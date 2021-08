Así es ‘Star Wars: Visions’, la serie antológica de anime que expande el universo galáctico en Disney+

Disney+ ya ha presentado el tráiler y anunciado la fecha de estreno de Star Wars: Visions, una antología de cortometrajes de animación japonesa, que se estrenará el próximo 22 de septiembre, y viene a expandir el universo Star Wars en la plataforma de streaming que tanto está entusiasmando a los fans desde que pudieron ver The Mandalorian.

Os contamos todo lo que sabemos sobre esta novedosa y esperada serie de Star Wars.

En una galaxia muy, muy lejana... Hay nuevas historias por contar

'Star Wars: Visions' | Tráiler | Disney+

El universo Star Wars vuelve a hacer de las suyas y juega con el entusiasmo de todos, presentando el tráiler de Star Wars: Visions, una antología de cortometrajes que constará de nueve cortometrajes independientes que incorporan una estética propia y diferenciadora. Expandiendo la galaxia aun más si cabe, la serie contará con el trabajo de siete estudios de animación diferentes, cada uno a cargo de exponer su estilo y personalidad únicos.

Los nombres de los episodios son The Duel (a cargo del estudio Kamikaze Douga), Tatooine Rhapsody (Studio Colorido -Twin Engine-), The Twins y The Elder (ambos a cargo del estudio Trigger), The Village Bride (Kinema Citrus), The Ninth Jedi (Production IG), Akakiri y T0-B1 (ambos realizados por Science Saru) y Lop and Ochō (realizado por Geno Studio -Twin Engine-).

Todos los episodios se estrenarán al mismo tiempo, situando las historias en la misma línea temporal pero en etapas diferentes, ya que algunas transcurren antes de los hechos de La amenaza fantasma y otras después de El ascenso de Skywalker. Además, los creadores llegarán a abarcar espacios sin narrar dentro de la cronología que ya habíamos visto antes.

Star Wars versión anime

Un fotograma del tráiler de 'Star Wars: Visions'. Disney+

El propio George Lucas ha confesado en varias ocasiones su admiración por el estilo japonés a la hora de hacer cine, explicando lo mucho que admira al director Akira Kurosawa (Los siete samuráis) y evidenciando la influencia de la cultura nipona en la saga a través de las similitudes que comparten los Jedi y los samuráis. En esta ocasión, la franquicia irá más allá, contando con los propios japoneses y dándoles la oportunidad de crear sus propias narrativas dentro de la franquicia.

En el tráiler de esta serie, los creadores presentan un estilo de animación muy diferente a lo que ya habíamos visto en otras series como The Clone Wars, introduciendo una amplia gama de personajes y perfilándolos con la característica animación japonesa. Disney+ ha confirmado que estrenará la serie tanto en versión original japonesa con subtítulos, como completamente doblada a todos los idiomas. También que contará con la aparición de Boba Fett en uno de los episodios, un personaje especialmente querido por los fans de la saga.

Japón, el encargado de animar a los personajes de la saga

La serie incluye estilos muy distintos de animación. Disney+

LucasFilm se ha asociado con algunos de los más talentosos estudios de anime de Japón, que ya lograron éxitos como JoJo's Bizarre Adventure (Kamikaze Douga), Amor de gata (Studio Colorido), Made in Abyss (Kinema Citrus), Devilman Crybaby (Science Saru) y Neon Genesis Evangelion (Production IG), entre otros, para esta nueva serie en Disney+.

James Waugh, productor ejecutivo y vicepresidente de contenidos y estrategia de franquicias de Lucasfilm ha declarado lo buena idea que resulta combinar mentes tan creativas, porque para él "todos ellos podrán exhibir su estilo característico y su visión única de la galaxia de Star Wars".

También añadió que "sus historias abordan todo el espectro de las audaces vivencias que pueblan la animación japonesa; contando en cada relato con una frescura y una voz que amplía nuestra comprensión de lo que puede ser una historia de Star Wars, y rindiendo homenaje a una galaxia que ha sido fuente de inspiración inagotable para muchos narradores visionarios"

El universo 'Star Wars' sigue teniendo (mucho) hilo del que tirar

El universo de Star Wars ha demostrado tener muchas ideas en la recámara. Ha prometido llenar la parrilla de la plataforma Disney+ la próxima temporada, entre los que se encuentran la esperadísima serie El libro de Bobba Fett, que llegará a finales de 2021; Ashoka, que explorará más de cerca quién es el personaje de Ashoka Tano, al que vimos en The Mandalorian; Andor, otro título sobre un personaje del spin off Rogue One; Obi-Wan Kenobi, una serie sobre uno de los personajes más queridos de la saga.

Además, y junto a los títulos mencionados, antes de finales de año podremos ver la tercera temporada de The Mandalorian, y el próximo 2022 Lando, Rangers of the New Republic, The Acolyte, Visions, A droid story y la segunda temporada de Star Wars: La Remesa Mala, la primera serie de animación del catálogo, que ya se ha ganado su hueco y ha sido renovada.

Primeras imágenes de 'Star Wars: Visions’

'Star Wars: Visions' estará disponible a partir del 22 de septiembre en Disney+.

