces que ese será el momento perfecto para pedirle que se case con ella, planes que se vienen abajo cuando descubre que Harper no ha salido del armario delante de su familia y que va en calidad de compañera de piso.

'Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga' (Netflix)

Rachel MacAdams y Will Ferrer en 'Eurovision'. Netflix

Esta película se convirtió en todo un fenómeno entre el público de Estados Unidos durante el confinamiento. La mayoría de los críticos no sabían qué era o cómo funcionaba Eurovisión, pero aún así no pudieron resistirse al escapismo que les dio la historia de Lars (Will Ferrell) y Sigrit (Rachel McAdams), dos músicos islandeses que reciben una oportunidad única en la vida: representar a su país en la mayor competición musical del mundo.

'La sociedad literaria y el pastel de piel de patata' (Filmin)

Adaptación cinematográfica del éxito de ventas literario de Mary Ann Shaffer. Filmin

La joven escritora Juliet Ashton busca el argumento para su próximo libro en el Londres que se recupera de la Segunda Guerra Mundial. Un día recibe una carta que le cambiará la vida, la de un desconocido en la que le presenta a un curioso club de lectura: La Sociedad Literaria y del Pastel de Piel de Patata de Guernesey. La protagonista viaja hasta esta pequeña isla, donde encuentra mucho más que una gran historia.

'Circus of Books' (Netflix)

Karen y Barry Mason mantuvieron su negocio en secreto durante décadas. Netflix

Durante más de tres décadas, la tienda de porno gay Circus of Books ofreció a la comunidad LGBT+ de Los Ángeles un espacio para relacionarse libremente. La tienda era propiedad de Karen y Barry Mason, una pareja con tres hijos que asistían a una escuela religiosa y que no sabían nada del negocio de sus padres, tampoco el resto de sus familiares y amigos. Ellos vieron de primera mano los inicios de la epidemia de VIH y sida, en la que perdieron una generación de empleados excelentes, pero nunca se identificaron como activistas, sino como simples empresarios que atendían las necesidades de un mercado. Hasta que Internet acabó con él.

'Mucho mucho amor' (Netflix)

Walter Mercado fue una figura muy popular en la televisión latinoamericana. Netflix

Walter Mercado, un popular astrólogo puertorriqueño que vivía al margen de las convenciones sociales de género, conquistó diariamente a millones de espectadores latinos gracias a su actitud positiva. Un día, de repente, se esfumó de la vida pública y este documental de Netflix nos cuenta su historia.

'Puñales por la espalda' (Amazon Prime Video)

El reparto de 'Puñales por la espalda'. Amazon Prime Video

Si se te escapó hace un año en su estreno en cines y aún no habías tenido tiempo de verla, los días de invierno son la época ideal para hacerlo. Un reparto espectacular, con actores como Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon y Ana de Armas, protagoniza esta historia de misterio, al estilo clásico de las obras de Agatha Christie que entretiene con sus giros y sorprende con su resolución.