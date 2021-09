Así será 'Cabinets of Curiosities', la serie de terror creada por Guillermo del Toro para Netflix

La alianza entre Guillermo del Toro y Netflix continúa dándonos alegrías. Después de Tollhunters: The Rise of The Titans, el director mexicano ya está preparando la película Pinocchio y la serie Cabinets of Curiosities, sus dos próximos proyectos en la plataforma. De este último se han hecho públicos detalles que han creado mucha expectación, por lo que es un buen momento para recopilar toda la información que hay disponible sobre este proyecto que ya está en producción.

Para evitar confusiones, y por si le estabais siguiendo la pista, debemos aclarar que esta serie de terror fue anunciada en 2018 (cuando empezó a desarrollarse el proyecto) como Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight, y simplemente le han cambiado el título, algo que es muy habitual durante el desarrollo de las series.

Qué es 'Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities'

Es una serie antológica de terror creada y producida por Del Toro que se inspirará en cada episodio en relatos de escritores como Michael Shea, H.P. Lovecraft, Emily Carroll, Henry Kuttner, incluyendo también dos cuentos originales del ganador del Óscar por La forma del agua.

Según reza la sinopsis oficial, estas sofisticadas y siniestras historias van "de lo mágico a lo macabro, de lo gótico a lo grotesco o simplemente espeluznantes". Y están concebidas para romper con nuestra idea tradicional del terror.

Parte del elenco de 'Cabinet of Curiosities', la nueva serie de Guillermo Del Toro. Netflix

Actores confirmados

Aunque no se han dado detalles de los personajes que interpretarán, se ha confirmado que en el reparto actores como Andrew Lincoln (The Walking Dead), Essie Davis (The Babadook), F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom), Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead), Sebastian Roché (The Man in the High Castle) Crispin Glover (Regreso al futuro), David Hewlett (See), David Hewlett (Stargate Atlantis) y Peter Weller (Robocop).

Un equipo estelar seleccionado personalmente por Del Toro

El gabinete de las curiosidades de Del Toro tendrá directores y guionistas distintos en cada episodio, un listado espectacular de referentes del género que ha sido seleccionado personalmente por el creador.

● Jennifer Kent (The Babadook) escribe y dirige un episodio basado en una historia original de Guillermo del Roro, que tendrá a Andrew Lincoln como protagonista.

● David Prior (The Empty Man) dirige un episodio escrito por David S. Goyer (The Dark Knight) basado en un cuento corto de Michael Shea.

● Guillermo Navarro (Godfather of Harlem, Narcos) dirige el guion escrito por Regina Corrado (Deadwood, The Strain) basado en una historia original de Del Toro.

● Vincenzo Natali (Cube) escribe y dirige un episodio basado en un relato de Henry Kuttner.

● Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) dirige el guion escrito por Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) a partir de un relato escrito por Emily Carroll.

● Keith Thomas (Firestarter) dirigirá el episodio escrito por Lee Patterson (Curve) a partir de un relato de H.P. Lovecraft.

● Catherine Hardwicke (Twilight) dirige la historia escrita por Mika Watkins (Origin) basada en un relato de H.P. Lovecraft.

● Panos Cosmatos (Mandy) dirige y coescribe con una historia original con Aaron Stewart-Ahn.

Cuándo se estrena

La producción ha comenzado este mes de septiembre en Toronto y está previsto que la serie se estrene durante 2022 en Netflix.

