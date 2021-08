Qué es 'Sweet Girl', el nuevo thriller de acción de Netflix protagonizado por el Jason Momoa más emocional

Netflix estrena este fin de semana la película Sweet Girl, un thriller de acción protagonizado por Jason Momoa y dirigido por Brian Andrew Mendoza. El filme, producido y protagonizado por el actor de Juego de Tronos y Aquaman, explora el vínculo emocional entre un padre y una hija, y cómo la venganza ciega pondrá en riesgo la vida de ambos.

La historia de una familia en crisis

'Sweet Girl' | Tráiler | Netflix

Ray Cooper (Jason Momoa) es un devoto padre de familia que acaba de perder a su mujer (Adria Arjona) a causa de un cáncer. Sin quererlo ni beberlo, tiene que hacer frente a una situación realmente crítica: hacerse cargo de su hija Rachel (Isabela Merced) mientras trata de no hundirse en la tristeza. Por si fuera poco, el protagonista termina descubriendo que una compañía farmacéutica decidió retirar del mercado unas pastillas que podrían haber llegado a tiempo y salvarle la vida a su esposa.

Cegado por la rabia y la impotencia, Ray decide vengarse sin pensarlo dos veces. Sin embargo, a mitad de camino, un encuentro desafortunado pondrá en jaque su vida y la de su hija, obligándole a escoger entre hacer justicia o proteger a la única familia que aún le queda.

Brian Andrew Mendoza se estrena como director

Isabela Merced y Jason Momoa tras las cámaras junto a Brian Mendoza. Netflix

Brian Andrew Mendoza ha participado en la producción de películas durante los últimos 20 años y tras haberse volcado en la compañía Pride Gypsies, que fundó junto a Jason Momoa, decidió lanzarse en el puesto de director y liderar el rodaje del largometraje Sweet Girl. "Acabábamos de rodar Frontera para Netflix cuando Jeff Fierson y Brad Peyton nos presentaron el guion de esta película", cuenta Mendoza, "Jason y yo leímos sus páginas detenidamente y nos fascinó. Tras varios intentos fallidos por encontrar a un director que se ajustase al proyecto, Jason me propuso a mí hacerlo".

El director reflexiona sobre otras filmaciones que le inspirasen y termina dando con su cortometraje Canvas of my life, donde también trabajó con Momoa para hablar sobre la paternidad. "Me encantó explorar la relación entre un padre y una hija, y he querido ir más allá en ese tema con esta película", confiesa Mendoza, que también debió informarse sobre el tema farmacéutico que rodea la historia principal.

Brian Andrew Mendoza también hace hincapié en el género de acción y thrilller al que pertenece la película, dejando caer lo importante que será incidir sobre ese "lado emocional y de realidad que no siempre recibe la atención que merece". "Conozco a Jason por trabajar con él durante muchos años, sé lo importante que es la famiila para él y me pareció una oportunidad idónea para mostrar ese lado humano que no todos han podido verle interpretar como actor antes", explica el director, prometiendo unas escenas de acción la mar de satisfactorias para ver y además, un disfrute asegurado que traerá consigo una reflexión más crítica con algunas compañías farmacéuticas.

Jason Momoa deja atrás su lado salvaje y apuesta por su parte más emocional

Fotograma de 'Sweet Girl'. Netflix

Tras haberle visto encarnar los imponentes personajes asalvajados de Juego de Tronos o See, Jason Momoa nos deja ver su lado más tierno, capaz de dejar todo atrás con tal de proteger a su familia. "Cuando fui padre, mi vida cambió por completo, haciéndome aprender mucho más y a cuidar de mí mismo", dice Jason Momoa, el cual también confiesa sentir como si "hubiera vuelto a nacer desde ese preciso momento".

Para el actor de Juego de Tronos, leer el guion significó un ataque a su empatía, haciéndole reflexionar sobre cómo actuaría él en esa situación. También confiesa el gran cambio que ha supuesto para él interpretar este papel, haciéndole "alejarse tanto de lo que ha hecho hasta ahora y a través del cual no es más que un ser humano, un hombre real y sin superpoderes que lo único que quiere es mantener a su familia unida".

Momoa comenta lo cómodo que se encuentra trabajando con el equipo técnico para sacar adelante las escenas de acción y violencia, habiendo entrenado de nuevo con 87 Eleven, una compañía especializada en llevar a cabo los trucos para sacar adelante las escenas de acción. Para el actor que hace de Ray Cooper, "resultó esencial no usar ningún tipo de arma, ya que para este personaje, incluso aunque la venganza resulte esencial, seguirá siendo prioritario llevarla a cabo de otra manera mucho más creativa y original".

Un equipo veterano tras las cámaras

En el rodaje de 'Sweet Girl'. Netflix

Sweet girl es un largometraje protagonizado por Jason Momoa, uno de los actores más reconocidos de la industria de Hollywood por sus apariciones en películas como Aquaman o su más reciente papel principal en la serie See de Apple TV+, donde interpreta a Baba Voss. Además, ya ha trabajado en otras ocasiones para las plataformas de streaming, dando vida a Khal Drogo en la emblemática Juego de Tronos y también participando en la serie de Netflix Frontera.

En el caso de Sweet Girl, el actor principal compartirá protagonismo con Isabela Merced (en el papel de Rachel Cooper, su hija), la cual ya ha trabajado en otros proyectos como Sicario: Day of the Soldado. El reparto lo completan Manuel Garcia-Rulfo en el papel de Amos Santos y Adria Arjona como Amanda Cooper, contando también con Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James y Amy Brenneman.

El equipo técnico está liderado por Brian Andrew Mendoza, que toma por primera vez el rol de director tras haber trabajado en la productora que fundó junto al propio Momoa. Este proyecto estará respaldado por la producción de Jeff Fierson y Brad Peyton (responsables de Rampage) y escrito por Gregg Hurwitz y Philip Eisner.

'Sweet Girl' está disponible desde el 20 de agosto en Netflix.

