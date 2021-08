Sex Education empieza el curso en septiembre, estrenando su tercera temporada el próximo 17 de septiembre. La serie protagonizada por Asa Butterfield y Gillian Anderson regresa a Netflix con su reparto de siempre, que incorpora algunos personajes nuevos.

De qué va

Empieza un nuevo curso, que seguirá los pasos de un Otis sexualmente activo, la relación de Eric y Adam y el embarazo de Jean. Al mismo tiempo, la nueva directora Hope intentará transformar el instituto, en el pilar de excelencia que un día fue, Aimee descubre lo que es el feminismo, Jackson se enamora y un mensaje de audio muy comprometido sale a la luz.

Reparto y equipo

La serie está protagonizada por Asa Butterfield (Miss Peregrine y los niños peculiares), Gillian Anderson (Years and Years, The Crown, Expediente X), Emma Mackey (Eiffel), Ncuti Gatwa (La última carta de amor), Connor Swindells (Emma), Aimee-Lou Wood (The Electrical Life of Louis Wain), Kedar Williams-Stirling (Shank), Chaneil Kular, Simone Ashley (Bridgerton), Mimi Keene, Tanya Reynolds (Emma), Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff (Shameless), George Robinson, Chinenye Ezeudu y Alistair Petrie.

En esta tercera temporada se unen al reparto Jason Isaacs (Harry Potter y la cámara secreta) en el papel de Peter, el hermano mayor y con mucho más éxito en la vida del Señor Groff (Alistair Petrie); le cantante y compositore Dua Saleh, que debuta en la interpretación como Cal, une estudiante de género no binario que llega a Moordale; Indra Ové (Resident Evil), que da vida a Anna, la madre adoptiva de Elsie; y Jemima Kirke (Girls), en el papel de la nueva directora Hope.

Sex Education fue creada y escrita por Laurie Nunn. En el equipo de guion están Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey y Alice Seabright, con material adicional de Jodie Mitchell. Esta tercera temporada está dirigida por Ben Taylor y Runyararo Mapfumo. Laurie Nunn, Ben Taylor y Jamie Campbell son también productores ejecutivos.

Cuándo y dónde se estrena

Sex Education vuelve a Netflix por la vuelta al cole, con una tercera entrega de episodios que se estrenan a la vez en el catálogo de la plataforma el próximo 17 de septiembre.

Capítulos

La tercera temporada de esta serie lanzará sus ocho episodios al completo el día de su estreno en Netflix.

Primeras imágenes de la tercera temporada

Cartel

Cartel de la temporada 3 de 'Sex Education'. Netflix

Tráiler

'Sex Education' | Tráiler T3 | Netflix

