3 series recomendadas para ver el fin de semana en Netflix, HBO y Amazon Prime Video

La mejor forma de luchar contra la ola de calor que nos azota estos días es refugiándonos en casa, y qué mejor plan que descubrir nuevas series a las que engancharnos. Para que el esfuerzo sea mínimo, os traemos nuestra selección de tres series recomendadas para ver el fin de semana del 13 al 15 de agosto, que encontraréis disponibles bajo demanda en Netflix, HBO y Amazon Prime Video.

Como siempre, una de estreno, una ideal para hacer maratón y una joya oculta por descubrir. En esta ocasión, os traemos una antología romántica, un drama satírico considerado por muchos la mejor serie de los últimos años y un entretenido thriller de ciencia ficción.

El estreno que no te debes perder: 'Modern Love' (Amazon Prime Video)

'Modern Love' | Temporada 2 | Amazon Prime Video

De qué va

Serie antológica que traslada a la pantalla algunas de las historias de la columna Modern Love del New York Times sobre distintas manifestaciones del amor en todas sus formas. La segunda temporada, influenciada por el contexto en el que vivimos, presta especial atención a la importancia de las conexiones humanas en el siglo XXI.

Por qué debes verla

Cada episodio cuenta una historia autoconclusiva e independiente en solo 30 minutos, lo que hace de esta antología romántica una propuesta ideal para dosificar a nuestro ritmo durante el fin de semana. John Carney (Once, Begin Again) vuelve a firmar los guiones de esta segunda entrega, que cuenta con actores como Anna Paquin (True Blood), Kit Harington (Juego de tronos), Minnie Driver (El indomable Will Hunting), Jack Reynor (Midsommar), Miranda Richardson (Stronger), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) y Garrett Hedlund (Mudbound) como protagonistas de sus ocho historias.

Perfecta para maratonear: 'Succession' (HBO)

Vídeo de 'Succession'.

De qué va

Sigue a los Roy, propietarios de Waystar RoyCo, un poderoso y lucrativo conglomerado de medios de comunicación y compañías de entretenimiento. La trama se pone en marcha cuando Logan Roy, el patriarca de la familia, es hospitalizado después de sufrir un colapso, y sus cuatro hijos se preparan para decidir quien va a tomar el control de los negocios en su ausencia.

Por qué debes verla

La premiada serie creada por Jesse Arsmtrong (The Thick of It) se prepara para su regreso con una tercera temporada que estamos esperando con mucha más ilusión que el verano, las vacaciones o las navidades. Este es el momento ideal para recuperar una de las mejores series de la historia; un drama satírico sobre juegos de poder, capitalismo brutal y ausencia de ética, que es fascinante, emocionante y profundamente divertido. Os garantizamos que con un episodio de Succession os podéis llegar a reír más que con una temporada entera de muchas comedias.

Para descubrir: 'Orphan Black' (Netflix)

De qué va

Sarah Manning es testigo del suicidio de una mujer idéntica a ella en las vías del tren. Intentando descifrar ese misterio, Sarah asume la identidad de esa mujer llamada Beth Childs, que era detective de policía. Durante la primera temporada descubrirá que ambas son clones y que hay otras como ellas repartidas por el mundo.

Por qué debes verla

Es un thriller de ciencia ficción entretenido y lleno de giros y sorpresas, la mayor de todas, el enorme talento de su protagonista, Tatiana Maslany. Da igual cuantas temporadas hayamos visto, nunca dejará de sorprendernos la capacidad de Maslany de darle vida y entidad a todos los clones que tiene que interpretar, muchas veces varios de ellos interactuando en la misma escena. Los Emmy se rindieron ante ella y le dieron un muy merecido premio a mejor protagonista de drama en 2016, si no la habéis visto en acción, aprovechad para hacerlo este verano, antes de que se estrene She-Hulk, serie de Disney+ de la que será protagonista.

