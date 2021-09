Las mejores películas que han estrenado las plataformas de streaming en septiembre de 2021

Septiembre no ha sido el mejor mes para los estrenos de cine en las plataformas de streaming. Mélanie Laurent es la gran salvadora con The Mad Women's Ball, un drama histórico en clave feminista y sobrenatural que merece más visibilidad de la que está teniendo hasta ahora. Completan nuestro repaso a los estrenos cinematográficos más destacados dos musicales muy diferentes: la adaptación del éxito del West End Todos hablan de Jamie y la grabación de una obra de teatro que se atrevió a explorar la catástrofe del 11-S de forma inesperada, Come from away: Bienvenidos a Gamber. Podéis encontrarlas en Amazon Prime Video y Apple TV+.

Por el camino se quedan El estornino y Cenicienta. La primera es el decepcionante regreso de Melissa McCarthy, un manipulador y obvio drama sobre el duelo que nunca termina de despegar y que abraza las metáforas más obvias que verás en 2021. La nueva versión del clásico cuento de hadas no es el desastre que muchos anticiparon, pero esa autoconsciencia no es suficiente para incluirla en una lista de recomendaciones.

'The Mad Women's Ball' (Amazon Prime Video)

En su quinto trabajo detrás de las cámaras, la actriz y directora francesa Mélanie Laurent (Malditos bastardos) ha adaptado para Amazon Prime Video el best-seller de Victoria Mas (El baile de las locas, Salamandra Narrativa). The Mad Woman's Ball viaja al París de finales del siglo XIX para hablar del mundo de hoy y del tratamiento tradicionalmente que han recibido las mujeres que no han entrado en el canon de lo convencional y cómodo para la sociedad.

En un momento en el que los derechos de la mujer siguen siendo cuestionados en numerosos rincones del mundo, The Mad Woman’s Ball se atreve a explorar la relación de la psiquiatría con las mujeres. Técnicamente la propuesta no se queda atrás (la fantasmagórica dirección de fotografía de Nicolas Karakatsanis y la potente -y a veces algo machacona- banda sonora de Asaf Avidan subrayan la puesta en escena), pero son las sutiles interpretaciones de Mélanie Laurent y Lou de Laâge y las relaciones de esas mujeres que deben unirse para sobreponerse a un sistema brutal las que convierten al drama histórico en una pequeña joya que no debería pasar desapercibida.

'Todos hablan de Jamie' (Amazon Prime Video)

Todos hablan de Jamie puede verse como la respuesta de la generación Z a un clásico de la ficción británica como Billy Elliot (pasado por el filtro de las nuevas generaciones de Glee). La película de Amazon Prime Video es otra historia de un adolescente del norte de Inglaterra y de clase obrera que se atreve a especializarse en un pasatiempo (y, posteriormente, una carrera) que la sociedad percibe como femenino e indigno de un hombre. La versión cinematográfica del popular musical del West End londinense va un paso más allá, apostando porque su protagonista no sea el personaje que interpretaba Jamie Bell, sino Michael, el mejor amigo homosexual que esconde su secreto.

A pesar de sus defectos (la película tiene unos medios limitados y no es capaz de exprimir las apariciones de Richard E. Grant y Sharon Horgan, evidenciando todo lo que se ha quedado por el camino en la adaptación), en sus mejores momentos Todos hablan de Jamie es un divertido y emocionante canto a la tolerancia y a la belleza de la diferencia. La película de Jonathan Butterell es el último producto salido de la factoría de cine social británico que salta de forma tan efectiva como predecible del drama a la comedia para hablar de los olvidados de la sociedad.

'Come from away: Bienvenidos a Gamber' (Apple TV+)

Tráiler de 'Come From Away: Bienvenidos a Gamber', el musical de Broadway para Apple TV+

Las nominaciones a los Globos de Oro que recibió la grabación de Hamilton nos sacaron de las casillas. Dejando de lado esa apreciación por el momento (seguimos pensando que una grabación de un musical no es una película), hay que reivindicar que en el 20 aniversario del 11-S hayamos podido recuperar Come From Away: Bienvenidos a Gamber, el celebrado musical de Broadway creado por Irene Sankoff y David Hein que se inspiró en la congelación del tráfico aéreo que sufrió Estados Unidos en los días posteriores al brutal ataque.

La producción de Apple TV+ cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gamber (Terranova), representadas a través de un fantástico elenco de actores que va cambiando constantemente de personajes para recrear algunas de las diferentes situaciones que se vivieron en esos días tan complicados y confusos. Christopher Ashley (director de la obra original) coloca la cámara en el sitio perfecto para engrandecer el sencillo decorado del musical y acercar al espectador al abanico de emociones que retrata Come from away. Este luminoso drama es una mirada llena de empatía y esperanza en un momento que ninguno de los involucrados podrá olvidar jamás.

