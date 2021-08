'Pacemaker': Todo lo que sabemos de la serie spin-off de 'El escuadrón suicida' de James Gunn para HBO Max

Aquellos que se lo hayan pasado en grande con El Escuadrón Suicida pueden estar tranquilos. A pesar de que su director y guionista ya está preparando el regreso de los Guardianes de la Galaxia de Marvel, James Gunn seguirá vinculado al universo de DC Cómics gracias a un spin-off de uno de los grandes robaescenas de la nueva película: John Cena. Peacemaker se estrenará en HBO Max a principios de 2022 y su primera temporada estará compuesta por ocho episodios.

La serie estará ambientada después de los eventos de la película, pero también sacará a la luz los orígenes de Peacemaker, un antihéroe llamado Christopher Smith que, tal y como deja claro en todo momento, está dispuesto a cualquier cosa con tal de asegurar la paz mundial. Gunn ha explicado que el spin-off será también una oportunidad para explorar problemas mundiales actuales a través del personaje principal.

John Cena será la gran estrella de la función, pero no estará solo. Steve Agee, Jennifer Holland y Chukwudi Iwuji recuperarán sus personajes de El Escuadrón Suicida, mientras que Danielle Brooks (Taystee en Orange is the new black), Robert Patrick (el icónico villano de Terminator 2: El día del juicio final) y Freddie Stroma (el soltero de oro Adam en Unreal) estarán en el reparto regular de la serie. Brooks dará vida a un personaje importante en la vida de Christopher Smith, Patrick será su racista y autoritario padre y Stroma dará vida a un fiscal que se acaba convirtiendo en el héroe conocido como Vigilante.

Los orígenes del spin-off

El pasado mes de enero, Gunn sorprendía a sus seguidores en redes sociales contando los peculiares orígenes del proyecto. “Hace 5 meses, durante la cuarentena, estaba terminando de editar El Escuadrón Suicida y acababa de entregar un borrador de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 mientras esperaba las notas del estudio. En circunstancias normales intentaría tomarme un descanso en ese momento y me iría de vacaciones. Pero con el COVID-19 eso no iba a ser posible. Como no tenía nada más que hacer, comencé a escribir una serie de televisión, Peacemaker, principalmente por diversión. No pensaba que fuera a suceder. Escribí la primera temporada entera en 8 semanas. Y ahora estoy en el primer día de rodaje. La vida es surrealista”.

El showrunner de la serie dirigirá personalmente cinco de los ocho episodios de Peacemaker. El resto han caído en manos de Brad Anderson (El maquinista), Jody Hill (De culo y cuesta abajo) y Rosemary Rodríguez (The Good Wife) también dirigiendo un episodio cada una. Clint Mansell (compositor habitual de Darren Aronofsky) y Kevin Kiner (autor de las músicas de los spin-off animados de Star Wars, Clone Wars y Rebels) se encargarán de la música de la banda sonora de la producción.

La vida después de 'El Escuadrón Suicida' (spoilers a partir de ahora)

Peacemaker formó parte del nuevo Escuadrón Suicida. Warner Bros.

Los que no hayan visto todavía El Escuadrón Suicida deberían dejar de leer a partir de ahora. Los que sí vieron la película y abandonaron la sala antes de terminar los títulos de créditos quizás estarán sorprendidos de que Cena vaya a tener su propia serie. En el clímax de la película de James Gunn, Peacemaker es abatido por Bloodsport (Idris Elba) después de que éste último utilice balas más pequeñas que destrozan las de su rival. Un disparo en el cuello acababa con la vida de un villano que había acabado con la vida de Rick Flag (Joel Kinnaman) por querer sacar a la luz que en realidad el gobierno de Estados Unidos estaba detrás del experimento letal que intenta desbaratar el Escuadrón Suicida en la película.

Los que sí hayan visto la escena postcréditos ya saben que al final Peacemaker sobrevive. Junto a él aparecen John Economos y Emilia Harcourt (los personajes que volverán a interpretar en la serie Steve Agee y Jennifer Holland), que lamentan que su jefa Amanda Waller les haya encargado “cargar con ese idiota” después de que los empleados del personaje de Viola Davis se volvieran en su contra en el acto final de El Escuadrón Suicida. Los planes de futuro para el personaje parecen claros: "Sólo [lo quieren] para salvar el maldito mundo. Eso es todo".

Peacemaker deberá resarcirse del injusto fracaso de taquilla de la película de James Gunn en su paso por el cine. El mal sabor de boca que dejó la película de David Ayer, la confusión que ha rodeado al proyecto (solo los fans sabían si era una secuela o un reboot), la falta de estrellas en el reparto y la nueva amenaza del COVID-19 sobre las salas de cine en forma de variante Delta han jugado en contra de una producción que tendrá imposible recuperar su abultado presupuesto en los cines. Esperemos que su spin-off tenga más suerte en HBO Max el próximo año.

