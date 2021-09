Apple se vuelve a quedar con una de las grandes películas de Hollywood, el regreso de Brad Pitt y George Clooney

George Clooney y Brad Pitt colaboraron en cinco películas entre 2001 (Ocean's Eleven) y 2008 (Quemar después de leer). Desde entonces no habían vuelto a coincidir en ningún proyecto. Hasta ahora. La pareja protagonizará la nueva película de Jon Watts, responsable de las películas de Spider-Man de Tom Holland. En lo que empieza a ser una tradición, Apple TV+ se ha adelantado a la competencia para quedarse con este proyecto sin título que llegará a la plataforma tras un estreno en salas.

Pitt y Clooney serán dos lobos solitarios que reciben el mismo encargo. No se conocen más detalles argumentales de una película que ha recibido ofertas de Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal, Warner Bros, Amazon, Netflix y Apple. Esta última se ha llevado el gato al agua por una cifra no determinada. La clave del acuerdo reside en los jugosos cheques que recibirían sus estrellas y la flexibilidad del servicio de streaming en su estrategia de estreno.

Primero en salas

El thriller tendrá un lanzamiento en salas de cine por todo lo alto antes de incorporarse al catálogo de Apple TV+, una concesión que ha sido fundamental para que la plataforma se haya quedado en los últimos meses con muchos de los proyectos más codiciados de Hollywood.

Swang Song, un drama con Mahershala Ali, se estrenará el 17 de diciembre en cines y Apple TV+. The Tragedy of Macbeth, la nueva adaptación del clásico de Shakespeare que ha unido a Joel Coen, Denzel Washington y Frances McDormand, tendrá tres semanas de exclusividad en cines antes de llegar al servicio de streaming el 14 de enero de 2022.

Apple, a la caza de los grandes proyectos de Hollywood

En agosto se hizo oficial que la empresa desembolsaría más de 200 millones de dólares por Argylle, la nueva película de Matthew Vaughn en la que Henry Cavill interpreta a un espía. La compañía pagará una cifra aún mayor por Killers of the Fower Moon, el primer proyecto de Martin Scorsese que uno a sus dos actores feticha: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. También pasará por cines antes de llegar a Apple TV+ el thriller Emancipation, protagonizado por Will Smith, o The Greatest Beer Run Ever, el primer trabajo de Peter Farrelly desde su Oscar por Green Book.

En fase de preproducción están todavía Kitbag, el repaso de Ridley Scott a la figura de Napoleón con Joaquin Phoenix y Jodie Comer, y Ghosted, la comedia romántica de aventuras que reunirá a Scarlett Johansson y Chris Evans por primera vez desde el final de sus respectivas participaciones en el Universo Cinematográfico de Marvel. Todas las grandes estrellas de Hollywood quieren trabajar con Apple. ¿Quién será la siguiente?

