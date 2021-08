Todos los estrenos de series y películas de la semana en Netflix, HBO, Amazon, Disney+ y más (9-15 agosto)

La semana del 9 y el 15 de agosto viene tan poco cargada de estrenos de series y películas como en las anteriores, pero a los catálogos de Netflix, HBO, Movistar+, Amazon Prime Video y Disney+, Filmin, Starzplay y TNT aterrizan algunos títulos interesantes a los que seguir la pista.

De la nueva serie Heels, con Stephen Amell y Alexander Ludwig en un ring de lucha libre, a la llegada a España del clásico de la comedia británica The Thick of It, el regreso de Valeria con su segunda temporada o el estreno de la primera serie de animación de Marvel para Disney+ segunda¿Qué pasaría si...?.

Martes, 10 de agosto

'Final Space' - Temporada 3 (TNT)

En esta serie de animación y ciencia ficción creada por Olan Rogers y David Sacks, un astronauta llamado Gary y Mooncake, su compañero destructor de planetas, se embarcarán en una gran odisea a través del espacio para descubrir si realmente el universo es infinito.

'The Thick of It' - Completa (Filmin)

En el Ministerio de Asuntos Sociales y Ciudadanía se encuentran los desechos del resto de departamentos en la política. El equipo que lo forma protagoniza esta serie, en la que se dedican a mentir, engañar e intentar salir del paso a través de las chapuzas más rebuscadas posibles, esperando que la culpa caiga de un lado a otro mientras evitan la visita de Malcolm Tucker (Peter Capaldi), el representante del primer Ministro.

Miércoles, 11 de agosto

'Stargirl' - Temporada 2 (HBO)

Perteneciente al universo de DC Cómics, Stargirl es una superheroína que se oculta tras la identidad de la estudiante Courtney Whitmore (Brec Bassinger), que intenta mantener ese gran secreto mientras lleva una vida normal y corriente como cualquier otra chica de su edad. En esta segunda temporada, la protagonista seguirá tratando de compaginar su doble vida mientras se enfrenta a una nueva amenaza.

'¿Qué pasaría si...?' - Temporada 1 (Disney+)

La primera serie de animación de Marvel para Disney+ llega por fin a la plataforma con una propuesta muy interesante: ¿qué pasaría si los momentos clave del universo Marvel hubieran ocurrido de otra manera? Bajo esta premisa, plantea situaciones alternativas sobre algunos de los personajes más importantes de las películas gracias a la dirección de Bryan Andrews (Primal) y el guionista A.C. Bradley, explorando algunas de las alternativas posibles desde la perspectiva de Uatu el Vigilante.

Jueves, 12 de agosto

'Riverdale' - Temporada 5B (Movistar+)

Mientras la ciudad de Riverdale da comienzo a un nuevo año escolar, sus habitantes aún tratan de recuperarse de la trágica muerte de Jason Blossom. Archie Andrews (KJ Apa) es el protagonista de esta historia que cada vez parece ser más disparatada y en esta nueva temporada se volverá a encontrar con sus amigos Jughead (Cole Sprouse), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) y Cheryl (Madelaine Petsch), destapando aún más secretos. Los nuevos episodios sitúan a los personajes en un salto en el tiempo de 7 años hacia el futuro que incorpora una gran cantidad de cambios a los que deberán enfrentarse.

Viernes, 13 de agosto

'Modern Love' - Temporada 2 (Amazon Prime Video)

Basándose inicialmente en la columna te título homónimo del periódico The New York Times, Modern Love explora la idea del amor en sus múltiples formas, incluyendo el romántico, el familiar, el platónico e incluso, el amor propio. En estos nuevos episodios de la antología, se volverá a tomar este tema como excusa para hablar de las conexiones humanas y las relaciones, y cómo estas afectan a las personas en la ciudad de Nueva York.

'Valeria' - Temporada 2 (Netflix)

La serie le sigue la pista a Valeria (Diana Gómez), una escritora sumida en una profunda crisis, tanto a nivel creativo y profesional como a nivel personal, en su vida amorosa y matrimonial. Sin embargo, Valeria nunca estará sola, porque cuenta con el apoyo incondicional de sus amigas Carmen (Paula Dalia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott), que le echarán un cable siempre que lo necesite. En esta segunda temporada, se verá a la protagonista enfrentarse a la crisis de los años treinta y a un nuevo romance con Víctor (Maxi Iglesias), que traerá incorporadas otras dudas e inseguridades diferentes.

'El Reino' - Temporada 1 (Netflix)

El pastor Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti) es el nuevo candidato a vicepresidente de la República en Argentina. Durante el acto de cierre de la campaña política, su compañero es asesinado repentinamente, dando lugar a que Vásquez Pena sea el siguiente candidato a ocupar su puesto. El protagonista se verá envuelto en la investigación del asesinato, tratando de descubrir quién es el verdadero culpable mientras se prepara para ser el presidente del país.

Domingo, 15 de agosto

'Heels' - Temporada 1 (Starzplay)

La nueva serie de Starzplay sigue los pasos de dos hermanos y rivales que se enfrentan en una serie de combates de lucha libre programados en un pequeño pueblo de Georgia. En un intento de continuar con el legado de su padre, ambos protagonistas se verán obligados a llevar su vida al límite sin importar su parentesco. Por un lado está Ace (Stephen Amell), una estrella de la lucha libre cuyo sueño es triunfar en su ciudad, y por otro, está su hermano Jack (Alexander Ludwig), que hará el papel de villano y némesis del otro protagonista.

'L: Generación Q' - Temporada 2 (Movistar+)

L: Generación Q es una serie que funciona como el spin-off de The L-Word, situando a las protagonistas diez años después del último episodio. En esta producción veremos cómo Bette (Jennifer Beals) se encuentra en el momento más álgido de su vida, en plena campaña política por convertirse en la primera alcaldesa mujer y lesbiana de Los Ángeles; a Shane (Kate Moennig), la alocada estilista y peluquera; y Alice (Leisha Hailey), que disfruta de su puesto como presentadora de un talk show.

Sumergiéndose de nuevo en las tramas de los personajes anteriores, en esta nueva temporada se incorporan otros nuevos, a través de los cuales se verán aun más reflejadas todas las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+.

