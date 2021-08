'Dr. Death' (Serie - Starzplay): cuándo y dónde se estrena, tráiler, sinopsis, capítulos y reparto

Dr. Death es una serie original de Peacock que veremos en España a través de Starzplay protagonizada por Joshua Jackson, Alec Baldwin y Christian Slater. Se basa en un podcast que narra la historia real de un sádico doctor que mutiliaba y asesinaba a sus pacientes en complejas operaciones.

De qué va

La miniserie Dr. Death se basa en el podcast homónimo estadounidense de Wondery que narra la aterradora historia real del Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson), una conocida eminencia de la medicina en la comunidad sanitaria de Dallas. El que parecía un brillante y carismático joven a punto de abrir una consulta de neurocirugía terminó siendo un aterrador criminal sin precedentes.

Los pacientes que entraban en su quirófano para someterse a las operaciones más complejas de columna vertebral, terminaban saliendo de allí con mutilaciones permanentes o incluso metidos en un ataúd. Al acumularse las víctimas, dos de sus compañeros, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin) y el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater), se proponen hacer algo para detenerlo.

Reparto y equipo

La nueva miniserie Dr. Death está protagonizada por Joshua Jackson (Little Fires Everywhere, The Affair, When They See Us), que interpretará el papel principal de la historia junto a Christian Slater (Dirty John: The Betty Broderick Story, Mr. Robot), Alec Baldwin (A Star is Born, 30 Rock), Grace Gummer (Mr. Robot, The Hot Zone) y AnnaSophia Robb (The Act, Little Fires Everywhere).

Además, este proyecto cuenta con la participación de un equipo de dirección femenino compuesto por Maggie Kiley (Dirty John, Riverdale, Las locas aventuras de Sabrina), quien además será productora ejecutiva de los dos primeros episodios, Jennifer Morrison (Euphoria) y So Yong Kim (Tales from the Loop, Room 104).

Dr. Death también está producida por UCP, división de Universal Studio Group, y ha sido creada y escrita por Patrick Macmanus (responsable de títulos como The Girl from Plainville) para la plataforma Peacock en Estados Unidos.

Cuándo y dónde se estrena

Dr. Death se estrena en la plataforma de streaming Starzplay completa bajo demanda el domingo 12 de septiembre.

Capítulos

Capítulo 1 'Diplos'

• Fecha de estreno: domingo, 12 de septiembre

• Escrito por Patrick Macmanus y dirigido por Maggie Kiley

• Dos médicos investigan la mutilación y muerte de pacientes a manos de un neurocirujano de Dallas.

Capítulo 2 'Ain't No Bum'

• Fecha de estreno: domingo, 12 de septiembre

• Escrito por Patrick Macmanus y Ashley Michel Hoban, y dirigido por Maggie Kiley

• Henderson y Kirby intentan quitar a Duntsch su licencia médica; Duntsch se une al equipo de fútbol.

Capítulo 3 'Dock Ellis'

• Fecha de estreno: domingo, 12 de septiembre

• Escrito por Patrick Macmanus y Evan Wright, y dirigido por Jennifer Morrison

• Duntsch conoce a su mentor; Henderson y Kirby investigan el sistema médico.



Capítulo 4 'An Occurrence at Randall Kirby's Sink'

• Fecha de estreno: domingo, 12 de septiembre

• Escrito por Patrick Macmanus y Ahmadu Garba, y dirigido por Jennifer Morrison

• Henderson y Kirby truncan en un homenaje a Duntsch; Duntsch moviliza su base en Texas.

Capítulo 5 'The $?!& in the Bed'

• Fecha de estreno: domingo, 12 de septiembre

• Escrito por Patrick Macmanus y Matthew White, y dirigido por So Yong Kim

• Duntsch comienza a operar en Dallas; Henderson y Kirby ganan un aliado para detener a Duntsch.

Capítulo 6 'Occam's Razor'

• Fecha de estreno: domingo, 12 de septiembre

• Escrito por Patrick Macmanus y dirigido por So Yong Kim

• Duntsch intenta enmendar una cirugía desastrosa; Shughart monta su caso contra Duntsch.

Capítulo 7 'Feet of Clay'

• Fecha de estreno: domingo, 12 de septiembre

• Escrito por Patrick Macmanus, Ashley Michel Hoban y Ahmadu Garba, y dirigido por So Yong Kim

• Duntsch intenta construir su defensa; Henderson, Kirby y Shughart buscan la solución a sus preguntas sin respuesta.

Capítulo 8 'Hardwood Floors'

• Fecha de estreno: domingo, 12 de septiembre

• Escrito por Patrick Macmanus, Ashley Michel Hoban y y dirigido por So Yong Kim

• Las víctimas de Duntsch se enfrentan a él cuando Henderson, Kirby y Shughart se disponen a meterlo entre rejas.

Cartel

Cartel de 'Dr. Death', la miniserie basada en hechos reales que estrena Starzplay.

Tráiler

'Dr. Death' | Tráiler | Starzplay

Más sobre 'Dr. Death':

• 'Dr. Death': Starzplay estrenará la serie basada en el escándalo del Doctor Muerte

• 'Dr. Death': Starzplay lanza tráiler y fija fecha de estreno de la serie basada en el caso real de Doctor Muerte

Sigue los temas que te interesan