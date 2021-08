Mogul Mowgli y otras 10 joyas de películas del Atlántida Film Fest 2021 que puedes ver en Filmin

Os recomendamos 10 de las películas de la estupenda programación del Atlàntida Mallorca Film Fest 2021 (más allá de la imprescindible Mogul Mowgli) que podéis recuperar desde la comodidad de vuestra casa gracias a Filmin.

Dejado atrás el histórico momento en el que la reina Letizia se encargó de entregar el premio Masters of Cinema a dos leyendas del cine mundial como la actriz Judi Dench y el director Stephen Frears, el festival seguirá dando que hablar hasta el 26 de agosto en la plataforma. ¡Tomad nota!

'Mogul Mowgli'

'Mogul Mowgli'.

Disponible: en catálogo desde su estreno en el festival.

De qué va: Zed es un joven rapero inglés de origen pakistaní a punto de dar el salto definitivo en su carrera: su estilo es audaz y sus letras punzantes, vindicando sus raíces sin renunciar a su proyección contemporánea. Cuando está a punto de iniciar su primera gira mundial, donde mostrará su dominio del escenario con tanta rabia como flow, decide visitar a su familia tras dos años sin verles. Allí, la fatiga y una extraña dolencia harán que su sueño peligre.

Por qué hay que verla: Antes de llegar a los Oscar con la estupenda Sound of Metal, el actor Riz Ahmed coescribió y protagonizó una de las grandes sensaciones del cine independiente británico del pasado año. En su presentación como guionista, Ahmed se fijó en sus raíces (él también es un británico pakistaní con una carrera en la industria musical, donde ejerce como rapero cuando su ocupada agenda como actor se lo permite) para crear un original retrato de la experiencia de los inmigrantes árabes en Reino Unido a partir de la historia de otro músico que lo pierde todo en el momento en el que todo empezaba a salirle de cara.

'All eyes off me'

'All eyes off me'. Filmin

Disponible: hasta el 26 de agosto.

De qué va: Danny está embarazada de Max, pero no se atreve a contárselo. Mientras tanto, Max está ocupado satisfaciendo las fantasías sexuales de su novia Avishag, que desea muy fuertemente que le peguen. Avishag, por su parte, le enseñará sus moratones a Dror, el dueño del perro al que pasea por las tardes. Una obra tan arriesgada como tierna que reflexiona acerca de nuestras fantasías sexuales, pero también sobre el amor.

Por qué hay que verla: Gracias a su reivindicable ópera prima (disponible en Filmin), muchos empezaron a denominar a Hadas Ben Aroya como "la Lena Dunham israelí". People that are not me era un irónico y descarnado retrato de las dudas y anhelos de una veinteañera que ella misma interpretaba. En su nueva película, Ben Aroya se ha quedado detrás de las cámaras en otra propuesta refrescante, astuta y honesta sobre la generación millenial que tiene su naturalidad como su mejor baza.

'Mi mejor amigo'

'Mi mejor amigo'. Filmin

Disponible: desde el 13 de agosto hasta el 26 de agosto.

De qué va: Yusuf y Memo, su mejor amigo, son alumnos de un internado para jóvenes kurdos en las montañas de Anatolia. Cuando Memo cae misteriosamente enfermo, Yusuf debe luchar con los obstáculos burocráticos para intentar ayudar a su amigo.

Por qué hay que verla: El cineasta otomano Ferit Karahan ganó el pasado junio el premio a la Mejor Película en el Festival Cinema Jove de Valencia. Meses antes ya se había hecho con el prestigioso premio FIPRESCI de la sección Panorama en la Berlinale gracias a la emocionante y pura historia de una amistad que se debe enfrentar a una serie de complicados obstáculos. Su mensaje es tan poderoso como la puesta en escena, sencilla e impactante con un estilo que se queda a medio camino de la ficción y la realidad.

'ADN'

'ADN'. Filmin

Disponible: desde el 4 de agosto hasta el 26 de agosto.

De qué va: Neige, divorciada y madre de tres hijos, visita con frecuencia a Émir, su abuelo argelino que vive en una residencia de ancianos. Neige quiere y admira a este pilar de la familia, con quien se crió y quien la protegió de unos padres conflictivos, y es que las relaciones entre los numerosos miembros de la familia son complicadas y a menudo rencorosas... Menos mal que Neige cuenta con el apoyo y el humor de François, su exmarido. Cuando muere el abuelo, se desata una tormenta en el seno familiar, creando una crisis de identidad en Neige, quien decide querer comprender y conocer su ADN.

Por qué hay que verla: La actriz, directora y guionista francesa Maïwenn (Mi rey) es la autora de una comedia dramática que pasa de lo ingenioso a lo irritante, lo intenso a lo divertido y de lo reconocible a lo marciano con una naturalidad pasmosa. Louis Garrel es el gran robaescenas de esta historia sobre una familia en crisis que mira al pasado en búsqueda de respuestas. ADN se vio en el pasado Festival de San Sebastián dentro de la sección Perlas de otros festivales.

'El chico más bello del mundo'

'El chico más bello del mundo'. Filmin

Disponible: hasta el 26 de agosto.

De qué va: En 1970, el cineasta Luchino Visconti viajó por toda Europa en busca del chico perfecto para personificar la belleza absoluta en su adaptación de Muerte en Venecia de Thomas Mann. En Estocolmo descubrió a Björn Andrésen, un tímido adolescente de 15 años, a quien llevó a la fama internacional de la noche a la mañana y llevó a pasar un corto pero intenso tramo de su turbulenta juventud entre el Lido de Venecia, Londres, el Festival de Cine de Cannes y el tan lejano Japón. Cincuenta años después de su debut en el cine, Björn Andrésen mira al pasado.

Por qué hay que verla: Los amantes de los relatos sobre la fama, la belleza, la nostalgia y el cine tienen una cita imprescindible con uno de los documentales más sugerentes del año. Cincuenta años después del estreno del clásico de Visconti, su improbable protagonista nos lleva de la mano por sus recuerdos, sus decepciones, sus momentos más glamurosos y aquellos instantes que parecen soñados pero existieron de verdad. Si quieres saber qué fue del inolvidable Tadzio de Muerte de Venecia, El chico más bello del mundo es para ti.

'Ma Belle, My Beauty'

'Ma Belle, My Beauty'. Filmin

Disponible: desde el 4 de agosto hasta el 26 de agosto

De qué va: Bertie y Fred, dos músicos que acaban de contraer matrimonio, se están ajustando a su nueva vida en la bella campiña francesa. Para Fred resulta relativamente fácil dado que es hijo de padre francés y madre española, pero Bertie, nativa de Nueva Orleans, sufre una depresión que le está afectando a la hora de cantar. Lane, la exnovia que desapareció de su relación a tres hace algunos años, aparece sin previo aviso para darles una sorpresa, aportando a la pareja nueva energía... y también nuevos problemas.

Por qué hay que verla: La película de Marion Hill se hizo con el Premio del Público en la sección NEXT del Festival de Sundance, el rincón del certamen de cine independiente más importante del mundo reservado a las ideas más pequeñas y radicales. Comparada con el cine de Luca Guadagnino (Cegados por el sol, Call me by your name), Ma Belle, My Beauty es ideal para los que disfruten con otro tipo de historias de amor. Y para los que quieran desaparecer durante una hora y media en la Provenza, claro.

'The Whaler Boy'

'The Whaler Boy'. Filmin

Disponible: hasta el 13 de agosto

De qué va: Un joven cazador emprende un viaje kilométrico al otro lado del globo para encontrar a una chica que solo ha visto desde la pantalla de su ordenador.

Por qué hay que verla: El ruso Philipp Yuryev ha sido una de las grandes revelaciones del circuito de festivales en el último año, pasando por citas claves (los Festivales de Venecia y Toronto) y rascando premios en numerosas citas (mejor actor en el Cinema Jove de Valencia, mejor director en Mons y mejor película en Pingyao y Transilvania). The Whaler Boy es un original relato de madurez y descubrimiento sobre un adolescente que se enamora de una modelo de una webcam. Su banda sonora y sus escenarios son, simplemente, un sueño.

'Max Richter's Sleep'

'Max Richter’s Sleep'. Filmin

Disponible: hasta el 26 de agosto.

De qué va: Más un experimento social que una película convencional, seguimos al aclamado compositor y músico de vanguardia Max Richter y a su socia, la artista y cineasta Yulia Mahr, mientras se preparan para orquestar una ambiciosa instalación que gira en torno a su celebrada composición de más de 8 horas, Sleep, en un concierto al aire libre en Los Ángeles.

Por qué hay que verla: Max Richter (al que los amantes de las series deberían venerar por su extraordinaria partitura para The Leftovers) se enfrentó al proyecto más experimental de su carrera con la creación de una composición de ocho horas y media diseñada para acompañarnos mientras dormimos, llegando incluso a hacer una gira internacional en la que el músico tocaba sus temas mientras la gente descansaba a su alrededor. La documentalista Natalie Johns retrata el otro lado de esta fascinante producción de un modo sugerente y encantador. Dormirse no es una opción.

'Los inocentes'

'Los inocentes'. Filmin

Disponible: desde el 6 de agosto hasta el 15 de agosto.

De qué va: La policía desaloja un concierto en un centro social y un agente muere en los altercados. Una piedra le destroza el cráneo. ¿Quién tiró la piedra? ¿Quiénes lo saben? ¿Por qué callan?

Por qué hay que verla: El cortometrajista español Guillermo Benet se estrena en la dirección de cine con un sugerente drama que sigue los pasos del canónico rompecabezas del Rashomon de Akira Kurosawa para deconstruir la historia de las personas que viven conociendo las respuestas. Los inocentes es la historia de un silencio, una cobardía y un sentimiento de culpa, además de uno de los debuts más ambiciosos del cine español reciente.

'Stardust'

'Stardust'. Filmin

Disponible: hasta el 15 de agosto.

De qué va: En 1971, un David Bowie de 24 años se embarca a su primer viaje a Norteamérica con Mercury Records y de la mano de su publicista, Ron Oberman, para encontrarse con un mundo que no estaba preparado para él. Stardust es una mirada al momento en el que Bowie se transformó en una de sus creaciones más queridas, el único e inimitable alter ego Ziggy Stardust.

Por qué hay que verla: La película de Gabriel Range tiene un problema que no se puede pasar por alto: los productores no convencieron a la familia de la difunta estrella de rock para tener acceso al catálogo musical del artista. A pesar de ese obstáculo, el biopic protagonizado por un carismático Johnny Flynn (el protagonista de Lovesick, la estupenda comedia romántica seriada de Netflix, y la última versión de Emma) escoge un momento clave en la carrera del músico: el instante en el que se convertiría en uno de los iconos culturales más queridos del siglo XX. Stardust te permite descubrir quién era David antes de convertirse en Bowie.

