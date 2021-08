'Solo asesinatos en el edificio': estreno, tráiler, sinopsis, capítulos y reparto de la serie de Disney+

Solo asesinatos en el edificio es una serie de misterio, comedia y asesinatos, donde tres vecinos con una obsesión por los true crime se unirán para resolver uno muy real. La producción está protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez y se estrena en Disney+ el martes 31 de agosto.

De qué va

Partiendo de una idea original de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, la serie se centra en la historia de tres completos desconocidos que comparten una extraña pasión por los crímenes. Un día y por casualidad, se ven envueltos en un asesinato real cuando una escalofriante muerte tiene lugar en el exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York.

Los tres protagonistas sospechan que se trata de un asesinato y deciden emplear sus conocimientos sobre crímenes, aprendidos en podcats de true crime, para investigar quién anda detrás del mismo, documentando todo el proceso en un su propio podcast

En el camino, terminarán desentrañando los complejos secretos del edificio Arconia y, mientras tanto, también se dedicarán a lanzarse mentiras los unos a los otros, dando lugar a un resultado de lo más explosivo. Un asesino anda suelto y podría encontrarse entre ellos, así que tendrán que ponerse manos a la obra antes de que sea demasiado tarde.

Reparto y equipo

Los protagonistas de la serie son Steve Martin, que interpreta a Charles, un antiguo personaje muy querido de la televisión; Martin Short, en el papel de Oliver, un reconocido director de Broadway; y Selena Gomez, en el papel de Mabel, una veinteañera con un instinto muy sofisticado.

La serie está creada por el propio Steve Martin junto a John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). En la producción ejecutiva figuran también Martin Short, Selena Gomez, Jess Rosenthal, Jamie Babbitt y el creador de This Is Us, Dan Fogelman.

Cuándo y dónde se estrena

Los tres primeros episodios de Solo asesinatos en el edificio se estrenan el martes 31 de agosto en Disney+. Después, los siete restates se estrenarán semanalmente, pudiéndose ver un nuevo capítulo cada martes en la plataforma.

Capítulos

Cuidado con los SPOILERS de las sinopsis de los episodios. Leed bajo vuestra propia responsabilidad.

Capítulo 1 'True crime'

• Fecha de estreno: martes, 31 de agosto

• Escrito por Steve Martin y John Hoffman, y dirigido por Jamie Babbit

• Los vecinos del Upper West Side, Charles, Oliver y Mabel, se unen por un amor compartido por el crimen verdadero. Cuando un compañero de residencia muere en su edificio, el trío decide resolver el misterio y grabar un podcast para acompañar la investigación.

Capítulo 2 '¿Quién es Tim Kono?'

• Fecha de estreno: martes, 31 de agosto

• Escrito por Steve Martin, Kirker Butler y John Hoffman, y dirigido por Jamie Babbit

• El grupo comienza a investigar a la víctima. Mientras tanto, los secretos del pasado de Mabel saldrán a la luz.

Capítulo 3 '¿Cómo de bien conoces a tus vecinos?'

• Fecha de estreno: martes, 31 de agosto

• Escrito por Steve Martin, Ben Smith y John Hoffman, y dirigido por Gillian Robespierre

• Oliver utiliza sus habilidades de director de teatro para analizar el caso. Charles y Mabel cuestionan a un amante obsesionado con los gatos.

Capítulo 4 'El aguijón'

• Fecha de estreno: martes, 7 de septiembre

• Escrito por Steve Martin, Kristin Newman y John Hoffman, y dirigido por Gillian Robespierre

• Creyendo que el asesino podría ser un residente famoso poco accesible, el grupo busca el consejo de un presentador de podcasts de renombre.

Capítulo 5 'Giro'

• Fecha de estreno: martes, 14 de septiembre

• Escrito por Steve Martin y John Hoffman, y dirigido por Don Scardino

• La sinopsis del episodio 5 se revelará próximamente.

Capítulo 6 'Servir y proteger'

• Fecha de estreno: martes, 21 de septiembre

• Escrito por Steve Martin y John Hoffman, y dirigido por Don Scardino

• La sinopsis del episodio 6 se revelará próximamente.

Capítulo 7 'El chico del 6º B'

• Fecha de estreno: martes, 28 de septiembre

• Escrito por Steve Martin, Ben Philippe y John Hoffman, y dirigido por Cherien Dabis

• La sinopsis del episodio 7 se revelará próximamente.

Capítulo 8 'Fan Fiction'

• Fecha de estreno: martes, 5 de octubre

• Escrito por Steve Martin y John Hoffman, y dirigido por Cherien Dabis

• La sinopsis del episodio 8 se revelará próximamente.

Capítulo 9

• Fecha de estreno: martes, 12 de octubre

• Escrito por Steve Martin y John Hoffman, y dirigido por Jamie Babbit

• La sinopsis del episodio 9 se revelará próximamente.

Capítulo 10

• Fecha de estreno: martes, 19 de octubre

• Escrito por Steve Martin y John Hoffman, y dirigido por Jamie Babbit

• La sinopsis del episodio 10 se revelará próximamente.

Iremos actualizando la información de los siguientes episodios a medida que se vayan anunciando.

Primeras imágenes

Cartel Cartel de 'Solo asesinatos en el edificio' Disney+ Tráiler

'Solo asesinatos en el edificio' | Tráiler | Disney+

