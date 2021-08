Así es 'Dead Ringers', la serie de Amazon con Rachel Weisz que reimagina la película de David Cronenberg

Entre los múltiples proyectos de adaptaciones y remakes que se están preparando en Hollywood, incluyendo la costosa serie de El señor de los anillos de Amazon, llama la atención Dead Ringers, otro de los títulos que está desarrollando la plataforma. Una reimaginación de la película de David Cronenberg (Inseparables en España), que protagoniza y produce Rachel Weisz.

La serie, que se encuentra actualmente en la fase de rodaje en localizaciones de Nueva York, ha anunciado nuevas incorporaciones y revelado algunos detalles adicionales desde que recibió luz verde hace justo un año. Os contamos todo lo que se sabe de este nuevo original de Prime Video.

La premisa de 'Dead Ringers'

Las gemelas Mantle son brillantes, exitosas y lo comparten todo, incluidos sus amantes. Ambas son ginecólogas y tienen una misión: transformar la práctica en las que las mujeres dan a luz. Su proyecto empieza en Manhattan, donde serán pioneras de un estudio médico que roza lo ilegal, porque están dispuestas a desafiar los límites de la ética con tal de llevar la atención médica de la mujer a la vanguardia.

Será la primera serie de Rachel Weisz como protagonista

La actriz ganadora del Óscar por El jardinero fiel, a quien hemos visto recientemente en Viuda Negra, vuelve a la televisión, donde empezó su carrera en 1992 como secundaria en una serie escocesa. Esta vez lo hará en su primer papel protagonista en una serie, y por partida doble, porque interpretará a las gemelas Mantle.

En el reparto la acompañan Poppy Liu (Hacks), en el papel de Greta, la meticulosa asistente de ambas hermanas, y Michael Chernus (Orange is The New Black) como Tom, un científico que trabaja en el proyecto médico de las Mantle.

La serie surge por idea de Rachel Weisz

La idea de hacer esta serie surge de Rachel Weisz, porque es fan de la película que estrenó Cronenberg en 1988. Para ello se asoció con Annapurna TV (La conjura contra América, Pam & Tommy) y con Alice Birch como guionista del proyecto.

La intención es que la serie mantenga similitudes con la obra original, pero con un tono diferente y explorando temas concernientes a la salud de la mujer, como la falta de financiación para realizar estudios específicos o la negativa a dejar atrás prácticas obsoletas.

Otros trabajos de Alice Birch, la guionista de la serie

Los guiones estarán a cargo de Alice Birch, que tiene entre sus créditos la película Lady Macbeth, y una de las mejores adaptaciones literarias recientes, la serie británica Normal People, en la que colaboró con Sally Rooney, la autora de la novela en la que se basa, con la que volverá a formar equipo en Conversations with Friends, que adaptará la primera obra de la novelista irlandesa.

'Inseparables', la película original de Cronenberg

Para la película de 1988, Cronenberg se basó en la novela Twins, escrita por Bari Wood y Jack Geasland, que a su vez estaba inspirada en la historia real de los hermanos Marcus. Jeremy Irons interpretó a los gemelos Mantle, el encantador Elliot y el introvertido Beverly, que son las caras opuestas de una misma personalidad.

Ambos lo comparten absolutamente todo: profesión, consulta, apartamento, drogas, forma de vida, incluso las mujeres. Cuando una mujer especial entra en sus vidas, el vínculo entre ellos se ve amenazado por primera vez, lo que los lleva a un abismo de perversión y locura. Si os llama la atención, está disponible en el catálogo de Filmin.

