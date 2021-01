Netflix presenta su arsenal de películas para 2021 y promete al menos un título por semana

Una película por semana. Eso es lo que promete Netflix en 2021. Un arsenal de estrenos que ha anunciado en un vídeo en el que se han podido ver las primertas imágenes de 27 de estos títulos. Y eso sólo contando las apuestas internacionales, ya que a eso hay que sumar todo lo que preparan en ficción española.

La plataforma tira la casa por la ventana, y ante anuncios como los deWarner o Disney, ellos también han dejado claro que el cine les interesa. Entre los títulos más importantes se encuentra Don’t look Up, lo nuevo de Adam McKay -El vicio del poder- con un elenco de infarto que incluye a Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet.

Lo que se puede ver en este avance es que si hay un género por el que apuestan es la acción de grandes presupuestos. Siguen la estela de otros éxitos de Netflix como La vieja guardia. Por ello se podrán ver los trepidantes thrillers de acción Red Notice, protagonizado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, y Ejército de los muertos, dirigido por Zack Snyder; que también presentará su director's cut de La liga de la justicia en HBO Max.

Óperas primas como la de Lin Manuel Miranda, la estrella del musical Hamilton que dirigirá el musical tick, tick… BOOM! o la primera película de Halle Berry como director, Bruised, son algunas de las sorpresas de un anuncio en el que han subrayado la importancia de las películas dirigidas y protagonizadas por mujeres, como el thriller protagonizado por Amy Adams, La mujer en la ventana; Moxie, dirigida y producida por Amy Poehler; Beauty, protagonizada por Niecy Nash y Aleyse Shannon; The last letter from your lover, dirigida por Augustine Frizzel y protagonizada por Felicity Jones, basada en la novela de JoJo Moyes; la comedia Thunder Force, en la que Melissa McCarthy y Octavia Spencer se convierten en superheroínas; o la inquietante Distancia de rescate, escrita y dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por María Valverde y Dolores Fonzi.

El cine de autor también se verá representado en Netflix. Se estrenarán algunos últimos cartuchos para estar en los Oscar, como Malcolm & Marie, dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya y John David Washington, que llegará a comienzos de febrero. Después veremos el western The Harder They Fall, protagonizado por Idris Elba; el drama Tigre blanco, protagonizado por Priyanka Chopra; o el drama legal Monster. Más adelante dos de las más esperadas: el biopic de Marilyn Monroe, Blonde, encarnado por Ana de Armas y producido por Brad Pitt; o The Hand of God, escrita y dirigida por el aclamado director italiano Paolo Sorrentino.

Loco por ella.

Entre las películas españolas destacan las comedias románticas como Fuimos canciones, dirigida por Juana Macías y protagonizada por María Valverde y Álex González, y Loco por ella, dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua. Otro género por el que parece que tienen predilección es el thriller, que se verá representado con Bajocero, dirigido por Lluís Quílez y la adrenalínica XTREMO, cine de acción protagonizado por Teo García, Óscar Jaenada, Óscar Casas, Andrea Duro y Sergio Peris-Mencheta.

Tampoco faltará el cine de acción, con títulos como Kate, protagonizada por Mary Elizabeth Winstead; The Last Mercenary, protagonizada por Jan-Claude Van Damme; Sweet Girl, con Jason Momoa; u O2, dirigida por Alexandre Aja y protagonizada por Mélanie Laurent. También se verá Escape From Spiderhead, protagonizada por Chris Hemsworth.

