Los estrenos de series y películas de la semana en Netflix, Amazon, Disney+ y más (6 al 12 de septiembre)

Iniciamos la semana del 6 al 12 de septiembre con una nueva tanda de estrenos de series y películas, que llenarán de opciones los catálogos de las plataformas bajo demanda y las parrillas de los canales en España. Sacad papel y boli, por que llegan un buen número de títulos a Netflix, Disney+, Movistar+, Apple TV+, Starzplay, ATRESplayer PREMIUM, AMC, COSMO y SYFY.

Destacan los estrenos de la nueva y terrorífica antología de Ryan Murphy American Horror Stories, el regreso a los infiernos junto a Lucifer en su última temporada, el estreno de la cuarta temporada del fenómeno #Luimelia y la lúgubre historia en clave de thriller de Dr. Death.

Lunes, 6 de septiembre

'Billions' - Temporada 5B (Movistar+)

Imagen promocional 'Billions'. Showtime

Chuck Rhoades (Paul Giamatti) es un influyente y ambicioso fiscal de Nueva York que se dedica a investigar un caso de uso de información privilegiada vinculado al multimillonario Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis). Axe dirige su propia compañía y consigue mantenerla a flote tras los ataques del 11 de septiembre y el colapso financiero de 2008, convirtiéndose en el rey de los 'hedge funds' (fondos de inversión privados). En paralelo, Rhoades ve este caso como una oportunidad propicia para despegar a nivel profesional y antes o después, ambos se verán enzarzados en una encarnizada lucha de titanes en la que no dudarán en recurrir a sus mejores bazas -incluso al juego sucio- para vencer al otro a cualquier precio.

'Pretty Hard Cases' - Temporada 1 (COSMO)

'Pretty Hard Cases' COSMO

Sam Wazowski (Meredith MacNeill), detective de Armas y Pandillas, y Kelly Duff (Adrienne C. Moore), detective de la brigada antidrogas, son dos profesionales radicalmente diferentes que solo comparten una característica en común: ambas tienen 40 años. Las dos destacan en su trabajo, compaginando sus ambiciosos resultados con unas vidas personales que brillan por la ausencia de orden.

'Limetown' - Temporada 1 (SYFY)

'Limetown' SYFY

Lia Haddock (Jessica Biel), una periodista de investigación de la Radio Pública Americana, hará todo lo posible para desvelar el secreto que se esconde detrás de la desaparición de 300 personas en el pueblo de Limetown, hace casi 20 años. En el camino, el caso terminará provocando en ella una profunda e intensa obsesión que además, también le llevará hacia su propia introspección personal. La serie, creada por Zack Akers y Skip Bronkie, está basada en el exitoso podcast producido por Two-Up, que también ha logrado inspirar a otros proyectos como 36 Questions o The Wilderness.

'Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration4' - Serie documental (Netflix)

'Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration4', una serie documental espacial. Netflix

Del director Jason Hehir (The Last Dance), esta miniserie documental de cinco episodios explora el espacio junto a cuatro civiles en la misión SpaceX Dragon. Con la misión de alcanzar una altitud superior a la de la Estación Espacial Internacional, los espectadores presenciarán cómo fue el paso más ambicioso hasta la fecha en la trepidante era de la exploración espacial civil, que hará historia por ser la primera misión orbital integrada exclusivamente por civiles.

Martes, 7 de septiembre

'Al borde' - Temporada 1 (Netflix)

Fotograma de 'Al borde', una serie protagonizada por Julie Delpy Netflix

En esta comedia ambientada en el delirante mundo que envuelve a la ciudad de Los Ángeles, cuatro mujeres intentarán arreglárselas en plena crisis de la mediana edad. Situando la historia antes de la pandemia, una chef, una madre soltera, una heredera y una desempleada profundizan en temas como el amor y el trabajo. La serie estrena una primera temporada con 12 episodios de media hora, protagonizados por la célebre Julie Delpy (Antes del amanecer), que firma unos guiones y diálogos conmovedores.

'En la piel de James Bond' - Documental (Apple TV)

Daniel Craig como James Bond en una de sus películas.

Documental de 45 minutos de duración en el que se repasa la carrera de Daniel Craig y su vínculo con el mítico personaje de James Bond durante los 15 años que lleva poniéndose en su piel. El documental incluye escenas nunca vistas detrás de las cámaras.

Miércoles, 8 de septiembre

'Que te den, Kevin' - Temporada 1 (AMC)

'Que te den, Kevin' | Tráiler | AMC

Allison McRoberts (Valerie Armstrong) es una típica ama de casa de una serie que, como su marido se niega a madurar, se ve obligada a actuar y emprender su propio proyecto de vida. Lo que parece ser una típica sitcom termina convirtiéndose en una serie que rompe con las conveciones de la televisión, combinando los recursos multicámara de este tipo de producciones con una historia rompedora que cuestiona cuáles son los límites del género televisivo.

'American Horror Stories' - Temporada 1 (Disney+)

La serie antológica American Horror Stories consta de siete historias de terror independientes, donde veremos desde una casa encantada y un manicomio hasta un aquelarre de brujas, un espectáculo ambulante de monstruos, un hotel con una oscura historia encerrada o un lúgubre y sospechoso campamento de verano. Siguiendo los pasos de la serie de la que parte originalmente (American Horror Story), esta producción contribuye a la original manera de construir el género de terror, dejando que los fans especulen ansiosos qué ocurrirá en el siguiente episodio.

'Doggie Kamealoha, una médica precoz' - Temporada 1 (Disney+)

La protagonista de 'Doogie Kamealoha, una médica precoz'. Disney+

La Dra. Lahela Kamealoha (Peyton Elizabeth Lee) es una joven prodigio de 16 años que ha logrado compaginar su incipiente carrera médica con los desafíos que le brinda la adolescencia. En el hospital, la genial Lahela deslumbra ante pacientes y colegas, que la apodan Doogie por el protagonista de la serie de los 90 Un médico precoz. En casa, su padre Benny (Jason Scott Lee) y su madre Clara (Kathleen Rose Perkins), que también trabaja en el mundo de la medicina, temen que crezca demasiado rápido. Sin embargo, con el apoyo de su cariñosa y cómica ohana (familia y amigos), Lahela será capaz de forjar su propio camino.

'Into the Night' - Temporada 2 (Netflix)

Fotograma de la segunda temporada de 'Into the Night'. Netflix

Basada en la novela The Old Axolotl de Jacek Dukaj, la serie nos contaba cómo el sol había empezado a provocar la muerte de todo aquel que se expusiera a él. Sin saber exactamente las causas por las que ocurre, los pasajeros y la tripulación de un vuelo nocturno pondrán rumbo al norte, intentando evitar a la ardiente y abrasadora estrella.

En septiembre se estrena la segunda temporada, en la que veremos qué decisiones tomarán los pasajeros del vuelo 21 tras haber podido refugiarse del sol en un antiguo búnker militar soviético de Bulgaria. Su alivio durará poco cuando parte de sus alimentos se estropee por accidente, obligándoles a actuar de manera improvisada para lograr su supervivencia.

Jueves, 9 de septiembre

'Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali' - Documental (Netflix)

Muhammad Ali y Malcolm X tendrán un documental que habla sobre la compleja relación que compartían. Netflix

El largometraje documental basado en el libro Blood Brothers, escrito por Randy Roberts y Johnny Smith, se centra en dos de las figuras más emblemáticas del siglo XX: Muhammad Ali y Malcolm X. Durante tres años que resultaron cruciales para ambos, forjaron una amistad que cambiaría al mundo entero. En Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali, se traza el ascenso casi simultáneo y simbiótico del carismático campeón olímpico que cautivó a Estados Unidos y el revolucionario intelectual que clamó contra la opresión. Cuenta con entrevistas de personas que vivieron aquellos momentos junto a ellos e imágenes inéditas para intentar reflejar esta complejísima relación. El documental está producido por Kenya Barris y dirigido por Marcus A. Clarke.

'Las mujeres y el asesino' - Serie documental (Netflix)

Esta serie documental narra cómo ocurrió la captura del asesino en serie Guy Georges gracias a la labor incansable de dos mujeres: una jefa de policía y la madre de una víctima.

Viernes, 10 de septiembre

'Kate' - Película (Netflix)

Fotograma de 'Kate'. Netflix

Después de ser envenenada, una despiadada criminal (Mary Elizabeth Winstead) tendrá menos de 24 horas para vengarse de sus enemigos. En el proceso, formará una inesperada alianza con la hija de una víctima del pasado.

'Come From Away' - Película (Apple TV+)

Tráiler de 'Come From Away: Bienvenidos a Gamber', el musical de Broadway para Apple TV+

Adaptación del célebre musical de Broadway, cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra el 11 de septiembre de 2001. Poco a poco, la gente de la zona acoge a los nuevos visitantes en su comunidad, y todos juntos y al ritmo de la música intentarán gestionar entre risas y un sentimiento general de esperanza lo que sucedió en esa tragedia.

'Lucifer' - Temporada 6 (Netflix)

'Lucifer' | Temporada final | Netflix

La serie sigue los pasos de Lucifer (Tom Ellis) quien, tras haberse convertido en el Señor del Infierno, se ha visto envuelto en el aburrimiento. El protagonista decide dejar el trono y abandonar su reino para trasladarse a la ciudad de Los Ángeles y abrir un lujoso piano-bar llamado Lux. Una vez allí ayudará a la policía a castigar a los más peligrosos criminales de la ciudad. Tras cinco temporadas y algunas idas y venidas, su historia llega a su fin, y mientras el mundo se desintegra por la ausencia de un dios, él tendrá que hacer algo para impedir que el mundo que conocemos se derrumbe.

'The Voyeurs' - Película (Amazon Prime Video)

'The Voyeurs' | Tráiler | Amazon Prime Video

Pippa (Sydney Sweeney) y Thomas (Justice Smith) se mudan juntos al que será el apartamento de sus sueños. Al instalarse en la zona, se dan cuenta de que sus ventanas dan directamente al bloque de enfrente, y será entonces cuando decidan espiar a sus vecinos, encadenando una sucesión de eventos que les llevará al más absoluto desastre.

'LuLaRich' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

'LuLaRich' Amazon Prime Video

LuLaRoe es el nombre de una empresa de marketing multinivel con sede en Estados Unidos que vende ropa de mujer. Tras ser fundada en 2012 por Deanne Brady y su esposo Mark Stidham, fue acusada en 2019 de liderar una estafa piramidal que engañaba a miles de mujeres desde su plataforma.

Domingo, 12 de septiembre

'#Luimelia' - Temporada 4 (ATRESplayer PREMIUM)

Las protagonistas de #Luimelia en una imagen de la temporada 4. ATRESplayer PREMIUM

El spin-off de Amar es para siempre se centra en la relación entre Luisita y Amelia, dándole forma y situándola en el presente, 43 años después de su historia original. En el 2020, Luisita y Amelia aún no se conocen, son unas jóvenes de la generación millennial que tienen ante sí las libertades y posibilidades que ofrece la sociedad actual, y que al mismo tiempo también deberán lidiar con los escollos que aún permanecen.

La nueva temporada incluye nuevos personajes e historias que siguen expandiendo el proyecto, contando más en profundidad el origen del resto de personas que rodean a los protagonistas.

'Dr Death' - Temporada 1 (Starzplay)

'Dr. Death' | Tráiler | Starzplay

La miniserie Dr. Death se basa en el podcast homónimo estadounidense de Wondery que narra la aterradora historia real del Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson), una conocida eminencia de la medicina en la comunidad sanitaria de Dallas. El que parecía un brillante y carismático joven a punto de abrir una consulta de neurocirugía terminó siendo un aterrador criminal sin precedentes. Los pacientes que entraban en su quirófano para someterse a las operaciones más complejas de columna vertebral, terminaban saliendo de allí con mutilaciones permanentes o incluso metidos en un ataúd. Al acumularse las víctimas, dos de sus compañeros, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin) y el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater), se proponen hacer algo para detenerlo.

También te puede interesar...

• Crítica: ‘El poder del perro’, el peliculón de Jane Campion con el que Netflix vuelve a triunfar

• Así se hizo: el episodio de Doctor Extraño en ’¿Qué pasaría si...?, el mejor de la serie animada de Disney+

• Álvaro Díaz (Netflix España): "Si alguien tiene una buena idea es bienvenido, quiero escucharla antes que nadie"

Sigue los temas que te interesan