‘All eyes off me’, la película de Filmin de la que todos hablan (y todavía puedes ver)

Los festivales de cine siempre tienen un título que se convierte en una pequeña sorpresa. Una película con la que pocos contaban y que empieza a hablarse de ella. El boca a boca hace efecto y todos oyen hablar de un título que, de otra forma, hubiera escapado de su radar. En un festival como el Atlántida Film Fest, la ventaja es que ese boca a boca se ve materializado en la presencia de muchas de esas películas en Filmin. Un festival híbrido, con parte presencial en Mallorca y parte virtual en la plataforma, que ofrece un mes de cine inédito y diferente.

Esta edición termina el próximo 26 de agosto, y aunque ha tenido momentos de esplendor como el estreno de Annette o la presencia de Judi Dench, ha habido un título que se ha convertido en ese sleeper, ese éxito sorpresa. Se llama All eyes off me, y de repente todo el mundo hablaba de ella en redes sociales. Un filme pequeño, la segunda obra de la directora israelí Hadas Ben Aroya y que se había podido ver en la sección Panorama del Festival de Berlín.

Han tenido que pasar 5 años para que esta directora, que con su debut fue calificada como una de las promesas del nuevo cine israelí, regresara, pero lo ha hecho con una obra en el que sigue radiografiando a la generación milenial a través de un filme dividido en capítulos en el que analiza una relación a través de momentos de intimidad.

El acierto de Ben Aroya es que logra captar realmente cómo viven, hablan, sienten y se expresan los miembros de una generación que habla sin tapujos del aborto, que se declaran bisexuales sin miedo a ser juzgados y que viven sus relaciones íntimas de una forma desprejuiciada en la que cualquier fantasía es válida siempre que sea consentida y aceptada.

All eyes off me es un retrato crítico a la generación a la que la propia directora pertenece. A la imagen que quieren dar o a la falsa sensación de despreocupación ante todo, cuando realmente les atormenta lo mismo que al resto del mundo. Acierta en la mirada poliédrica, aunque se centra demasiado en la punta del iceberg, una parte de jóvenes modernos, que juegan en otra liga diferente a la de muchos de sus coetáneos.

Los personajes hablan, tienen sexo, y creen que en esos ejercicios de intimidad consiguen desnudarse por fuera y por dentro, pero siguen estando insatisfechos e infelices, un síntoma de una generación perdida con muchos territorios conquistados y otros donde siguen teniendo las mismas carencias que sus antecesores.

La propia directora explicaba a Cineuropa en una entrevista tras el paso del filme por la Berlinale que “lo que intentaba expresar, y lo que siento en mi vida, es que hay un precio a pagar por estar tan liberado”. “Puedes consumir drogas, ir de fiesta, tener múltiples parejas sexuales, lo cual está muy bien, porque nos vemos como una versión más desarrollada de nuestros padres. Los jóvenes ya no se definen a sí mismos como homosexuales o heterosexuales; es algo que han superado, lo cual agradezco. Todos me preguntan sobre las escenas sexuales de la película, y no entiendo por qué sigue siendo un problema. Todos lo hacemos. Quiero decir, ¡espero que todos lo hagamos!”, apuntaba.

También decía que creía “que tenemos miedo de algunas cosas básicas: como decir ‘te quiero’, ser honestos y vulnerables. Podemos llegar a puntos extremos, pero estar con una persona en la cama, compartiendo tus sentimientos... Es el reto más difícil de todos. No soy socióloga, pero siento que mis padres eran capaces de decir lo que sentían, pero no eran capaces de hacer lo que yo hago. Este cambio me parece fascinante”. Dos reflexiones que resumen el alma de All eyes off me, una segunda película interesante que confirma la mirada de una directora a la que hay que seguir de cerca.

