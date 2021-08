Los estrenos de series y películas más esperados de septiembre en Netflix, HBO, Amazon, Disney+ y más

Malas noticias: el verano esta a punto de acabar. Buenas noticias: este mes de septiembre hay tantos estrenos potentes de películas y series en plataformas como Netflix, HBO, Movistar+, Disney+, Starzplay y Apple TV+ que agradecerás la oportunidad de sentarte al sofá y disfrutar durante horas.

Después de unos meses de verano en los que hemos disfrutado del regreso de Ted Lasso, estrenos premium como Viuda negra y Jungle Cruise y sorpresas como The White Lotus, la trilogía La calle del terror y Schmigadoon!, este mes apostamos por 13 nuevos títulos que apuntar en vuestras agendas.

'La casa de papel' T5 volumen 1 (Netflix)

'La casa de papel Parte 5': tráiler del volumen 1 de la temporada final de la serie de Netflix

Fecha de estreno: 3 de septiembre

El final de La casa de papel ya está escrito. Al principio de los nuevos episodios, la banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa, pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército.

Se acerca el final del mayor atraco de la historia. Patrick Criado (Antidisturbios), Miguel Ángel Silvestre (En el corredor de la muerte), Alberto Amarilla (El internado: Las cumbres) y José Manuel Seda (Física o Química) se incorporan a la traca final de la serie.

'Cenicienta' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 3 de septiembre

La nueva y audaz versión musical del cuento tradicional seguirá los pasos de Cenicienta, una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permite, pero que será capaz de perseverar y conseguir sus objetivos con una ayuda muy especial.

Kay Cannon (Dando la nota) dirige a la estrella del pop Camila Cabello en su primera película como protagonista. La reina de Broadway Idina Menzel como la Madrastra y el revolucionario actor de Pose Billy Porter como el mítico personaje de la Hada Madrina darán lustre a una película que debería haberse visto en las salas de cine. Finalmente será Amazon Prime Video la que se encargue de estrenarla en exclusiva.

'Lo que hacemos en las sombras' (HBO)

'Lo que hacemos en las sombras', la serie de FX regresa a HBO. HBO

Fecha de estreno: 3 de septiembre

La estupenda serie de FX que en España emite HBO se consagró en su segunda temporada, recibiendo por sorpresa una merecida nominación como mejor comedia en los Emmy (más impresionante todavía fueron sus tres presencias en la categoría de guion).

Después del épico final de su segunda entrega, en esta nueva los protagonistas disfrutan de un nuevo nivel de poder y conocerán al vampiro original, aquel del que descienden todos. También cruzarán sus caminos con una sirena tentadora, gárgolas, hombres lobo, casinos, cultos al bienestar, exnovias, gimnasios sobrenaturales y la celebración de los primeros 100 años de Colin, el vampiro energético. Lo sentimos por los que desean encontrarse con Jackie Daytona en los nuevos episodios: los guionistas de la serie ya han avisado que el álter ego de Lazslo no aparecerá en la tercera temporada.

'Doctor Muerte' (Starzplay)

'Dr. Death' | Tráiler | Starzplay

Fecha de estreno: 12 de septiembre

Starzplay estrenará en España esta serie original de Peacock. Basada en el exitoso pódcast de Wondery, Dr Death (traducido a varios idiomas, entre ellos el español), se centra en el doctor Christopher Duntsch (Joshua Jackson), un carismático y brillante neurocirujano que se convierte en una estrella en la comunidad médica de Dallas. Sin embargo, los pacientes que entran en su quirófano salen de allí mutilados o muertos. Cuando el número de víctimas empieza a acumularse, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin) y el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater), junto a la fiscal de Dallas Michelle Shugart (Anna Sophia Robb), intentan por todos los medios que se le retire la licencia médica.

'Secretos de un matrimonio' (HBO)

'Secretos de un matrimonio' | Teaser | HBO

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Hagai Levi, el responsable de la serie original de En terapia y cocreador de The Affair, escribe y dirige esta revisión moderna de la miniserie de Ingmar Bergman en la que se exploraba la desintegración de una pareja en un relato que cubría una década. Oscar Isaac y Jessica Chastain se ponen en la piel de la pareja central, un matrimonio en crisis al que seguiremos durante una década.

Secretos de un matrimonio se estrenará mundialmente en el Festival de Venecia fuera de concurso. En la miniserie de cinco episodios, Mira es una ejecutiva que trabaja en el campo de las nuevas tecnologías y que hace alarde de sus ambiciones y su confianza en sí misma. Sin embargo, no termina de sentirse satisfecha con su matrimonio. Por otro lado está Jonathan, un profesor de filosofía más complaciente que hará todo lo posible para mantener intacta su relación.

'Todos hablan de Jamie' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Todos hablan de Jaime es la adaptación cinematográfica de un aclamado musical del West End londinense sobre un adolescente que sueña con ser drag queen. Richard E. Grant (nominado al Oscar por ¿Podrás perdonarme algún día?) aparecerá en un papel clave en el viaje de descubrimiento y aceptación del joven.

Inspirada en hechos reales, el debut como director de Jonathan Butterell (responsable de la puesta en escena de la obra en los escenarios de Londres) sigue a Jamie New, un adolescente de Sheffield que sueña con una vida sobre el escenario. Jamie tendrá que enfrentarse a un padre que no le apoya, a un orientador escolar poco inspirado y a unos ignorantes compañeros de clase que no le entienden.

'Sex Education' (Netflix)

'Sex Education' | Tráiler T3 | Netflix

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Empieza un nuevo curso en el instituto más festivo y sexual de la televisión. La tercera temporada de Sex Education seguirá los pasos de un Otis sexualmente activo, la relación de Eric y Adam y el embarazo de Jean. Al mismo tiempo, la nueva directora Hope intentará transformar el instituto, en el pilar de excelencia que un día fue, Aimee descubre lo que es el feminismo, Jackson se enamora y un mensaje de audio muy comprometido sale a la luz.

Se unen al reparto de la serie Jason Isaacs (Harry Potter y la cámara secreta) como Peter, el hermano mayor y con mucho más éxito en la vida del Señor Groff; le cantante Dua Saleh, que debuta en la interpretación como Cal, une estudiante de género no binario que llega a Moordale; Indra Ové (Resident Evil) será Anna, la madre adoptiva de Elsie; y Jemima Kirke (Girls) como la nueva directora Hope.

'The Morning Show' T2 (Apple TV+)

Nuevo trailer de 'The Morning Show' | Temporada 2 | Apple TV+

La serie estrella de Apple TV+ hasta el momento, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, vuelve con su segunda temporada arrancando desde los explosivos sucesos de la primera y el equipo de The Morning Show intenta recuperarse de la destrucción causada por las acciones de Alex (Aniston) y Bradley (Witherspoon). Repiten en el reparto Steve Carell, Billy Crudup o Mark Duplass, entre otros, a los que se sumará la incorporación de Julianna Margulies (The Good Wife).

'Y, el último hombre' (Disney+)

Fecha de estreno: 22 de septiembre

Star de Disney+ será el hogar en España de la esperada adaptación de los cómics de Brian K. Vaughan y la dibujante Pia Guerra que ha rodado FX on Hulu. Y: El último hombre sigue a Yorick Brown y su mascota, el mono Ampersand, únicos supervivientes de una extraña plaga que ha acabado con la vida del resto de los seres de cromosomas Y del planeta, incluidos embriones y espermatozoides. Acompañado por la agente 355 de una organización secreta de los Estados Unidos y la Dra. Mann, Yorick intenta encontrar a su novia, que se encontraba en Australia en el momento que se desató la plaga. En su camino descubrirá cómo ha cambiado el mundo con la nueva situación, mientras evita los peligros que le acechan por su condición.

'Brooklyn Nine-Nine' T8 (Comedy Central)

'Brooklyn Nine-Nine' Netflix

Fecha de estreno: 22 de septiembre

La popular comedia ambientada en la comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York se enfrenta a su última y más difícil temporada. Los ejecutivos de NBC y los productores de la serie se plantearon cancelar directamente la serie protagonizada por Andy Samberg: 2021 no parecía un gran momento para seguir riendo junto a un grupo de detectives que resuelven casos y viven situaciones absurdas y divertidas mientras la policía en Estados Unidos lleva más de un año con una brutal crisis de relaciones públicas desde el asesinato de George Floyd. Los nuevos episodios que llegan a Comedy Central intentan mantener el espíritu jovial de la serie sin renunciar a abordar el cuestionado y cuestionable papel de la policía en la sociedad estadounidense.

'Misa de medianoche' (Netflix)

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Mike Flanagan es uno de los referentes del cine de terror de la última década y con La maldición de Hill House de Netflix se consolidó también como un gran narrador. Su nueva miniserie de siete episodios es un relato original que nos lleva hasta Crockett, una isla remota, en la que una comunidad que vive aislada empieza a experimentar hechos que parecen milagrosos y también presagios aterradores justo después de la llegada de un misterioso sacerdote.

En el reparto destacan Zach Gilford (Chicas buenas) y Hamish Linklater (Legion), junto a varios colaboradores de trabajos previos de Flanagan como Alex Essoe (Doctor Sueño), Samantha Sloyan (La maldición de Hill House), Annabeth Gish (La maldición de Hill House), Kate Siegel (La maldición de Hill House, Bly Manor), Michael Truco (Hush) y Henry Thomas (La maldición de Hill House, Bly Manor).

'Fundación' (Apple TV+)

Nuevo trailer de 'Fundación' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 24 de septiembre

¿Será Fundación la serie que consiga que Apple TV+ sea conocida más allá de la comunidad seriéfila? David S. Goyer (El caballero oscuro) es el showrunner detrás de la ambiciosa adaptación del clásico de ciencia ficción Fundación, de Isaac Asimov. La historia de esta obra seminal de la ciencia ficción arranca cuando el revolucionario Dr. Hari Seldon predice la inminente caída del Imperio, él y un grupo de leales seguidores viajan a los últimos confines de la galaxia para establecer La Fundación en un intento de reconstruir y preservar el futuro de la civilización. Enfurecidos por las teorías de Hari, los Cleons, una larga línea sucesoria de emperadores clónicos que ostentan el poder, temen que su control sobre la galaxia se pueda debilitar y deben reconocer la posibilidad, muy real, de perder su legado para siempre. Jared Harris (Chernobyl) y Lee Pace (Halt & Catch Fire) acompañan a los jóvenes Lou Llobell y Leah Havey al frente del proyecto.

'El estornino' (Netflix)

Fecha de estreno: 24 de septiembre Después de una trágica pérdida, Lilly ( Melissa McCarthy ) comenzará una batalla con un pájaro territorial ( El Estornino ) para conseguir el dominio de su jardín. Esto le proporcionará una vía poco probable para curar su dolor y reunir el coraje necesario para sanar sus relaciones y redescubrir su capacidad para amar de nuevo. Nueva película como director de Theodore Melfi, el responsable de la popular y nominada al Oscar Figuras ocultas. El estornino tendrá su premiere mundial en el próximo Festival de Toronto. Chris O'Dowd, Kevin Kline, Timothy Olyphant y Daveed Diggs completan su reparto.

'La fortuna' (Movistar+)

Tráiler final de 'La fortuna' (Movistar+), la primera serie de Alejandro Amenábar

Fecha de estreno: 30 de septiembre

La fortuna es la gran baza de ficción de Movistar+ en 2021. El Festival de San Sebastián mostrará la primera serie de Alejandro Amenábar, una de las grandes estrellas del cine español desde su debut con Tésis. Álvaro Mel será Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático que se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Álex emprenderá la aventura de su vida junto a una funcionaria y un abogado, descubriendo la importancia del amor, la amistad y el compromiso con aquello en lo que uno cree. Ana Polvorosa, Stanley Tucci, Clarke Peters, T'Nia Miller, Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo y Pedro Casablanc completan el espectacular reparto de la adaptación del cómic El tesoro del cisne negro, de Paco Roca.

