Las 7 películas más esperadas de octubre de 2021 (estrenos en Netflix, Amazon, HBO y Apple TV+)

Dev Patel es 'The Green Knight', uno de los estrenos de cine más potentes para las plataformas en octubre.

La cartelera cinematográfica de las plataformas de streaming promete animarse aún más en los próximos meses y hasta que acabe el año todos los meses habrá numerosos estrenos potentes con los que aprovechar al máximo las suscripciones. Octubre no se quedará atrás y en SERIES & MÁS nos hemos quedado con siete películas para todos los gustos que se estrenarán en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Apple TV+. ¡Toma nota!

'Culpable' (Netflix)

Fecha de estreno: 1 de octubre

En el transcurso de una mañana en un centro de llamadas del 911 el operador Joe Bayler intenta salvar de un grave peligro a la persona que llama, pero pronto descubre que nada es lo que parece y enfrentarse a la verdad es la única salida.

No había necesidad alguna de hacer un remake de la danesa The Guilty, un ejemplar thriller danés que no necesitaba salir de una central de emergencias para poner la piel de gallina al espectador. Al menos, Culpable ofrecerá a Jake Gyllenhaal una nueva oportunidad de lucimiento y a Antoine Fuqua (Training Day) de recordarnos que es uno de los directores que mejor se mueve en el suspense en el Hollywood reciente.

'Distancia de rescate' (Netflix)

Fecha de estreno: 13 de octubre

Una mujer joven llamada Amanda yace en dolor, mientras un joven adolescente llamado David la interroga con urgencia, obligándola a desentrañar la verdad de lo que le sucedió. Ella no es su madre ni él su hijo. Juntos revelarán una perturbadora y evocadora historia sobre almas rotas, un terror invisible al acecho y los frágiles hilos que unen a padres e hijos.

Claudia Llosa, ganadora del Oso de Oro de Berlín y finalista al Oscar con La teta asustada, competirá por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con la adaptación de la aclamada novela de Samanta Schweblin. La española María Valverde y la argentina Dolores Fonzi protagonizarán el sugerente thriller que llegará a Netflix en octubre, sin una fecha concreta por el momento.

'The Velvet Underground' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 15 de octubre

El documental de Todd Haynes (Carol) fue uno de los eventos más destacados del pasado Festival de Cannes. The Velvet Undergroundmuestra cómo el grupo se convirtió en una piedra de toque cultural con una serie de contradicciones: son de su tiempo y atemporales; literarios y anclados en la realidad; tienen raíces en la alta cultura y en el arte urbano.

Entre 1964 y 1973, la banda estadounidense fue la artífice de un nuevo sonido que cambió el mundo de la música, cimentando así su fama como una de las bandas de rock & roll más veneradas de la historia. La película de Apple TV+ contiene entrevistas en profundidad con figuras clave de la época, combinadas con una plétora de actuaciones nunca antes vistas e imágenes alucinantes, incluyendo grabaciones de Andy Warhol. Todo ello crea un viaje inmersivo a lo que el miembro fundador de la banda John Cale describedescribe como la ética del grupo: “cómo ser elegante y brutal al mismo tiempo”.

'Infinite' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 22 de octubre

Evan Michaels es un hombre con problemas que intentan sobrevivir. Le atormentan los recuerdos, como pesadillas. Hasta que descubre que sus alucinaciones no son realmente lo que parecen. En realidad son visiones de otras vidas ya vividas, recuerdos de sus vidas pasadas. De esta forma, conoce a un grupo de personas que son como él, seres casi inmortales conocidos como "El Infinito" que se han ido reencarnando a lo largo de los siglos. Evan tratará de unirse a sus filas. Infinite es la segunda película de Antoine Fuqua que se estrenará en octubre. Mark Wahlberg es estrella de esta adaptación de una novela de ciencia ficción publicada por D. Eric Maikranz en 2009 y llamada The Reincarnationist Papers. La producción de Paramount debía estrenarse en cines en otoño de 2020, hasta que el proyecto se retrasó indefinidamente por culpa de la pandemia. En Estados Unidos en un estreno original de Paramount+, pero en España llegará a través de Amazon Prime Video.

'No Sudden Move' (HBO Max)

El día que HBO Max aterrice en nuestro país lo hará acompañado de una película inédita del ecléctico Steven Soderbergh, un director que ya probó suerte con la plataforma de streaming de Warnermedia con la estupenda y poco vista Déjales hablar. Su nueva película nos lleva hasta el Detroit de 1954, cuando unos delincuentes de poca monta son contratados para robar lo que creen que es un simple documento. Cuando su plan no sale como ellos esperaban, emprenden la búsqueda de quien los contrató y del propósito final. Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Matt Damon, Brendan Fraser, Ray Liotta, Kieran Culkin y Noah Jupe aparecen en el espectacular reparto del thriller escrito por Ed Solomon (Men in Black).

'El caballero verde' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 28 de octubre

Amazon Prime Video se ha quedado con el estreno en España de The Green Knight, un atípico acercamiento de David Lowery (A Ghost Story) a las leyendas artúricas. Dev Patel, Alicia Vikander y Joe Edgerton protagonizan una aventura de fantasía épica y tono íntimo basada en la historia de Sir Gawain, el temerario y testarudo sobrino del rey Arturo, que se embarca en una valiente búsqueda para enfrentarse al Caballero Verde, un desconocido gigante de piel esmeralda que pone a prueba a los hombres. Antes de su paso por la plataforma de streaming, The Green Knight será la encargada de clausurar el Festival de Sitges.

'El ejército de los ladrones' (Netflix)

Fecha de estreno: 29 de octubre Zack Snyder seguirá expandiendo el universo de su nueva franquicia, Ejército de los muertos, con el estreno de una precuela en clave de película de atracos: Ejército de los ladrones. La historia está protagonizada por Ludwig Dieter(Matthias Schweighöfer, también director de la película), un cajero del banco de un pueblo al que ya conocíamos por aparecer en el anterior largometraje. Ludwig se verá arrastrado a una aventura inesperada cuando una misteriosa mujer lo recluta como miembro de un grupo integrado por los criminales más buscados por la Interpol. Ambos llevarán a cabo un misterioso plan del robo de varias cajas fuertes legendarias que están dispersas por toda Europa.

