Nostalgia y adolescentes: Atresmedia se lanza de lleno a la revisión de viejos éxitos

En 2021 los seriéfilos podrán ver nuevos episodios de Los hombres de Paco, Física o Química, Los Protegidos o El Internado. No, no hemos cogido el Delorean de Regreso al futuro para retroceder diez años en el tiempo: la nostalgia ya ha llegado a la cultura pop española. O al menos lo ha hecho a los despachos de Atresmedia, que ha decidido recurrir a sus viejos éxitos para capitalizar una vía de negocio que en Estados Unidos lleva al alza varios años y que Disney+, a través de su mediático evento para inversores, ya ha convertido en una de las patas principales de su negocio. La primera en abrir fuego será Física o Química: el reencuentro, un evento de dos episodios que se estrenará exclusivamente en ATRESplayer Premium el 27 de diciembre y el 4 de enero.

Era cuestión de tiempo que la industria española, cada vez más poderosa, se sumara a la moda de reboots nostálgicos que en Hollywood ha traído del regreso de clásicos como Murphy Brown, Padres forzosos, Macgyver, Veronica Mars y un larguísimo etcétera. “No es que haya una crisis de creatividad, sino que hay tanta producción que la nostalgia al final se ha convertido en un género en sí mismo. La televisión española ya tiene una historia muy rica y se puede permitir hacer estos guiños”, explica en exclusiva a SERIES & MÁS Sonia Martínez, directora editorial de Buendía Estudios y partícipe de los regresos de El Internado, FOQ y Los protegidos.

Hay un motivo adicional para apostar por este tipo de productos en un mercado saturado y en el que es difícil destacar ante tanta oferta de contenido. “A nivel de marketing también te ayuda, porque la marca ya se conoce”, concluye Martínez. Los récords de reproducciones del trailer de Física o Química: el reencuentro parecen darle la razón. El especial de dos episodios, que no contó con el creador original (Carlos Montero) por sus compromisos con Netflix, retoma las vidas de los protagonistas de la primera generación de estudiantes del Zurbarán casi diez años después del precipitado final de la serie, acelerado por el bajón de audiencia en la séptima y última temporada. Los que no puedan esperar más pueden empezar ya con Let's FoQ: El reencuentro, un programa de entrevistas en el que Jonathan Ruiz habla con los protagonistas de este esperado evento. El primero de los dos especiales ya está disponible en la plataforma de pago de Atresmedia.

“Este reencuentro es un homenaje a los fans y una forma de mirar por el agujero y ver qué ha sido de ellos diez años después. Son dos capítulos y no hay intención de ir más allá”, advierten desde Buendía Estudios. Ninguno de los grandes nombres ha querido faltar a la fiesta, con la excepción de Úrsula Corbero. En la rueda de presentación se explicó que la actriz no podía estar por estar rodando la temporada final de La casa de papel, aunque en una serie tan coral como la de Netflix cuesta creer que no pudiera sacar un par de jornadas para tener un cameo en la serie que lanzó su carrera profesional.

Quién sí ha vuelto, desafiando la muerte de su personaje en la ficción, es Javier Calvo. El creador de Veneno (compañera de plataforma de este reencuentro) siempre dejó claro que quería estar en el regreso de la serie si alguna vez tenía lugar. Habrá que esperar al domingo para descubrir en qué términos vuelve Fer, integrante de una pareja que provocó una revolución en el retrato personajes LGTB en la televisión española.

La siguiente en volver será El internado: Las Cumbres, una secuela del clásico adolescente de Antena 3 que regresará manteniendo la esencia de la serie que descubrió a Ana de Armas, Yon González y Martiño Rivas, pero apostando por una nueva generación de estudiantes. "Es un reboot en el que no hay un solo personaje anterior. Ahora tiramos de una franquicia, pero lo hacemos casi en un género diferente", avanza Martínez.

La serie se desarrollará en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que sumergirá a sus protagonistas en aventuras trepidantes y terroríficas. Comparando la sinopsis del original y la continuación no se pueden encontrar demasiadas diferencias.

El último en anunciarse ha sido el regreso de Los protegidos, un proyecto que seguirá la senda marcada por FOQ. “Queremos ver qué ha pasado con esos niños con poderes cuando se han hecho mayor”, explican desde Buendía Estudios. Se desconoce qué miembros del reparto original volverán en los nuevos episodios de un proyecto que, a diferencia de los alumnos del Zurbarán, sí contarán con una temporada completa con posibilidades de continuar.

Cierra el grupo de regresos inesperados Los hombres de Paco, un clásico que aguantó nueve temporadas en antena y que en 2020 estrenará nuevos episodios producidos por Mediapro y Atresmedia TV. El pasado agosto Michelle Jenner, Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos, Adriana Ozores y Hugo Silva recuperaron sus personajes en esta comedia de acción que volverá con una nueva trama surrealista, uno de los ingredientes estrella del clásico de Globomedia. De los pocos detalles que se han filtrado sobre este reencuentro es que todo empezará con un caso de tráfico ilegal de armas radiactivas. Si esta apuesta por la nostalgia se convierte en un éxito en su salto a España, otras viejas conocidas de nuestra ficción se sumarán seguramente a esta tendencia. ¿Cuál será la próxima?