HBO Max prepara su lanzamiento en España: precio, nueva interfaz y novedades del catálogo

El 26 de octubre, cinco años después del lanzamiento de HBO España, la plataforma será sustituida por la de HBO Max. El salto internacional con planes de globalización, con el que el servicio de streaming de WarnerMedia unificará la marca HBO a nivel global, incorpora cambios tecnológicos que mejorarán la experiencia de usuario y dan respuesta a algunas de las quejas más recurrentes que teníamos con el servicio.

Como preparación a su inminente llegada, que no requerirá ninguna gestión por parte de los suscriptores actuales de HBO España, os resumimos los puntos principales de la presentación de la nueva plataforma en cuanto a apariencia, contenido y precios, que no se verán incrementados, pero añaden la opción de un plan mensual de coste reducido.

Así es la nueva plataforma de HBO Max

Así es la nueva plataforma de HBO Max.

Una de las principales novedades es la posibilidad de crear varios perfiles de usuario, y personalizarlos, por ejemplo, con controles parentales para los pequeños de la casa. La interfaz es totalmente distinta de la que tenemos hasta ahora, el diseño es mucho más moderno, limpio y atractivo. También más práctico, con apartados como "Seguir viendo", "Para ti" y "Mi lista", que quitará muchos quebraderos de cabeza que hemos tenido estos años. Y ofrece recomendaciones personaliza.

El sistema de búsqueda también está mejorado. Se puede acceder desde la pantalla a un desplegable ubicado a la izquierda en el que podemos navegar por categorías y géneros por todo el catálogo. En este artículo podéis ver algunos detalles de la interfaz y el catálogo de la plataforma en Estados Unido más en detalle.

Se mantiene el mismo precio y se añade un plan anual

Esta era una de las dudas que surgieron cuando se anunció el cambio de plataforma, por la referencia que teníamos del precio de lanzamiento del servicio en Estados Unidos, que fue de 15 dólares.

En España se mantiene el precio de la suscripción mensual actual (8,99 €), pero se añade una atractiva novedad: una suscripción anual que ofrecerá acceso de 12 meses por el precio de ocho, lo que representa un ahorro de más del 30%, y reduce el coste mensual a aproximadamente 5,99 € en España.

Novedades en el catálogo

Al catálogo actual, que incluye todos los títulos originales de HBO y algunos licenciados, como El cuento de la criada, se suman estrenos como el reboot de Gossip Girl o Strastruck, y todos los futuros estrenos originales de HBO Max como Peacemaker, And Just Like That, y por supuesto el spin-off de Juego de tronos, House of Dragon.

Será también la casa de las series y películas de DC, como Joker, Teen Titans o Doom Patrol; títulos de animación clásica de Warner Brothers como Tom y Jerry o los Looney Tunes; y series de catálogo de WarnerMedia, como Friends, The Big Bang Theory, El ala oeste de la casa blanca, The OC, y series de culto como Urgencias, que podrá verse por primera vez en streaming en España. Y programas de no ficción como Expecting Amy, con Amy Schummer, o Selena + Chef, un programa en el que diferentes cocineros profesionales le enseñan a cocinar a Selena Gomes.

Películas 45 dias después del estreno en salas y sin coste adicional

'Dune' también llegará a HBO Max.

Tal como nos adelantó Christina Sulebakk en una entrevista, a partir de enero de 2022, las películas de Warner Bros. estarán disponibles en HBO Max en España 45 días después del estreno en cines. Títulos como The Batman o Fantastic Beast 3, que se estrenan en salas en primavera del próximo año, se incorporarán al catálogo solo seis semanas después su lanzamiento, y sin coste adicional a la suscripción.

Durante 2022 también llegarán al catálogo de HBO Max las películas de Warner que se han estrenado este año, como Space Jam, Dune, En un barrio de Nueva York o El Escuadrón Suicida.

HBO Max estará disponible el 26 de octubre. Si ya eres cliente de HBO España el cambio se realizará automáticamente.

