Los estrenos de series y películas en Netflix, Amazon, Disney+, Movistar+ y más (semana 16-22 de agosto)

Le damos la bienvenida a la semana del 16 y el 22 de agosto con los nuevos estrenos de series y películas que llegan a los canales y los catálogos de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar+, Filmin, Apple TV+ y COSMO.

El ritmo de novedades empieza a subir en una semana que viene muy cargada. De la serie La Directora, una historia protagonizada por Sandra Oh que es el primer proyecto que producen los creadores de Juego de tronos para Netflix, a Sweet Girl, la película de acción sobre un padre de familia interpretado por Jason Momoa, el regreso de Octavia Spencer al dramático thriller de Apple TV+ Truth Be Told o la prometedora e intrigante Nine Perfect Strangers que protagoniza Nicole Kidman en Amazon Prime Video

Lunes, 16 de agosto

'Los chicos del bádminton' - Temporada 1 (Netflix)

'Los chicos del bádminton'. Netflix

Este nuevo drama surcoreano que estrena Netflix sigue los pasos de un chico de ciudad llamado Yun Hae-kan (Tang Jun-sang) que tiene que mudarse al campo con su padre. Su rutina da un giro radical con este cambio de aires y su padre, el nuevo entrenador del equipo de bádminton de la escuela, tendrá que hacer todo lo que está en su mano para evitar que este desaparezca.

Martes, 17 de agosto

'Inside No. 9' - Temporada 6 (Filmin)

'Inside No. 9' Filmin

En esta antología producida por la BBC, cada episodio gira en torno a una historia independiente que tiene lugar en un espacio identificado con el número 9, siendo éste el piso de un edificio o la habitación de un hotel. Escrito y protagonizado por Reece Shearsmith (Good Omens) y Steve Pemberton (Killing Eve), cada capítulo es capaz de superarse a sí mismo en su alocado planteamiento, desembocando en el humor negro y los finales más inesperados.

'The Mallorca Files' - Temporada 2 (COSMO)

'The Mallorca Files' | Temporada 2 | COSMO

Desde que la agente de policía inglesa Miranda Blake (Elen Rhys) es salvada de su inminente ejecución por su compañero alemán Max Winter (Julian Looman), su destino en Mallorca cambiará radicalmente. Ambos deberán apender a trabajar juntos para resolver los casos de la isla junto a Inés Villegas (María Fernández Ache), jefa de policía de Palma de Mallorca, que les asignará los casos más sencillos por la aparente dificultad añadida que ambos agentes tienen al desconocer el idioma de la zona.

'La delgada línea azul' - Miniserie (Filmin)

'La delgada linea azul' Filmin

Ambientado en la ciudad de Malmö, en Suecia, La delgada línea azul se convierte en el retrato íntimo de cuatro agentes de policía. En este drama criminal, la fina línea entre lo privado y lo profesional logra difuminarse por completo.

Miércoles, 18 de agosto

'Los Vencidos' - Temporada 1 (Netflix)

'Los Vencidos' Netflix

La trama se desarrolla en el Berlín del año 1946, cuando el agente del FBI Max McLaughlin (Taylor Kitsch) llega a la zona para crear un nuevo cuerpo de policía y así acabar con la temible influencia del mafioso Dr Werner Gladow. El protagonista también iniciará po su cuenta la búsqueda de su hermano, que ha dedicado los últimos meses a asesinar a antiguos nazis.

'Alias' - Completa (Disney+)

'Alias' Disney+

Alias cuenta la historia de la joven Sydney Bristow (Jennifer Garner), una atlética agente secreta del gobierno que se dedica a hacer el trabajo sucio de la SD-6, una rama secreta de la CIA. A los ojos de los demás, la protagonista es una estudiante normal y corriente y nadie sabe que es una espía, pero su mundo dará un giro radical cuando Sydney descubra que en realidad, está trabajando para el enemigo. La producción creada por J.J. Abrams (Perdidos) aterriza al completo en la plataforma.

'Diario de una futura presidenta' - Temporada 2 (Disney+)

'Diario de una Futura Presidenta' Disney+

A través de su diario, la serie narra la historia de Elena, una niña cubanoamericana de 13 años que vive muchas aventuras y experiencias diferentes durante la educación secundaria y que terminará convirtiéndose en la futura presidenta de los Estados Unidos. Esta segunda temporada seguirá contando lo que le ocurre a nuestra protagonista, sumida en la rutina de cualquier chica de su edad.

'Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen' - Documental (Netflix)

'Memorias de un asesino: las cintas de Nilsen' Netflix

Dennis Nilsen, el asesino en serie más infame de Gran Bretaña, confesó en 1983 los quince asesinatos que cometió a lo largo de cinco años. Han sido muchos los documentales y libros que han especulado sobre el cómo y el porqué de su forma de actuar, pero Netflix recopila más de 250 horas de grabaciones privadas inéditas que permiten conocer al asesino desde su propio punto de vista.

'Tyrant' - Completa (Disney+)

El elenco de 'Tyrant' Disney+

El hijo menor de un dictador árabe, Bassam Barry Al Fayeed (Adam Rayner), regresa por fin con su familia tras pasar dos décadas en el exilio. Escapando de los mandatos familiares y la convulsa situación de su país natal, Bassam decidió marcharse a Estados Unidos, donde formó su propia familia y se convirtió en médico. Sin embargo, la boda de un sobrino suyo le hará volver a sus orígenes, y esta vuelta a su pasado le hará rememorar quién era y los asuntos políticos y conflictos que siguen sacudiendo la zona.

Viernes, 20 de agosto

'Truth Be Told' - Temporada 2 (Apple TV+)

'Truth Be Told' Apple TV+

Protagonizada por Octavia Spencer (The Help), la serie se inicia cuando la aparición de nuevas pruebas obligan a la periodista Poppy Parnell a reabrir el caso de asesinato que la encumbró hace 18 años. Poppy se reencontrará con Warren Cave (Aaron Paul), un hombre al que pudo haber ayudado en su momento, destapando de nuevo temas tan candentes como la privacidad o el racismo.

'Nine Perfect Strangers' - Temporada 1 (Amazon Prime Video)

'Nine Perfect Strangers' | Temporada 1 | Amazon Prime Video

Volviendo a reunir a los talentos de Nicole Kidman y David E. Kelley tras su paso por Big Little Lies y The Undoing, la serie se basa en la novela original de Lianne Moriarty, situando al espectador en un exclusivo resort paradisíaco. Tranquillum House recibe a sus nueve estresados clientes para ayudarles a encontrar el camino hacia la estabilidad emocional y una vida más saludable. Allí, la misteriosa directora (Nicole Kidman) pondrá en práctica un peculiar tratamiento que les llevará al extremo a los recién llegados, que no imaginan lo que les espera.

'Todo va a ir bien' - Temporada 2 (Movistar+)

'Todo va a ir bien' Movistar+

Nicholas (Josh Thomas) es un joven neurótico de 25 años que tras enterarse de la repentina muerte de su padre, tendrá que hacerse cargo de sus dos hermanastras, una de las cuales es autista. A pesar de su inmadurez, Nicholas deberá transformarse en la persona que todos esperan que sea y aprender a la fuerza el verdadero significado de la responsabilidad.

'La directora' - Temporada 1 (Netflix)

'La directora' | Teaser | Netflix

La doctora Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) se ha convertido en la nueva directora del departamento de inglés en la prestigiosa Universidad de Pembroke. Siendo la primera mujer en el cargo y uno de los pocos miembros que no es blanco, la protagonista deberá lidiar con problemas y discriminación diferentes a los que afrontan el resto.

'Todo va a estar bien' - Temporada 1 (Netflix)

'Todo va a estar bien' | Temporada 1 | Netflix

Reflexionando sobre el concepto de familia actual y cómo se construyen las relaciones entre sus miembros, esta comedia mexicana nos presenta la historia de unos padres separados que, por el bien de su hija, deciden seguir viviendo juntos.

'Testigo Mudo' - Temporada 23 (Movistar+)

'Testigo Mudo' estrena su temporada número 23. Movistar+

En Testigo Mudo, veremos a un grupo de forenses enfrentarse a su día a día, con los desafíos personales y profesionales que su rutina trae incorporados. La vigésimotercera temporada nos presenta a la doctora Nikki Alexander (Emilia Fox), que con el equipo de Lyell Center deberá enfrentarse a cinco nuevos casos, descifrando cada mínimo detalle de las historias que cuenta cada crimen.

'Sweet Girl' - Película (Netflix)

'Sweet Girl' | Tráiler | Netflix

Ray Cooper (Jason Momoa), es un devoto padre de familia que hará todo lo posible para llevar ante la justicia a la compañía farmacéutica responsable de retirar del mercado un medicamento que podría haber salvado la vida de su esposa (Adria Arjona), que termina falleciendo por cáncer. La búsqueda de la justicia llegará a ponerle en peligro a él y a su hija (Isabela Merced) y esto le hará ver que la prioridad es proteger a la única familia que le queda.

'Bob's Burgers' - Temporada 11 (Disney+)

Fotograma de la serie 'Bob's Burgers' Disney+

La serie de animación para adultos narra la historia de los Belcher, una familia que maneja el control de una hamburguesería. La particularidad del restaurante es que está situado entre un crematorio y la sede que lucha por los derechos de los animales. En el día de su apertura, recibirán la visita de los inspectores de sanidad, llevados allí por un rumor que esparció la hija pequeña de Bob para competir con una compañera de clase. Creyendo que sirven carne humana proveniente del crematorio vecino, la historia de los Belcher comienza siendo un desastre y termina convirtiéndose en todo un negocio que nos sabrá sacar la mejor de las carcajadas.

