HBO España: Todos los estrenos en agosto de 2021 de series y películas

HBO entra en el mes de agosto con nuevos estrenos de series y películas. Entre los títulos que llegan a la plataforma de streaming, destacan el regreso de la serie superheroica del universo DC Stargirl, la tercera temporada de la fantasía histórica Britannia y la docuserie sobre el viaje personal y político de Barack Obama.

Además, llegan al catálogo un buen número de películas, como el clásico contemporáneo LGTB+ Call me by your name, y a la sección de KIDS, donde podemos encontrar Astérix: el secreto de la poción mágica o La oveja Shaun. La película.

Las series de HBO en agosto de 2021

El estreno destacado del mes

'Stargirl' - Temporada 2 (11 de agosto)

Fotograma de 'Stargirl' HBO

Perteneciente al universo de DC Cómics, la superheroína Stargirl se oculta tras la identidad de la estudiante Courtney Whitmore (Brec Bassinger), que intenta guardar ese gran secreto mientras lleva una vida normal como estudiante de un instituto normal y corriente. En esta segunda temporada, la protagonista seguirá tratando de compaginar su doble identidad mientras se enfrenta a un nuevo villano.

Otros estrenos destacados

'Britannia' - Temporada 3 (24 de agosto)

'Britannia' | Temporada 3 | HBO

Corre el año 43 a. C. Las salvajes tierras británicas, dominadas por clanes y druidas, intentan arreglárselas para impedir ser conquistadas por el ejército imperial romano. Kerra (Kelly Reilly), la hija del rey de los Cantii, se ve obligada a dejar a un lado sus diferencias con su archienemiga, la reina Antedia (Zoë Wanamaker), para luchar contra el enemigo común. Por su parte, los romanos, liderados por el General Aulus Plautius (David Morrissey), llegarán a la zona con el objetivo de triunfar donde Julio César fracasó, y conquistar por fin Britannia.

'Obama: por una América mejor' - Docuserie (4 de agosto)

'Obama: por una América mejor' | Tráiler | HBO

La serie documental narra cómo transcurrió el viaje personal y político de Barack Obama, mientras su país seguía avanzando en luchando por los derechos civiles. Partiendo desde la infancia del que llegó a ser el 44º Presidente de los Estados Unidos, los episodios intercalan conversaciones con colegas y amigos con sus propios discursos y entrevistas, llevando a cabo una reflexión sobre la propia identidad estadounidense y una América más inclusiva.

Todos los estrenos del mes

• 'Emitiendo desde el desierto de Nevada' (3/08)

Las películas de HBO en agosto de 2021

Todos los estrenos del mes

• 'El contable' (1/08)



• 'Frankestein, de Mary Shelley' (1/08)

• 'It. Capítulo 2' (3/08)

• 'Gandhi' (6/08)



• 'El amor en los tiempos del cólera' (6/08)

• 'El secreto de Mary Reilly' (6/08)



• 'El hombre más buscado' (6/08)

• 'Categoría 5: ciclogénesis infernal' (6/08)



• 'Los fenómenos' (6/08)

• 'Las ovejas no pierden el tren' (6/08)



• '¿Quién mató a Bambi?' (6/08)

• 'El gordo y el flaco' (6/08)

• 'Los juegos del hambre' (7/08)



• 'Interestellar' (7/08)

• 'Calle Cloverfield 10' (13/08)



• 'Aliados' (13/08)

• 'Malavita' (13/08)



• 'XP3D' (13/08)

• 'El fraude' (13/08)



• 'Escuela de rock' (13/08)

• 'Call me by your name' (20/08)



• 'Grease' (20/08)

• 'Grease 2' (20/08)

• 'Forrest Gump' (20/08)



• 'Cosas que perdimos en el fuego' (20/08)

• 'Capitán Fantastic' (20/08)



• 'Underworld: guerras de sangre' (20/08)

• 'Inside' (20/08)



• 'Espías desde el cielo' (20/08)

• '25 kilates' (20/08)



• 'Amador' (20/08)

• 'Silencio roto' (20/08)



• 'Persecución al límite' (20/08)

• 'La torre oscura' (20/08)



• 'Cumbres borrascosas' (20/08)

• 'Un traidor como los nuestros' (20/08)



• 'Rumbos' (20/08)

• 'Blinded by the lights' (24/08)



• 'Jonah Hex' (26/08)

• 'Underworld: el despertar' (27/08)



• 'Amor en polvo' (27/08)

• 'Kills on wheels' (27/08)



• 'Message Man' (27/08)

• 'The Pelayos' (27/08)



• 'Rendel' (27/08)

Contenido KIDS

• 'Turbo' (6/08)



• 'Astérix: el secreto de la poción mágica' (7/08)

• 'Campamento mágico' (13/08)



• 'La oveja Shaun. La película' (20/08)

• 'Spirit, el corcel indomable' (20/08)



• 'Unikitty' T2 (20/08)



• 'Scooby-Doo: La máscara del halcón azul' (27/08)

