4 películas recomendadas para saber qué ver este fin de semana (en Netflix, Amazon, Filmin y FlixOlé)

Los mejores estrenos llegan a las salas, pero también a las plataformas. Además, entre todos los contenidos siempre se pueden rescatar grandes joyas pendientes que no pudimos ver en los cines y que ahora podemos ver desde el sofá de casa sin tener que estar pendiente de horarios. El fin de semana del 2 al 3 de octubre es un momento perfecto para ello.

Por eso, como todas las semanas, desde SERIES & MÁS, os hacemos una selección para no tener que perder tiempo entre los buscadores de Netflix, Amazon, Filmin y FlixOlé. Aquí cuatro películas que seguro que convencen. Un estreno recién llegado, una española a reivindicar, una joya desconocida y un clásico que todos deben ver al menos una vez en la vida.

Si por el contrario os apetece ver una serie, aquí tienes nuestras recomendaciones para este fin de semana.

Un estreno que no te puedes perder: ‘Culpable’ (Netflix)

'The guilty'.

De que va

A lo largo de una mañana en una centralita del servicio de emergencias, el operador Joe Baylor intenta salvar a su interlocutora, que parece estar en grave peligro. Pero pronto descubre que las cosas no son lo que parecen y que solo tiene una escapatoria: afrontar la verdad.

Por qué debes verla

Netflix ha apostado por este remake de una película de culto dirigida hace tres años por Gustav Möller y que se desarrolla en su totalidad en una centralita de un servicio de emergencias durante un turno de guardia. Un ejercicio de estilo que consigue crear tensión y mantenerte en suspense escuchando sólo una llamada telefónica de una mujer que dice necesitar ayuda. Ahora ponen a Jake Gyllenhaal como estrella absoulta de un remake que aguanta el nivel.

Una española: ‘Mataharis’ (Flixolé)

'Mataharis'.

De qué va

Carmen, Inés y Eva son detectives privados pero no llevan sombrero ni pistola, sino que hacen la compra, cambian pañales y tratan de conservar a su pareja. Mientras trabajan desvelando secretos ajenos, las tres descubrirán que hay mentiras propias que no han sabido ver y verdades que es mejor no revelar.

Por qué debes verla

Icíar Bollaín triunfa ahora con su nueva película, Maixabel, una nueva muestra del don de la director para poner su mirada en temas que el cine normalmente no aborda. Lo demostró en su mejor película, Te doy mis ojos, pero también en este gran filme que pasó desapercibido y que habló de un tema mucho antes de que se pusiera de moda: la conciliacón. Bollaín se fija en mujeres en puestos normalmente ocupados por hombres y las dificultades que tienen por desarrollarlo por el hecho de ser madres. Un filme que hay que reivindicar mucho.

Un clásico: ‘Días del cielo’ (Filmin)

'Días del cielo'.

De qué va

Bill y Abby, una joven pareja, deciden abandonar la pobreza y la dura vida que llevan en el Chicago de 1916. Los dos y Linda, la hermana de Bill, viajan hacia las grandes campos de trigo de Texas, donde encuentran trabajo como braceros en una granja. Recogida la cosecha, el joven y apuesto patrón, al que hacen creer que los tres son hermanos, les pide que se queden porque se ha enamorado de Abby.

Por qué debes verla

Terrence Malick es uno de los autores imprescindibles del cine reciente. Antes de dar un giro a su estilo con El árbol de la vida, su cine era más narrativo como demostró en su debut Malas tierras y en esta segunda película Días del cielo, donde confirmó su estilo personal y poético. Uno de los mejores papeles de Richard Gere y una fotografía histórica del español Nestor Almendros, que ganó el Oscar por este trabajo.

Una joya a descubrir: ‘El insulto’ (Amazon Prime Video)

'El insulto'.

De qué va

Toni, cristiano libanés, riega las plantas de su balcón. Un poco de agua se derrama accidentalmente en la cabeza de Yasser, palestino y capataz de una obra. Entonces estalla una pelea. Yasser, furioso, insulta a Toni. Él, herido en su orgullo, decide llevar el asunto ante la justicia. Comienza así un largo proceso en el que el conflicto tomará una dimensión nacional, enfrentando a palestinos y cristianos libaneses.

Por qué debes verla

Ziad Doueiri conquistó a la crítica -se presentó en el Festival de Venecia- y al público -ganó premios entre los espectadores de festivales como Seminci- con este inteligente thriller dramático donde un suceso aparentemente inofensivo se convierte en un conflicto a niveles nacionales entre palestinos y cristianos libaneses. Una inteligente apuesta que hay que descubrir.

