'The Morning Show': fecha de estreno, tráiler, sinopsis y lo que sabemos de la temporada 2 en Apple TV+

The Morning Show estrena su segunda temporada el próximo viernes 17 de septiembre en Apple TV+. La serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon regresa a la plataforma, emitiendo un nuevo episodio cada viernes.

The Morning Show explora el mundo que rodea la televisión y a todos aquellos que trabajan retransmitiendo las noticias matutinas a los ciudadanos de Estados Unidos cada día.

En esta segunda temporada, se retoman los sucesos ocurridos anteriormente, donde el equipo de The Morning Show tendrá que recuperarse de la destrucción causada por Alex (Jennifer Aniston) y Bradley (Reese Witherspoon) , que fueron testigos de un mundo en constante cambio donde la identidad lo es todo y el abismo entre cómo nos presentamos y cómo somos en realidad tiene un papel decisivo.

Reparto y equipo

The Morning Show volverá a contar con el mismo reparto de la primera temporada, protagonizada por Jennifer Aniston (Friends), en el papel de Alex Levy, una de las presentadoras del programa; Reese Witherspoon (Big Little Lies), que interpreta a la otra presentadora, Bradley Jackson; Steve Carell (The Office), que hace de Mitch Kessler, también presentador del show; y Billy Crudup (Watchmen), como Cory Ellison.

En esta nueva dosis de capítulos tiene como gran incorporación la de la ganadora del Emmy y el SAG Julianna Margulies (The Good Wife) como Laura Peterson, una reportera de los informativos. También se suman otros actores como Hasan Minhaj, que interpreta a Eric Nomani, un nuevo miembro del equipo de The Morning Show; Greta Lee como Stella Bak, una profesional del mundo tecnológico que se ha unido al equipo ejecutivo de UBA; Ruairi O’Connor, en el papel de Ty Fitzgerald, una carismática e inteligente estrella de YouTube; Holland Taylor (The Practice) como Cybil Richards, la experta presidenta de la junta de UBA; Tara Karsian, en el papel de Gayle Berman, una productora de informativos; Valeria Golino, como Paola Lambruschini, una cineasta del género documental.

El equipo técnico de la serie está liderado por la directora Mimi Leder (On the Basis of Sex), que también está a cargo de la producción junto a Kerry Ehrin, Michael Ellenberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Kristin Kahn y Lauren Neustadter.