Las claves de 'The Lost Daughter', la ópera prima de Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman para Netflix

Un año más, Netflix va de pesca al Festival de Venecia. La plataforma de streaming estrenará en todo el mundo la película The Lost Daughter, el debut en la dirección de la actriz Maggie Gyllenhaal, que competirá el próximo mes de septiembre por el León de Oro. La inglesa Olivia Colman y la estadounidense Dakota Johnson son las protagonistas de uno de los proyectos más intrigantes de lo que queda de año.

Colman interpreta en la ficción a Leda, una profesora de literatura inglesa, divorciada hace mucho tiempo, dedicada a sus hijas y al trabajo. Cuando ellas se trasladan a vivir con el padre, en vez de vivir la nostalgia y la soledad que esperaba, Leda de repente se siente liberada y decide tomarse unas vacaciones en un pequeño pueblo de la costa. Pero los días de calma aparente se acaban cuando vemos a esta mujer de mediana edad y mucho criterio huyendo de la playa con una muñeca en brazos.

Ed Harris (eterno nominado al Oscar sin premio a pesar de películas como El show de Truman y Pollock), Jessie Buckley (Estoy pensando en dejarlo), Paul Mescal (la revelación de Normal people), Oliver Jackson-Cohen (el menor de los hermanos en La maldición de Hill House) y Peter Sarsgaard (secundario de lujo en An Education o El precio de la verdad) completan el sugerente reparto de la adaptación de una perturbadora novela publicada en 2016.

Una historia de mujeres

Elena Ferrante es el pseudónimo de una escritora italiana nacida, presuntamente, en Nápoles de 1943. A pesar del misterio en torno a su figura, o precisamente gracias él, su figura ha saltado más allá de las páginas. En su país de origen se han adaptado anteriormente las novelas El amor molesto (Destino), Los días del abandono (Salamandra) y la saga Dos amigas (Lumen). Ésta última se ha convertido en La amiga estupenda, la aclamada adaptación de HBO que todavía tiene pendiente de estreno su tercera temporada. En junio de 2020 se anunció que Netflix adaptará La vida mentirosa de los adultos (Dolmen), la única novela de la autora que todavía no ha sido llevada a la pantalla.

Hija de una guionista y un poeta y actor y hermana de un actor, Maggie Gyllenhaal se ha labrado una interesante carrera como actriz en los últimos treinta años. A pesar de que su nominación al Oscar llegó por Un corazón rebelde, sus personajes más memorables llegaron en la miniserie The Honorable Woman, El caballero oscuro (sustituyendo a Katie Holmes como interés romántico del Batman de Christian Bale), la serie The Deuce y joyas del cine independiente como Secretary, La profesora de parvulario y Sherrybaby.

The Lost Daughter supone su debut en la dirección después de firmar uno de los episodios de la miniserie pandémica Hecho en casa, estrenada por Netflix el pasado año. Gyllenhall se ha encargado también de producir la cinta y escribir el guion inspirado en la novela de Ferrante.

Buscando nuevos títulos para llegar a los Oscar

No es, ni mucho menos, la primera vez que la plataforma de streaming acude al festival italiano en busca de títulos con los que engordar su oferta cinematográfica. El pasado año Netflix se quedó con los derechos de Fragmentos de una mujer (la ganadora de la Copa Volpi a la mejor actriz que finalmente dio una nominación al Oscar a Vanessa Kirby) y El discípulo (un reivindicable drama indio sobre la mediocridad que se hizo con el premio al mejor guion).

Este año la compañía no ha esperado a que The Lost Daughter pase por el festival para quedarse con ella y, previsiblemente, montar una nueva campaña promocional para Colman, ganadora de la estatuilla por La favorita y nominada en la última edición por la impactante El padre. En la confirmación del acuerdo, Gyllenhaal se ha mostrado emocionada de volver a trabajar con la compañía. “Han apoyado gran parte del trabajo del que estoy más orgullosa, y esta no es una excepción. Netflix siempre ha defendido a los cineastas que me entusiasman e inspiran y estoy encantada de ser incluida en esa empresa”.

Después de hacerse con el León de Oro en 2018 con Roma, Netflix tendrá dos balas adicionales en esta edición de la Biennale. The Power of the Dog, la adaptación de Jane Campion de una novela de Thomas Savage, y The Hand of God, la primera incursión en la autoficción de Paolo Sorrentino, estarán también en la Sección Oficial a concurso de Venecia.

