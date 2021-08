Las 10 mejores películas románticas que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y Filmin

Con las emociones a flor de piel, nos adentramos en las historias de amor más icónicas y enternecedoras que podamos llegar a imaginar, porque cuando aparece la persona indicada, las emociones se apoderan de nosotros y puede ocurrir cualquier cosa. Os recomendamos una nueva tanda de las mejores películas románticas, todas ellas disponibles bajo demanda en las plataformas de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+ y Filmin.

Los tonos más cálidos del sonrojo al conocer a alguien por primera vez o la azulada embriaguez que nos invade cuando no sale bien... Nos escondemos tras la cámara para ser partícipes de los relatos más conmovedores del cine. Preparad pañuelos por si acaso, con estas películas puede caer alguna que otra lágrima.

Trilogía 'Antes de...' (HBO)

Trilogía de películas: 'Antes del amanecer', 'Antes del atardecer' y 'Antes del anochecer'.

De qué va: Son nueve los años que transcurren entre los estrenos de cada una de las películas, y esa misma cifra de tiempo es la que transcurre en la vida de los personajes. Seguimos la pista de Jesse (Ethan Hawke) y Celine (Julie Delpy), dos jóvenes que se conocen en un tren y deciden pasar toda la noche en Viena en Antes del amanecer, para terminar separándose a la mañana siguiente esperando y confiando en que el destino les volverá a reunir en el mismo lugar. Nada ocurre del modo previsto, y terminan cruzándose años después en otro lugar, cuando ambos han tenido la oportunidad de hacer su vida por separado. Será en París donde se den cuenta de que podrían retomar una relación que culminará en la última parte de la trilogía Antes del anochecer.

Por qué hay que verla: El director de cine independiente Richard Linklater aprovechó una experiencia parecida que vivió con una chica a la que no volvió a ver para componer su largometraje Antes del amanecer, que a pesar de ser una película de bajo presupuesto y sin muchas intenciones, terminó alzándose con el Oso de Plata en Berlín.

A través de esta historia sobre la enternecedora pareja que forman Jesse y Celine somos testigos de un primer encuentro, del cómo nace el amor entre ellos y de todo lo que sienten cuando les volvemos a ver nueve años después, permitiendo que el espectador evolucione al mismo tiempo que lo hacen los protagonistas, ya convertidos en todo un icono generacional.

Esta emocionante historia también sabe encuadrarse a la perfección en unos escenarios naturales, unos largos planos secuencia y unos diálogos interminables que permiten explorar de qué manera afecta a las personas el paso del tiempo, especialmente a la hora de narrar una historia de amor tan tierna y conmovedora como esta.

'Annie Hall' (Filmin)

'Annie Hall' Filmin

De qué va: Alvy Singer (Woody Allen), un cuarentón bastante neurótico, trabaja como humorista en clubs nocturnos. Tras romper con Annie (Diane Keaton), comienza a reflexionar sobre su vida amorosa, recordando especialmente la relación que compartió con ella. Alvy llega a la conclusión de que son sus manías y obsesiones las que siempre acaban arruinando su relación con las mujeres.

Por qué hay que verla: Por qué hay que verla: Annie Hall marcó lo que luego se convirtió en el estilo y la voz propias de Woody Allen. La comedia romántica fue su confirmación como autor, ganando el Oscar a la mejor película, dirección, guion original o actriz protagonista.

La cinta no solo incluye muchas referencias a la cultura cinematográfica, sino que además, juega con el lenguaje audiovisual introduciendo técnicas que luego fueron incorporándose en producciones posteriores como el momento en el que decide hablarle directamente a la cámara. Annie Hall también significó una ruptura con respecto a tratar ciertos temas en el cine, contribuyendo a eliminar el tabú del sexo o las visitas al psicólogo.

'Crazy, stupid, love' (HBO)

'Crazy, stupid, love' HBO

De qué va: Cal Weaver (Steve Carell), cuarentón y puritano, tiene una vida perfecta: un buen trabajo, una bonita casa, unos hijos estupendos y está casado con su novia de la adolescencia. Sin embargo, cuando se entera de que su esposa (Julianne Moore) lo ha traicionado y quiere el divorcio, su mundo se viene abajo.

Por qué hay que verla: Esta comedia opta por centrarse en el tema del amor de una manera poco convencional. A través de un estilo poco serio pero al mismo tiempo muy real, Crazy, stupid, love incluye diálogos muy ocurrentes y divertidos, que mediante la excelente actitud y el carisma de los actores, sigue sorprendiendo al espectador.

'Cuando Harry encontró a Sally' (Filmin)

Fotograma de 'Cuando Harry encontró a Sally'. Filmin

De qué va: Harry Burns (Billy Cristal) y Sally Albright (Meg Ryan) son dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad, cuando ella se ofrece a llevar Harry en su coche. Durante el viaje a casa, comienzan a hablar sobre la amistad entre personas de diferente sexo, pero ninguna de sus discusiones les lleva a ningún lado y nunca coinciden. Mientras Harry está convencido de que la amistad entre un hombre y una mujer es imposible, Sally cree lo contrario. Sin embargo, y contra todo pronóstico, pasan los años y su relación continúa.

Por qué hay que verla: Dirigida por Rob Reiner a partir de un guion de Nora Ephron, la película se adelantó a su tiempo en su retrato de las relaciones entre hombres y mujeres. Con una historia y una pareja que engancha desde un primer momento, Cuando Harry encontró a Sally hace de la ciudad de Nueva York un personaje más de la ficción, planteando la posibilidad de que un hombre y una mujer puedan ser amigos. Llena de escenas memorables e imitadas posteriormente, Cuando Harry encontró a Sally ha envejecido como el mejor de los vinos.

'Una cuestión de tiempo' (Amazon Prime Video)

'Una cuestión de tiempo' | Tráiler | Amazon Prime Video

De qué va: Tim Lake (Domhnall Gleeson) es un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. Su padre (Bill Nighy) le cuenta que todos los hombres de la familia han tenido desde siempre ese don, siendo capaces de remendar sus errores y hacer siempre "lo correcto". Por esta razón, Tim decide volver al pasado e intentar conquistar a Mary (Rachel McAdams), la chica de sus sueños.

Por qué hay que verla: Richard Curtis (Love Actually, Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill) va más allá de sus ya clásicos personajes adorables y diálogos ingeniosos para crear una historia que va más allá de la comedia romántica. Una cuestión de tiempo crea su propio universo, dosificando la información al espectador y jugando con sus expectativas. Muchos esperarán encontrarse con un romance más del inglés, pero la película es, sobre todo, la historia de un padre y un hijo y sus respectivas lecciones vitales que todos podríamos aplicar en nuestra vida.

'Deseando amar' (Filmin)

Escena de 'Deseando amar' Filmin

De qué va: En el Hong Kong de 1962, Chow (Tony Leung), redactor jefe de un diario local, se muda con su mujer a un edificio habitado por residentes de Shanghai. Allí conoce a Li-zhen (Maggie Cheung), una joven que acaba de instalarse en el mismo lugar con su esposo. Al encontrarse solos la mayoría del tiempo, ambos comienzan a pasar cada vez más tiempo juntos y llegarán a descubrir algo realmente inesperado sobre sus respectivos cónyuges.

Por qué hay que verla: El director Wong Kar-wai ya contaba con una carrera ciertamente extraordinaria antes de estrenar Deseando amar, donde decidió optar por una visión melancólica del amor que sigue atrapando a cualquiera veinte años después. La puesta en escena es capaz de crear un espacio destinado a sus protagonistas, obligados a buscar refugio y esconder lo que sienten en realidad. La forma de diseñar cada uno de los planos incide en la sensibilidad y las emociones de los personajes, inmersos en lo prohibido y forzados a reprimirse ante los ojos de los demás.

'Her' (Amazon Prime Video y Movistar+)

'Her' | Tráiler | Amazon Prime Video

De qué va: Ambientada en un futuro cercano, Theodore (Joaquin Phoenix) es un hombre solitario al borde del divorcio que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas. Un día, compra un nuevo sistema operativo que, basado en el modelo de Inteligencia Artificial, está diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Sin embargo, no todo saldrá según lo previsto y terminará congeniando más de la cuenta con Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo.

Por qué hay que verla: Partiendo de un guion único escrito por el propio Spike Jonze, la historia roza la ciencia ficción para situarnos en un futuro no muy lejano y que, sin embargo, resulta tremendamente humano. Todo funciona en esta original visión del amor y la soledad, desde la interpretación del reparto, a la cuidada fotografía que utiliza una abundante gama cálida de colores para romper con el estilo del que se adueñan otras películas futuristas, y un estimulante uso del sonido en el que los silencios son tan importantes como la propia música.

'La gran enfermedad del amor' (Amazon Prime Video)

'La gran enfermedad del amor' Amazon Prime Video

De qué va: Kumail y Emily forman una pareja desde que se conocieron en un espectáculo de comedia. Cuando todo parecía quedarse en un encuentro casual de una noche, su relación avanza pese a todas sus diferencias culturales, complicándoles la vida por culpa de lo que todos esperan de ellos.

Por qué hay que verla: Marcando la diferencia en los pequeños detalles, La gran enfermedad del amor no se queda encasillada como "otra comedia romántica más", sino que hace una potente lectura dramática a partir de un evento que sucedió en la vida real a los guionistas de la película. La comedia romántica - dramática de Michael Showalter mantiene equilibrados los elementos dramáticos y el humor. Atención a Holly Hunter y Ray Romano, los suegros en la ficción del protagonista: están a punto de robar la película.

'La La Land' (Netflix)

'La La Land' | Tráiler | Netflix

De qué va: Mia (Emma Stone) es una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras intenta ganarse algún papel en los castings, y Sebastian (Ryan Gosling), es un pianista de jazz. Ambos terminan enamorándose el uno del otro, pero la ambición por lograr sus sueños les amenazará constantemente.

Por qué hay que verla: La La Land es una película divertida, emocionante y triste que recurre al baile, la música y el color para hacer un espectacular homenaje al Hollywood más clásico. El filme no solo cuenta la historia de amor entre dos jóvenes adultos (unos arrolladores Ryan Gosling y Emma Stone), sino que además, se atreve a explorar lo complejas que llegan a ser las relaciones humanas y la relación entre nuestra carrera y nuestra vida privada. Todo esto se potencia aun más si cabe con la paleta de colores escogida para retratar a los personajes, inmersos en un espectáculo que, con su banda sonora y sus saltos entre la imaginación y lo real, resulta magnético para el espectador.

'Your Name' (HBO y Filmin)

'Your Name' HBO

De qué va: Taki y Mitsuha descubren un día que, durante el sueño, sus cuerpos se intercambian. Por esta misma razón, comienzan a escribir notas y comunicarse de esta manera, superando un reto tras otro y creando un vínculo entre ellos que poco a poco llegará a ser algo más que una simple historia de amor.

Por qué hay que verla: Your Name cuenta una historia muy universal de una forma muy original que llega a conectar con cualquier tipo de público, sea cual sea su género o edad. La película de anime incorpora la comedia desde un primer momento para darle paso al drama y la aventura de una manera progresiva mientras potencia lentamente la química que surge entre ambos protagonistas. Además, el estilo de animación que da vida a esta historia es realmente sorprendente. Gracias a él, la mente tan sensible del director Makoto Shinkai pudo crear una historia tan emblemática y trascendente que supera los límites del espacio y el tiempo.

