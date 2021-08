8 series ambientadas en el mundo del deporte para sobrellevar el final de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Este verano hemos vivido dos semanas muy intensas con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en las que hemos disfrutado de momentos emocionantes, récords mundiales y muestras de competición y compañerismo que pasarán a la historia. Los valores asociados a la disciplina, la superación y el sacrificio que exige el deporte son una buena fuente de inspiración y conflicto en las historias de ficción y, para pasar el mono que nos deja esta cita, hoy os proponemos ocho series deportivas para ver en las plataformas bajo demanda de Netflix, HBO, Apple TV+ y Filmin.

No incluimos la imprescindible Friday Night Lights porque, lamentablemente, no está disponible en ningún catálogo en el momento de hacer esta lista, y no hace falta que os volvamos a recomendar Gambito de dama, esa miniserie que infundió de adrenalina y tensión las partidas de ajedrez de su drama, porque seguramente ya la habéis visto.

Entre las que si están, encontraréis diferentes formas de abordar el mundo de la alta competición de deportes como el futbol europeo y el americano, el hockey, el kárate, el skate o el cheerleading (que acaba de ser reconocido por como deporte olímpico), y a través de géneros como el drama, la comedia, la dramedia indie o el thriller.

'All American' (HBO)

Temporadas: 3

Episodios: 51

Inspirada en la vida del jugador profesional de fútbol americano Spencer Paysinger, esta serie narra la historia de Spencer James (Daniel Ezra), un joven con mucho talento, que es reclutado para jugar en el Beverly Hills High, un lugar en el que puede acceder a una educación de calidad lejos del ambiente de violencia de su barrio en el sur de Los Ángeles. Un drama deportivo que mezcla el ambiente de competición con una exploración de raza y clase.

'Betty' (HBO)

Temporadas: 2

Episodios: 12

Esta dramedia de corte indie nace como un spin-off de la película Skate Kitchen de Crystal Moselle, que se estrenó en el Festival de Sundance de 2018. Sigue a un grupo de mujeres jóvenes, ingeniosas y talentosas mientras descubren la amistad, el amor y sus identidades personales en el ambiente del skate en Nueva York, un espacio dominado por hombres. Las protagonistas son skaters reales sin experiencia actoral y ese hecho deja transpirar el espíritu libre de esta propuesta optimista y luminosa.

'Cobra Kai' (Netflix)

Temporadas: 3

Episodios: 30

Basada en la franquicia Karate Kid, esta serie que nació en YouTube Red, está protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, que retoman sus personajes originales. Cobra Kai comienza 34 años después de la primera película con Johnny Lawrence, que busca la redención y reabre el dojo de kárate Cobra Kai, reavivando así su rivalidad con un ahora exitoso Daniel LaRusso, quien intenta mantener el equilibrio sin la guía de su mentor, el señor Miyagi. Dos hombres que enfrentan sus demonios del pasado y resuelven las frustraciones del presente de la única manera en que saben hacerlo, a través del kárate.

'Home Ground' (Filmin)

Temporadas: 2

Episodios: 18

Cuando el Varg IL se prepara para la liga noruega después de ascender a primera división, su entrenador sufre un infarto. El favorito para ocupar su lugar es Michael Ellingsen, un mítico jugador de fútbol que ya estaba planeando retirarse. Sin embargo, el director deportivo tiene otros planes, porque después de ver en un programa de televisión a Helena Mikkelsen, una de las mejores entrenadoras de fútbol femenino del país, le ofrece el puesto sin dudarlo. Es una decisión histórica, porque Mikkelsen se convierte en la primera mujer en entrenar un equipo de fútbol masculino, y traerá muchas consecuencias.

'Las del hockey' (Netflix)

Temporadas: 2

Episodios: 26

Después de que Germán, el entrenador del club femenino de hockey Patí Minerva abandone el club para ir a entrenar al rival, el presidente decide que es una buena oportunidad para deshacerse del equipo porque no es rentable y tampoco ve futuro en el deporte femenino en general. A partir de ese momento sus jóvenes jugadoras junto a una nueva entrenadora lucharán por salvarlo, mientras buscan su sitio dentro y fuero de la pista.

'Rétame' (Netflix)

Temporadas: 1

Episodios: 10

Addy y Beth ven cómo su amistad se ve amenazada con la llegada de la nueva, carismática y misteriosa entrenadora del exigente equipo de animadoras al que ambas pertenecen, y por el que son las estrellas del pueblo en el que viven. Una historia de ambición, juegos de poder, manipulación, exigencia física, competición extrema, relaciones de codependencia y celos en la que, además, se produce un asesinato que lo sacude todo.

'Ted Lasso' (Apple TV+)

Teaser - 'Ted Lasso' (Temporada 2) - Apple TV+

Temporadas: 2

Episodios: 20 (en emisión)

Ted Lasso, el entrenador de un equipo universitario de fútbol americano universitario, es contratado para liderar el AFC Richmond, un equipo de la Premier League. Es recibido con gran escepticismo por parte de los jugadores y la prensa porque, no solo carece de experiencia en la gestión de equipos de una liga profesional como la inglesa, también de conocimientos básicos del deporte en sí. Con esa premisa, esta serie de Apple TV+ podría haberse centrando en ridiculizar a su protagonista por incompente, pero Ted desmonta los prejuicios de los personajes de la serie, y los nuestros, y nos conquista a todos con su optimismo contagioso. Es un verdadero lugar feliz.

'Un juego de caballeros' (Netflix)

Temporadas: 1

Episodios: 6

Drama de época con el que Julian Fellowes, el creador de Downton Abbey, nos lleva hasta el siglo XIX para mostrarnos los orígenes del fútbol moderno en Inglaterra. Está basada en una historia real y sigue a dos equipos, uno formado por exalumnos de Eton, la cuna de la élite del Reino Unido, y otro integrado por los trabajadores de una fábrica. A través de dramas personales, rivalidad y lucha de clases, Un juego de cabelleros nos muestra cómo el fútbol pasó de ser un juego de aficionados a convertirse en el deporte basado en tácticas que es hoy.

