4 películas recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Amazon, Filmin, HBO, Movistar+ y FlixOlé

Ya es oficial: el verano se ha acabado. No todo va a ser malas noticias. ¿Qué mejor plan que un fin de semana otoñal en el que sentarte en sofá con una manta y ver una buena película? En este fin de semana del 25 al 26 de septiembre tienes previsto quedarte en casa, tenemos cuatro recomendaciones en clave cinéfila para ti que puedes encontrar en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Filmin, Movistar+, HBO y FlixOlé.

Como cada sábado, desde SERIES & MÁS hacemos un filtro cinéfilo para que no tengáis que dejaros la cabeza pensando y eligiendo entre los interminables títulos de los catálogos. En esta ocasión destacamos el único estreno cinéfilo de la semana, un clásico del cine español que ha vuelto a la primera línea por culpa de la muerte de su director, un biopic aclamado por la crítica y una ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín.

Si por el contrario prefieres una serie, aquí van nuestras recomendaciones para el fin de semana Un estreno: 'El estornino' (Netflix) 'El estornino' | Tráiler | Netflix De qué va Después de la muerte de su único hijo, un matrimonio lidia con el trauma de forma diferente. Jack (Chris O’Dowd) vive temporalmente en un centro psiquiátrico, mientras Lilly (Melissa McCarthy) permanece en el mundo real, lidiando con su propia culpabilidad y una lucha interna que la paraliza en su día a día. La aparición de un estornino que ha anidado en su patio y que comienza a acosarla y atacarla lleva a la mujer a buscar ayuda en Larry (Kevin Kline), un peculiar psicólogo convertido en veterinario con su propio pasado traumático. Juntos se darán cuenta de que la problemática relación con el pájaro no es más que una representación de la traumática pérdida que ha vivido Libby en el último año. Por qué debes verla Netflix estrena el nuevo trabajo del director de Figuras ocultas (una propuesta que sabía moverse hábilmente entre varios tonos y géneros), una película protagonizada por Melissa McCarthy con un tono a medio camino de lo ligero y el melodrama. No es precisamente la mejor incorporación del año en el catálogo de Netflix, pero sí la única opción si quieres ver una película de estreno en la plataforma.

Un clásico inolvidable: 'Los santos inocentes' (HBO, Movistar+ y FlixOlé)

Fotograma de Los santos inocentes, una película de Mario Camus. De qué va España franquista. Durante la década de los sesenta, una familia de campesinos vive miserablemente en un cortijo extremeño bajo la férula del terrateniente. Su vida es renuncia, sacrificio y obediencia. Su destino está marcado, a no ser que algún acontecimiento imprevisto les permita romper sus cadenas.

Por qué debes verla

La muerte del santanderino Mario Camus a los 86 años ha devuelto a la primera línea de la actualidad a una de las mejores películas en la historia del cine español. No es una hipérbole derivada de la pérdida de un grande: Los santos inocentes es una magistral adaptación del clásico de Miguel Delibes y una de las películas que han retratado con más honestidad y emoción la experiencia de ser español en los años del franquismo. Por si no fueran suficientes motivos, las inolvidables interpretaciones de Paco Rabal y Alfredo Landa, premiadas en el Festival de Cannes en un momento histórico para el cine español, completan el póker de razones para no dejar escapar un clásico incontestable.

Un fenómeno festivalero: 'La teta asustada' (Filmin)

De qué va

Fausta padece de "La teta asustada", una enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres maltratadas durante la época del terrorismo en el Perú. Los infectados nacen sin alma, porque del susto se escondió en la tierra, y cargan un terror atávico que les aísla por completo. Pero Fausta esconde algo más; guarda un secreto que no quiere revelar, hasta que la súbita muerte de su madre desencadenará hechos inesperados que transformarán su vida y la de otros.

Por qué debes verla

Claudia Llosa fue noticia al salir airosa de su primera participación en el Festival de San Sebastián con Distancia de rescate, la adaptación de la novela de Samanta Schweblin. La peruana no es una novata en el circuito de festivales de clase A. Con su segundo trabajo ganó el prestigioso Oso de Oro de Berlín y se coló en el quinteto de aspirantes al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. La teta asustada es una historia sobre madres e hijas, traumas y costumbres, rodada de forma bellísima por la cámara de Llosa. Su cuidada fotografía, los planos secuencias o la intervención de Magauly Solier elevan un drama que juega de forma sugerente con el realismo sucio y la magia.

Un biopic: 'Jackie' (Amazon Prime Video)

De qué va

La vida de Jackie Kennedy cambia para siempre cuando su marido John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, es asesinado en Dallas, Texas. La mujer no solo tiene que hacer frente a la pérdida de su marido, también debe afrontar el impacto que su muerte ha causado en el mundo entero.

Por qué debes verla

Después de pasar algo desapercibido en su salto a la televisión en Estados Unidos con La historia de Lisey, el chileno Pablo Larraín ha vuelto a su mejor nivel con Spencer. No es algo nuevo que el director de No y El club se acerque a una figura pública tan emblemática como Lady Di. Jackie ya ofrecía una mirada oscura y psicológica al mito de Jackie Onassis, la Primera Dama que tuvo que sobreponerse al asesinato de su marido mientras luchaba por mantener vivo su legado. Gracias una atmosférica banda sonora de Mica Levi, una interpretación extraordinaria de Natalie Portman (probablemente incluso superior a su Oscar por Cisne negro) y la asfixiante cámara del director, la película se eleva como uno de los mejores biopics de la última década.

