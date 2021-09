'Alerta Roja': cuándo y dónde se estrena, tráiler, sinopsis y reparto de la película de Netflix

Alerta Roja es una película de acción y thriller dirigida por Rawson Marshall Thurber y protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, que se estrenará en Netflix el próximo 12 de noviembre.

El filme inicialmente iba a ser proyectado en las salas de cine, pero Netflix adquirió los derechos y se quedó con el proyecto en 2019 antes de iniciar su rodaje, por lo que sólo estará disponible en su plataforma.

De qué va 'Alerta Roja'

Cuando la Interpol envía una Alerta Roja, significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar atentos para capturar a los criminales más buscados. En este largometraje, John Hartley (Dwayne Johnson) es un agente benévolo del FBI y su trabajo consiste en localizar quiénes andan detrás de las peores fechorías del mundo.

Sin embargo, mientras lleva a cabo su cometido, se topa de bruces con Nolan Booth (Ryan Reynolds) y The Bishop (Gal Gadot), dos ladrones rivales que se encuentran en mitad de un atraco. Esta coincidencia será capaz de dar pie a que suceda prácticamente cualquier cosa.

Reparto y equipo de 'Alerta Roja'

Las tres estrellas del cine de acción de Hollywood Dwayne Johnson (Fast & Furious), Ryan Reynolds (Deadpool) y Gal Gadot (Wonder Woman) se reúnen en la pantalla como protagonistas de Alerta Roja, además de Ritu Arya (The Umbrella Academy) y Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Eel largometraje ha sido escrito y dirigido por Rawson Marshall Thurber (Somos los Millers) y producido por Hiram Garcia, Johnson y Dany Garcia de Seven Bucks Productions, Beau Flynn’s Picture Co. y Thurber’s Bad Version, Inc.

Cuándo y dónde se estrena 'Alerta Roja'

Alerta Roja se estrenará en Netflix el viernes 12 de noviembre.

Primeras imágenes

Tráiler

'Alerta Roja' | Tráiler VO | Netflix

