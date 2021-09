Los mejores estrenos del año aún están por llegar: las 19 series que más esperamos de lo que queda de 2021

Las plataformas parecen haber guardado sus estrenos más llamativos para los últimos meses, lo cual es buena estrategia, porque los tendremos frescos cuando hagamos las listas de lo mejor del año. Este otoño viene cargado de novedades atractivas, y no vais a querer perderos ninguna, por eso os hemos preparado esta lista con las mejores series que están por llegar en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar+, Apple TV+, Starzplay y canales de pago.

Tomad nota, estas son las 19 series imprescindibles de lo que queda de 2021.

'Que te den, Kevin' (AMC)

'Que te den, Kevin' | Tráiler | AMC

Fecha de estreno: 8 de septiembre

Esta serie (que ya ha sido renovada) combina dos formatos televisivos, la comedia multicámara, en la que Alison es la esposa del protagonista (Kevin); y el drama realista, en el que la vemos vivir su propia vida y lidiar con sus frustraciones. Una atractiva deconstrucción del personaje interpretado por Annie Murphy (Schitt's Creek) que rompe con la convención televisiva para obligarnos a cuestionar de qué nos hemos estado riendo todos estos años.

'Dr. Death' (Starzplay)

'Dr. Death' | Tráiler | Starzplay

Fecha de estreno: 12 de septiembre

Esta serie basada en un exitoso podcast estadounidense, que a su vez relata una terrorífica historia real, sigue al Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson), una estrella emergente en la comunidad médica de Dallas cuyos pacientes, que entran en su quirófano para cirugías rutinarias, salen de allí mutilados o muertos. A medida que las víctimas se acumulan, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin) y el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater) se proponen detenerlo. Dr. Death explora no solo la retorcida mente del Dr. Duntsch, también los fallos del sistema que no protege a los ciudadanos.

'Secretos de un matrimonio' (HBO)

'Secretos de un matrimonio' | Teaser | HBO

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Hagai Levi, creador de En terapia y The Affair, adapta el clásico sueco de 1973 de Ingmar Bergman, con Oscar Isaac y Jessica Chastain, como la pareja protagonista de esta miniserie en la que, como en la original, examina la representación icónica del amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio a través de una mirada contemporánea.

'Vigil' (Movistar+)

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Este adictivo thriller de los productores de Line of Duty y Bodyguard llega a España después de arrasar en audiencia en su emisión en BBC. Ambientada en un submarino británico equipado con disuasión nuclear, la historia comienza cuando se comete un asesinato y tiene lugar una investigación policial donde todos son sospechosos. La inspectora jefe Amy Silva (Suranne Jones - Doctor Foster, Gentleman Jack) tendrá pocas horas para resolver el crimen sin apenas contacto con el exterior. Acompañan a Jones en el reparto Rose Leslie (Juego de tronos), Martin Compston (Line Of Duty) y Paterson Joseph (The Leftovers), entre otros.

'The Morning Show' T2 (Apple TV+)

Nuevo trailer de 'The Morning Show' | Temporada 2 | Apple TV+

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Retomando el explosivo final de la primera temporada, la nueva entrega empieza con el equipo de TMS recuperándose del huracán causado por las acciones de Alex (Jennifer Aniston) y Bradley (Reese Witherspoon). Además del reparto habitual, con Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman y Marcia Gay Harden, en los nuevos episodios se incorporan a las tramas actores como Julianna Margulies, Greta Lee, Hasan Minhaj y Valeria Golino.

'Sex Education' T3 (Netflix)

'Sex Education' | Tráiler T3 | Netflix

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Empieza un nuevo curso después del verano con Otis manteniendo relaciones sexuales de vez en cuando, Eric y Adam como pareja oficial, y Jean embarazada. La llegada de Hope (Jemima Kirke), la nueva directora, que intenta que Moordale vuelva a ser un modelo de excelencia parece un soplo de aire fresco, pero pronto empezará a ponerse algo turbio. Mientras tanto, Aimee descubre el feminismo, Jackson se enamora, y un mensaje de voz perdido aún planea en el aire.

'Y: El último hombre' (Disney+)

'Y: The Last Man' | Tráiler | FX

Fecha de estreno: 22 de septiembre

Basada en la popular serie de cómics de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, Y: El último hombre nos presenta un mundo post apocalíptico en el que un cataclismo elimina a todos los mamíferos con cromosoma Y, salvo a un hombre cisgénero y su mono. La serie narra la historia de los supervivientes de este nuevo mundo, que se esfuerzan por restaurar lo que se ha perdido e intentan aprovechar la oportunidad de construir algo mejor. El reparto incluye a Diane Lane, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Amber Tamblyn y Elliot Fletcher, entre otros.

'Fundación' (Apple TV+)

Nuevo trailer de 'Fundación' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Cuando el revolucionario Dr. Hari Seldon predice la inminente caída del Imperio, él y un grupo de leales seguidores viajan a los últimos confines de la galaxia para establecer La Fundación, en un intento de reconstruir y preservar el futuro de la civilización. Enfurecidos por las teorías de Hari, los Cleons (una larga línea sucesoria de emperadores clónicos que ostentan el poder) temen que su control sobre la galaxia se pueda debilitar y deben reconocer la posibilidad, muy real, de perder su legado para siempre. La esperadísima serie de ciencia ficción que adapta la saga literaria de Isaac Asimov está protagonizada por Jared Harris y Lee Pace, a los que acompañan Lou Llobell y Leah Havey.

'Misa de medianoche' (Netflix)

'Midnight Mass' | Teaser | Netflix

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Mike Flanagan, creador de La maldición de Hill House, regresa con una serie original ambientada en una pequeña comunidad aislada en una isla, donde las desavenencias ya existentes se intensifican con el regreso de un joven caído en desgracia (Zach Gilford) y la llegada del padre Paul, un carismático sacerdote (Hamish Linklater). Su aparición en la isla coincide con unos acontecimientos inexplicables y aparentemente milagrosos, que avivan la devoción religiosa de los lugareños.

'La Fortuna' (Movistar+)

Tráiler final de 'La fortuna' (Movistar+), la primera serie de Alejandro Amenábar

Fecha de estreno: 30 de septiembre

La primera serie de televisión de Alejandro Amenábar adapta el cómic El tesoro del cisne negro de Paco Roca, y narra la historia de Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático, que se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. En el reparto están Álvaro Mel (La otra mirada), Ana Polvorosa (Las chicas del cable), Stanley Tucci, Clarke Peters (The Wire) y T´Nia Miller (La maldición de Bly Manor), entre otros.

'Succession' T3 (HBO)

'Succession' | Tráiler temporada 3 | HBO España

Fecha de estreno: en octubre

Después de casi dos años de ausencia regresan las intrigas de la disfuncional familia Roy. Sus eternas pugnas prometen más drama que nunca, gracias a la guerra declarada entre Kendall y Logan, en la que el resto de personajes tendrán que elegir bando. También promete mucho humor, porque Succession es una de las series más divertidas de la ficción actual. En esta nueva entrega se han incorporado nuevos actores, entre los que destacan los fichajes de Alexander Skarsgård (Big Little Lies) y Adrien Brody (Peaky Blinders).

'Reservation Dogs' (Disney+)

Fecha de estreno: por confirmar

La comedia de Sterlin Harjo y Taika Waititi sigue a cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma que pasan sus días robando y cometiendo algunos delitos para ahorrar y poder marcharse a la exótica y lejana tierra de California. Para lograr su cometido, deberán sobrevivir a una guerra por el territorio contra una banda rival mucho más ruda. Rodada en el lugar donde se ambienta, Okmulgee, Oklahoma, la serie traslada a la televisión la vida indígena de forma novedosa, tanto frente como detrás de la cámara. Ha sido renovada por una segunda temporada.

'Evil' T2 (SYFY)

Fecha de estreno: por confirmar

Ahora que se ha acabado la quinta temporada de The Good Fight es el momento de lanzarnos a la segunda entrega de la otra serie creada por el matrimonio King, Evil. Inclasificable desde el principio, se convirtió en una sorpresa en su estreno, y en su regreso promete ser tan impredecible, ambigua, estimulante, compleja, sexy y terrorífica como siempre.

'Hacks' (HBO)

'Hacks' | Promo temporada 1 | HBO Max

Fecha de estreno: por confirmar

Aunque no se ha anunciado oficialmente su estreno en España, es más que probable que esta serie, que tiene 15 nominaciones en los Emmy de este año, sea uno de los reclamos de HBO Max cuando se lance este otoño. Jean Smart interpreta en Hacks a Deborah Vance, una legendaria monologuista de comedia que tiene su espectáculo propio en Las Vegas desde hace décadas. Cuando su representante le dice que se rumorea que van a reducir el número de sus funciones semanales, le sugiere colaborar con Ava, una guionista de comedia milenial, para que actualice su show, porque sus bromas han quedado un poco caducas.

'Impeachment: American Crime Story' (por confirmar)

'American Crime Story: Impeachment' | Teaser | FX

Fecha de estreno: por confirmar

Seguimos sin saber si la nueva temporada de American Crime Story llegará a Netflix o a Star de Disney+, pero confiamos en que pronto se resuelva ese misterio. Basada en el libro de Jeffrey Toobin A vast conspiracy, que detalla la historia del escándalo sexual de Bill Clinton (Clive Owen) con la entonces becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky (Beannie Feldstein), desde los puntos de vista de las mujeres que se vieron envueltas en este caso. También están en el reparto Edie Falco, Sarah Paulson, Annaleigh Ashford, Billy Eichner y Cobie Smulders.

'Dexter: New Blood' (Movistar+)

'Dexter' - Tráiler temporada 9 - Showtime

Fecha de estreno: 08 de noviembre

Después del bochornoso final que tuvo la serie en 2013 nadie habría apostado porque la noticia del regreso de Dexter pudiera despertar interés. Qué equivocados estábamos. Este cambio de opinión se debe a que Clyde Phillips, el showrunner original hasta la cuarta temporada, es el responsable del regreso, y que su objetivo es "aprovechar la oportunidad de congraciarnos con los fans y escribir un segundo final". Cada nuevo tráiler aumenta las ganas de descubrir cómo llegó Dexter Morgan a ese pueblo nevado y qué ha estado haciendo con su "pasajero oscuro".

'La rueda del tiempo' (Amazon)

'La Rueda del Tiempo' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Basada en las exitosas novelas de Robert Jordan, una de las sagas de fantasía más populares de todos los tiempos, por fin llega esta adaptación ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella. La historia empieza cuando Moiraine (Rosamund Pike), miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai, llega a la pequeña ciudad de Dos Ríos. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el Dragón Renacido y que salvará o destruirá a la humanidad.

'Ojo de Halcón' (Disney+)

Hailee Steinfeld y Jeremy Renner protagonizan 'Ojo de Halcón'. IMDb

Fecha de estreno: 24 de noviembre

La serie contará las aventuras de Ojo de Halcón desde el punto de vista de la sucesora de Clint Barton: Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una de las integrantes del grupo de los jóvenes vengadores que están destinados a salvar el planeta en futuras fases de la historia de Marvel. Jonathan Igla, guionista de Mad Men, será el principal responsable del rumbo narrativo de la serie, en la que también aparecerán Vera Farmiga y Tony Dalton.

'La casa de papel' T5B (Netflix)

'La casa de papel Parte 5': tráiler del volumen 1 de la temporada final de la serie de Netflix

Fecha de estreno: 03 de diciembre

El final de esta serie marca España y éxito global de Netflix llegará el 3 de diciembre con el estreno de sus cinco últimos episodios. Será el cierre de una aventura épica que ya es historia del audiovisual nacional, que en palabras de su creador, Álex Pina, se centrará más en la emocionalidad de los personajes: "es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida”.

