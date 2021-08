Las 10 mejores series de fantasía que puedes ver en Netflix, Amazon, HBO, Disney+ y Movistar+

En este nuevo Top de SERIES & MÁS os traemos una nueva lista de recomendaciones con las mejores series de fantasía que podréis encontrar y ver los catálogos de las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney+ y Movistar+.

Quién no ha soñado alguna vez con volar a lomos de un dragón que escupe fuego, viajar a una época remota del pasado... O incluso tener alguna pesadilla en la que un monstruo gigante nos persigue a toda velocidad... Dejad volar vuestra imaginación y preparaos para las historias más alocadas posibles, porque en las series que os recomendamos a continuación, vuestros sueños pueden hacerse realidad.

Os contamos de qué van y por qué debéis verlas. ¡Apuntad!

'Carnivàle' (HBO)

'Carnivàle'. HBO

Temporadas: 2

Número de episodios: 24

De qué va: Durante la Gran Depresión en el sur de los Estados Unidos, Ben Hawkins (Nick Stahl), un joven huérfano de 18 años se une al circo tras descubrir que tiene poderes curativos. Por otro lado, el Padre Justin (Clancy Brown), pastor metodista que vive con su hermana Iris (Amy Madigan) en California, comienza a tener visiones. Las historias de varios personajes quedarán entrelazadas en un momento dado, iniciando una gran batalla entre el bien y el mal de la que formarán parte los protagonistas.

Por qué hay que verla: Desde su inicio y los títulos de crédito Carnivàle podría ser considerada como una obra de arte, siendo capaz de plantear una vorágine de creencias cristianas y mitos paganos al mismo tiempo. A nivel visual también resulta verdaderamente sorprendente y desde el primer capítulo, se presenta la inmensidad de un mundo que merece la pena descubrir y que engancha a todos, incluso a pesar de ser cancelada antes de tiempo. Sin duda, es una de las joyas clásicas a descubrir en HBO

'Doctor Who' (Amazon Prime Video)

'Doctor Who' Amazon Prime Video

Temporadas: 12 (6 de ellas disponibles en Amazon)

Número de episodios: 862

Número de episodios: 147

De qué va: Retomando la historia original de la serie que finalizó en 1989, Doctor Who sigue los pasos del famoso alienígena y Señor del Tiempo (Cristopher Eccleston en la primera temporada), capaz de viajar en el espacio-tiempo en la máquina TARDIS junto a su compañera. Ambos exploran el universo de un modo aleatorio, utilizando el amplio conocimiento que existe en los campos de la ciencia y la tecnología para superar cualquier obstáculo.

Por qué hay que verla: Desde su mítica sintonía, la construcción del interior de la TARDIS o los efectos de sonido, Doctor Who ha sabido crear una marca personal propia, siendo capaz de evolucionar año tras año. El concepto de aventura que se plantea no tiene desperdicio, donde nos preguntaremos si realmente merece la pena salvar la vida a los humanos cuando hay que sacrificar muchas otras en el camino. Doctor Who ha conseguido formar parte de la cultura pop británica, haciendo que para los propios actores sea un honor interpretar a los personajes y convirtiéndola en un clásico que no se debe pasar por alto.

'Expediente X' (Disney+)

'Expediente X' | Temporada 6 | Disney+

Temporadas: 11

Número de episodios: 218

De qué va: Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) son dos investigadores del FBI encargados de llevar los casos más extraños, que intentan encontrarle explicación a muchos misterios que incluso rozan lo paranormal. Desde que la hermana de Mulder fue secuestrada en extrañas circunstancias, nunca volvió a ser el mismo, llegando a pensar en la existencia de vida extraterrestre y comenzando su investigación en los archivos del Expediente X. Un día, la agente Scully aparece en su vida, una médico cuyo trabajo consiste en desacreditar a su compañero, pero que sin embargo, conseguirá ayudarle más de lo previsto.

Por qué hay que verla: Desde que Chris Carter tuvo esta brillante idea, Expediente X ha conseguido aprovechar el imparable combo que forman sus protagonistas para convertirse en un verdadero clásico de la ficción televisiva. La audiencia se identificaba desde el principio con los personajes y los que no lo hicieron, lograban simpatizar con ellos, que además son capaces de compartir el peso y la importancia en la narrativa. Combinando otros géneros como el terror o la fantasía, la serie ha sido capaz de envejecer adecuadamente, queriendo decirnos que aunque los años hayan pasado desde su estreno, las historias que se cuentan son atemporales.

'The Good Place' (Netflix)

'The Good Place' Netflix

Temporadas: 4

Número de episodios: 53

De qué va: Eleanor (Kristen Bell) es una mujer de Nueva Yersey que después de ser atropellada por un camión que transportaba productos para tratar la disfunción eréctil, se despierta en el más allá. Una vez allí, su mentor será Michael (Ted Danson), que le informa de que por llevar un buen comportamiento en su vida anterior, ha podido acceder a un buen lugar. Sin embargo, pronto se da cuenta que la han confundido con otra persona, por lo que tendrá que pasar desapercibida y evitar que el resto la descubra. Eleanor no ha sido tan buena como creen, y decide aprovechar para empezar de cero, aprendiendo a distinguir lo bueno de lo malo y compensar lo que hizo cuando aún seguía viva.

Por qué hay que verla: Siendo una de las comedias más originales de los últimos años, The Good Place le aporta todo un soplo de aire fresco a la comedia, debido en gran medida al fantástico elenco de actores que participan en ella. Su historia y giros inesperados de guion obligan a la audiencia a mantenerse completamente enganchado mientras recibe alguna que otra lección de filosofía.

'Juego de tronos' (HBO)

'Juego de Tronos' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 8

Número de episodios: 73

De qué va: La historia se desarrolla en un mundo ficticio de estilo medieval donde hay Siete Reinos. En ella tienen lugar hasta tres líneas argumentales diferentes: la crónica de la guerra civil que tiene lugar por tomar el control de Poniente entre varias familias que aspiran al Trono de Hierro; la incipiente amenaza de "los otros", unas criaturas desconocidas que viven al otro lado del inmenso muro de hielo que protege el Norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra anterior, y que pretende regresar para reclamar su derecho al trono por dinastía. Por si fuera poco, tras un largo verano de varios años, el gélido invierno se acerca a los Siete Reinos.

Por qué hay que verla: Aunque eran muchos los fans de los libros que se unieron a la serie después de leerlos, Juego de Tronos consiguió engancharles, animándoles a ver sus episodios en parte porque cuenta con el propio George R.R. Martin tras las cámaras. Cada temporada llega a un punto en el que el espectador no es capaz de predecir lo que va a suceder, obligándole a dejar a un lado los bandos de "buenos" o "malos", porque e este caso, cualquiera puede morir o salir perdiendo. Se trata de una serie de intrigas palaciegas, increíbles escenas de acción y enfrentamiento entre familias donde el heredero al trono será el tema de menor importancia. Porque Juego de Tronos destruye todos los tópicos narrativos habidos y por haber, acompañando a sus personajes por localizaciones que ya forman parte del itinerario turístico de países como Reino Unido, Islandia o incluso España.

'Lo que hacemos en las sombras' (HBO)



'Lo que hacemos en las sombras' | Tráiler | HBO

Temporadas: 2

Número de episodios: 20

De qué va: Ambientada en la ciudad de Nueva York, Lo que hacemos en las sombras sigue la pista de tres vampiros que han sido compañeros de piso durante cientos y cientos de años, contando las experiencias que vivieron juntos durante ese periodo en una especie de falso documental.

Por qué hay que verla: Esta serie es una de las producciones más alocadas de los últimos años, destacando especialmente por su forma de hacer humor tan gamberra con la excusa perfecta del contexto poco actual al que pertenecen sus personajes. Además, una de las características que más la diferencian de otras y que se convierte en la razón principal por la que merece una oportunidad es su estilo tan irónico de narrar lo que ocurre, adoptanto también ese estilo de falso documental lleno de referencias a otras producciones de vampiros que termina enganchando a cualquiera.

'El Ministerio del Tiempo' (HBO)

'El Ministerio del Tiempo' | Temporada 1 | HBO

Temporadas: 4

Número de episodios: 42

De qué va: El Ministerio del Tiempo es una institución autónoma y secreta del gobierno que se encarga de preservar el transcurso de la historia tal y como ocurrió. Para lograr su cometido, la organización tiene acceso a otras épocas a través de unas puertas muy vigiladas, mediante las cuales las Patrullas del Ministerio intentarán impedir que cualquier intruso del pasado viaje a nuestro presente para cambiar la Historia a su antojo.

Por qué hay que verla: La serie consigue cautivar al espectador mediante su narrativa y sus elementos históricos y de ciencia ficción, arrastrádole hacia una premisa bien construida que guía las aventuras de unos personajes entrañables. La historia de España plantea muchísimas posibilidades dramáticas para contar historias, y la serie sabe sacarle provecho a sus opciones, mezclando realidad con ficción mientras aporta ciertos toques de humor y referencias de todo tipo.

'Outlander' (Movistar+)

Fotograma de 'Outlander'. Movistar+

Temporadas: 5

Número de episodios: 42

De qué va: Ambientada en 1945, la serie cuenta la historia de Claiire Beauchamp (Caitriona Balfe), una enfermera que está casada con Frank Randall (Tobias Menzies). Lo que parecía ser una vida traquila y lejana a cualquier preocupación se complica de repente cuando misteriosamente, termina viajando en el tiempo hasta 1743, donde conoce a Jamie Fraser (Sam Heughan), un guerrero escocés del que terminará enamorándose irremediablemente, quedando atrapada entre dos etapas e historias de amor diferentes.

Por qué hay que verla: La historia de Claire introduce al espectador en un mundo donde el personaje principal es alguien muy adelantado a su tiempo y al que seguirá mientras se empeña en desafiar las convenciones más carcas de la sociedad. Outlander también se envuelve de una banda sonora increíble que sabe reflejar fielmente cada lugar que visitan sus personajes y las emociones que viven en las diferentes épocas y países.

'Perdidos' (Disney+)

'Perdidos'. Disney+

Temporadas: 6

Número de episodios: 121

De qué va: Se narra la historia de un grupo de supervivientes muy variopinto, que aterriza en una isla del Pacífico tras sufrir un accidente de avión. Una vez allí, comienzan a ocurrirles cosas muy extrañas que pondrán a prueba su instinto de supervivencia y que sacará a relucir sus mejores y peores cualidades.

Por qué hay que verla: La crítica audiovisual a menudo reflexiona sobre cuáles han sido los elementos clave que han marcado la historia de la televisión y Perdidos es uno de los ejemplos más emblemáticos que siempre vienen a la mente. Cuenta con la mente de J.J. Abrams y Damon Lindelof, dos de los cerebros más conocidos de la historia de la televisión, capaces de crear una historia en la que no solo el elenco es icónico, sino que además, lograron hacer del propio escenario un personaje más. Sin duda, Perdidos es un clásico de la televisión al que merece la pena darle una oportunidad, incluso a pesar de su polémico final.

'Stranger Things' (Netflix)

'Stranger Things 4' | Desde Rusia con amor… | TEASER | Netflix España

Temporadas: 3 (la 4 se estrena próximamente)

Número de episodios: 25

De qué va: Esta serie se propone homenajear a los misterios clásicos que ya aparecieron en las historias de los años 80, tomando como punto de partida el momento en el que desaparece el pequeño Will (Noah Schnapp). A partir de ahí, tanto su familia como sus amigos se verán envuelltos en toda una nube de enigmas cuando emprendan su búsqueda, donde tendrán cabida las fuerzas paranormales más terroríficas, los experimentos ultrasecretos de una peligrosa organización y una niña muy rara

Por qué hay que verla: Jugando con la nostalgia de cualquiera, Stranger Things evoca a la infancia de los que crecieron durante los 80 y 90, pellizcándoles en la memoria con referencias interminables de la época. Mediante las menciones varias que se hacen a clásicos del calibre de E.T. el extraterrestre o Cuenta conmigo, los hermanos Duffer son capaces de recrear un momento determinado para contar una historia llena de suspense y ritmo que engancha desde el primer minuto hasta el último.

Iremos actualizando periodicamente esta publicación de las mejores series de fantasía, a medida que los diferentes títulos vayan entrando y saliendo de los catálogos de las plataformas de streaming.

Más Tops de SERIES & MÁS...

• Las 10 mejores películas documentales de Netflix

• Las 10 mejores películas de acción

• Las 10 mejores series sobre política

• Las 10 mejores series de terror

• Las 10 mejores series de médicos

• Las 10 mejores series bélicas o de guerra

Sigue los temas que te interesan