Todas las series y películas que estrena Disney+ en septiembre: de 'Y: El último hombre' a 'SW: Visions'

'Happier Than Ever', 'Star Wars: Visions' y 'Y: El Último Hombre' destacan entre los estrenos de septiembre. Disney+

Disney+ le da la bienvenida a la nueva temporada televisiva de otoño inaugurando el mes de septiembre de 2021 con esperados estrenos de series y películas que llegarán a su catálogo.

Tras un largo verano con bastante escasez de novedades, vuelven las largas listas de estrenos, entre los que se encuentran la esperadísima y distópica serie basada en los cómics de DC Y: El Último Hombre; el imponente regreso Ryan Murphy en American Horror Story con la décima temporada titulada Double Feature y un spin-off llamado American Horror Stories; la versión en estilo de anime japonés que nos trae Star Wars: Visions; o la película concierto del nuevo álbum de la joven cantante Billie Eilish, titulado Happier Than Ever: una carta de amor a Los Ángeles.

Las series de Disney+ en septiembre de 2021

El estreno destacado del mes: 'Y: El Último Hombre' (22 de septiembre)

'Y: The Last Man' | Tráiler | FX

Esta serie de FX está basada en los cómics de DC de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, situándonos en un futuro posapocalíptico en el que un cataclismo elimina a todos los mamíferos con cromosoma Y, exceptuado a un hombre cisgénero y su mono, los únicos seres de género masculino en todo el planeta Tierra.

La serie narra la historia de los supervivientes en esta nueva realidad y los esfuerzos que tendrán que hacer para restaurar todo lo que se ha perdido y aprovechar la oportunidad de construir algo mejor desde cero.

El reparto está encabezado por Diane Lane, como la congresista Jennifer Brown; junto a Ashley Romans, que interpreta a la Agente 355; Ben Schnetzer, como Yorick Brown, Olivia Thirlby, en el papel de Hero Brown y Amber Tamblyn como Kimberly Cunningham, entre otras. La labor de producción ha sido realizada al completo por mujeres, donde destaca la labor de la showrunner Eliza Clark, que ya ha sido guionista en Animal Kingdom, The Killing y Rubicón.

Otros estrenos destacados del mes

'American Horror Stories' (8 de septiembre)

'American Horror Stories', un spin-off de Ryan Murphy Disney+

American Horror Stories es un spin-off de la premiada y exitosa serie de Ryan Murphy y Brad Falchuk American Horror Story. En esta serie antológica por episodios se narran diferentes historias de terror en cada uno de los siete que forman la primera temporada. Una casa encantada, un manicomio, un aquelarre de brujas, un espectáculo ambulante de monstruos, un hotel con una historia oscura o un lúgubre campamento de verano conforman las diferentes y terroríficas ambientaciones.

'American Horror Story: Double Feature' (22 de septiembre)

Cartel de 'American Horror Story: Double Feature'.

American Horror Story: Double Feature es la nueva temporada de la serie antológica de Ryan Murphy American Horror Story, que llegará a la plataforma el próximo 22 de septiembre, pudiéndose ver en versión original desde ese día y con su correspondiente doblaje en español desde el 13 de octubre.

En esta nueva dosis de episodios, se incluyen dos historias diferentes, en las que la arena y el mar jugarán un papel fundamental en cada una de las partes, llamadas El valle de la muerte y Marea roja.

Además, a partir del 1 de septiembre, todas las temporadas de American Horror Story estarán disponibles en la plataforma.

'Star Wars: Visions' (22 de septiembre)

'Star Wars: Visions' | Tráiler | Disney+

Se trata de una antología de cortometrajes que constará de nueve episodios independientes con estéticas propias y diferenciadoras las unas de las otras, realizados por los mejores creadores y narradores de anime del mundo. Todos los episodios se estrenarán al mismo tiempo, situando cada una de las historias en diferentes etapas cronológicas, que comprenden desde los hechos anteriores a La amenaza fantasma a después de El ascenso de Skywalker.

Todos los estrenos del mes

• 'Feyenoord: Solo hechos' - Documental (1/09)

• 'Dug y Carl' - Cortometrajes (1/09)

• 'Bunk'd' T4 (1/09)

• 'II Guerra Mundial: Dentro de las SS' - Documental (1/09)

• 'Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial' - Documental (1/09)

• 'Cazadores de bombas de la Segunda Guerra Mundial' - Documental (1/09)

• 'Juventudes Hitlerianas' - Documental (1/09)

• 'Supervivencia en la II Guerra Mundial' - Documental (1/09)

• 'El escuadrón de la Muerte de Hitler' - Documental (1/09)

• 'El último año de Hitler' - Documental - Documental (1/09)

• 'Nazi Megaestructuras' T1-T6 - Documental (1/09)

• 'El ascenso de los nazis' - Documental (1/09)

• 'Secretos ocultos de la Segunda Guerra Mundial' - Documental (1/09)

• 'Doogie Kamealoha: Una médica precoz' (8/09)

• 'Sin cita previa' T1-T6 (8/09)

• 'Narco Wars' - Documental (8/09)

• 'Good Trouble' T3 (15/09)

• 'Empire' T6 (15/09)

• 'Drugs Inc' T2-T7 - Documental (15/09)

• 'The Americans' T1-T6 (22/09)

• 'Ancient XFiles' - Documental (22/09)

• 'Danger Decoded' - Documental (22/09)

• 'Grown-ish' T2 (29/09)

• 'The Great North' (29/09)

• 'Malaka' T1 (29/09)

• 'Perdóname Señor' (29/09)

• 'Breakout' T2 (29/09)

Las películas de Disney+ en septiembre de 2021

El estreno destacado del mes: 'Happier Than Ever: una carta de amor a Los Ángeles' (3 de septiembre)

'Happier Than Ever: una carta de amor a Los Ángeles' | Tráiler | Disney+

La joven promesa de la música Billie Eilish debuta en Disney+ con Happier Than Ever: una carta de amor a Los Ángeles, una película-concierto original. En ella se seguirá la estela del reciente lanzamiento de su álbum Happier Than Ever, aprovechándola para deleitarnos con una interpretación íntima de todos los temas del álbum en orden consecutivo desde el escenario del legendario Hollywood Bowl.

El largometraje está dirigido por Robert Rodríguez y el ganador de un Oscar Patrick Osborne, y también incorpora algunos elementos de animación que llevarán al espectador a un viaje de ensueño por la ciudad de Billie y sus paisajes más reconocibles. Aparecen además invitados como el cantautor FINNEAS; el Coro de Niños de Los Ángeles; la Filarmónica de Los Ángeles, y el mundialmente reconocido guitarrista brasileño Romero Lubambo.

Otros estrenos destacado del mes

'Sparkshorts: Veintitantos' - Cortometraje (10 de septiembre)

'Veintitantos' Disney+

En esta compilación de cortometrajes se narra lo difícil que es ser adulto. Cuando las personas alcanzan esa madurez, habrá algunos días en los que todo saldrá bien, pero otros tantos será como transformarse en varios niños escondidos en una gabardina esperando que nadie vea que están ahí.

Gia se siente exactamente así, especialmente durante la noche de su 21 cumpleaños. En Veintitantos, se abordará cuáles son las inseguridades que tienen los adultos y cómo todos fingen hasta que consiguen superarlas.

'Nona' - Cortometraje (17 de septiembre)

Fotograma de'Nona' Disney+

Nona es una mujer mayor que ha planeado pasar su día libre desconectando del mundo que le rodea y ver la lucha libre. Sin embargo, su nieta Renee, una niña de cinco años, aparece de forma inesperada, obligando a Nona a escoger entre las dos cosas que más le gusta hacer en el mundo.

Todos los estrenos del mes

• 'Predator' (3/09)

• 'Wilson' (3/09)

• 'No habrá paz para los malvados' (3/09)

• 'Big Cats: la familia felina' - Documental (3/09)

• 'Secret Life of Predators' - Documental (3/09)

• 'La jirafa: el gigante africano' - Documental (3/09)

• 'El avestruz: un ave peculiar' - Documental (3/09)

• 'Botswana Africa's Hunter' - Documental (3/09)

• 'Tiburones caníbales' - Documental (3/09)

• 'Los más peligrosos de África' - Documental (3/09)

• 'Predator 2' (10/09)

• 'Lejos del mundanal ruido' (10/09)

• 'El cuerpo' (10/09)

• '9/11 Firehouse' - Documental (10/09)

• '9/11 Rescue Cops' - Documental (10/09)

• 'Los archivos secretos de Osama Bin Laden' - Documental (10/09)

• '9/11 Controlando el cielo' - Documental (10/09)

• 'Eyewitness: D Day' - Documental (10/09)

• 'Predators' (17/09)

• 'Calvary' (17/09)

• 'Fuera de carta' (17/09)

• 'Regresión' (17/09)

• 'The Predator' (24/09)

• 'Abraham Lincoln: Cazador de vampiros' (24/09)

• 'Drive' (24/09)

• 'Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas' (24/09)

• 'Hitler, el adicto' - Documental (24/09)

• 'El supercañón de Hitler' - Documental (24/09)

• 'The King Who Fooled Hitler' - Documental (24/09)

• 'Nazi Death Camp: The Great Escape' - Documental (24/09)

